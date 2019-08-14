Финансы
Максимальная ставка по вкладам опустилась ниже 7%Rambler News Service вчера в 10:30
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в I декаде августа опустилась ниже 7% и составила 6,82%, следует из данных Банка России. В III декаде июля максимальная ставка составляла 7,05%.
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14 августа. Главное за минуту: курс рубля и ставки по вкладам продолжили снижаться
Банки.рувчера в 13:00
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Шоу-бизнес
Счёт Пугачевой могут арестовать из-за дачного забора
Обновлено в 05:43
Происшествия
Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле в Жуковском
Пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в кукурузном поле возле деревни Рыбинское. Самолет приземлился с убранным шасси.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Пропавший в лесу Бархатов Коля не найден – поиски продолжатся ночью
Поисковому отряду нужна помощь Омичи продолжают съезжаться в Большереченский район к месту поиска трёхлетнего Коли Бархатова.
Обновлено вчера в 05:29
Гаджеты
Компания Apple подтвердила блокировку батарей iPhone и объяснила ее причину
Как известно, Apple препятствует замене аккумулятора в современных смартфонах iPhone, программным путем блокируя доступ к сведениям о состоянии батареи, если замена произведена не в собственном сервисном центре Apple или не в авторизованном сервисном центре.
Обновлено в 02:18
Происшествия
У погибшего солиста Prodigy были многомиллионные долги
Покончивший с собой солист The Prodigy Кит Флинт имел долг в 7,3 млн фунтов стерлингов долга по кредитам и налоговым отчислениям, передает The Sun.
Обновлено в 05:14
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.
Обновлено вчера в 08:03
Финансы
Среда стала худшим днем для американского рынка акций с начала года
Американские фондовые индексы завершили торги в среду падением примерно на 3%, зафиксировав худшую динамику с начала года на опасениях рецессии в США, а также из-за слабых статданных из Германии и Китая.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Блогеры восхитились пилотами севшего в поле рядом с Жуковским самолета
Пользователи соцсетей благодарят пилотов самолета А321 «Уральских авиалиний», которые успешно совершили экстренную посадку в кукурузном поле возле аэропорта Жуковский.
Обновлено в 04:30
Политика
Рейтинг «Единой России» упал до 28%
После объявления пенсионной реформы рейтинг партии «Единая Россия» обвалился до отметки в 28%.
Обновлено вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Похороны Аллы Вербер прошли в Торонто
Похороны фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
В Свердловской области в аварии погибли полицейские
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Уникальный бомбардировщик восстановят в Новосибирске
В ведомстве подчеркнули, что самолет будет восстановлен до летного состояния и станет единственным в мире Ту-2 способным подняться в небо.
Обновлено в 05:53
Политика
Михаил Ходорковский объявил о создании группы по поддержке гражданского общества в России
Бизнесмен Михаил Ходорковский на своей странице в Facebook объявил о создании группы по поддержке гражданского общества в России.
Обновлено в 05:43
Здоровье
Врачи назвали признаки поражения печени
Медики назвали первые признаки, свидетельствующие о поражении печени.
Обновлено в 04:39
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Ребенок погиб в результате пожара в Казани
Обновлено в 04:38
Политика
Путин и Ким Чен Ын обменялись поздравлениями
Обновлено вчера в 23:06
Политика
В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине
Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено вчера в 14:46
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри с сыном тайно уехали на Ибицу
Сразу после празднования 38-летия Меган Маркл, который был отмечен в тесном семейном кругу в виндзорском Фрогморе, герцогиня Сассекская с супругом и сыном отправились в пятидневное путешествие на Ибицу.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:32
Футбол
Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»
Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено вчера в 10:02
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
Самолет с сотрудниками Минобороны США загорелся в Ирландии
Возле шасси Boeing 763 произошло возгорание. На нем должны были лететь сотрудники Минобороны США.
Обновлено в 04:54
Здоровье
Найден генетический вариант для защиты от маразма
Исследователи обнаружили генетический вариант, способный обеспечить защиту от старческого слабоумия.
Обновлено в 05:30
Общество
Подсчитано число россиян на обочине жизни
Регионом с наименьшим количеством жителей в группе риска стала Москва (1,7 процента), с наибольшим — Хакасия (34,3 процента).
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Речь об исключении Турции из программы F-35 не идет, заявили в Анкаре
Речи об исключении Турции из программы по производству новейших истребителей F-35 не идет, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в четверг.
Обновлено в 05:42
Футбол
«Рубин» оштрафован за исполнение Шароновым обязанностей тренера
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать казанский "Рубин" за исполнение Романом Шароновым обязанностей главного тренера.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
В Кирове зарезали малолетнего мальчика
Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что в Кирове произошло очередное убийство малолетнего ребёнка.
Обновлено в 02:10
Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Подписание мирного договора с Японией упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны, касающиеся принадлежности Курил, но ситуация не является тупиковой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Обновлено в 04:34