Финансы

Максимальная ставка по вкладам опустилась ниже 7%Rambler News Service вчера в 10:30

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в I декаде августа опустилась ниже 7% и составила 6,82%, следует из данных Банка России. В III декаде июля максимальная ставка составляла 7,05%.
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Ставки по рублевым вкладам резко опустились

Lenta.ru01:04

Денежная политика ЦБ увела ставки по вкладам ниже 7%

Коммерсантъвчера в 15:30

Максимальная ставка по вкладам опустилась ниже 7%

Rambler News Serviceвчера в 10:30

14 августа. Главное за минуту: курс рубля и ставки по вкладам продолжили снижаться

Банки.рувчера в 13:00

Средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 упала ниже 7%

Интерфаксвчера в 10:34

Депозиты плавятся

Российская газетавчера в 14:38

Максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков России снизилась до 6,82%

ТАССвчера в 10:24
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
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Пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в кукурузном поле возле деревни Рыбинское. Самолет приземлился с убранным шасси.
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Компания Apple подтвердила блокировку батарей iPhone и объяснила ее причину

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Обновлено в 02:18
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Покончивший с собой солист The Prodigy Кит Флинт имел долг в 7,3 млн фунтов стерлингов долга по кредитам и налоговым отчислениям, передает The Sun.
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В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

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Обновлено вчера в 08:03
Финансы

Среда стала худшим днем для американского рынка акций с начала года

Американские фондовые индексы завершили торги в среду падением примерно на 3%, зафиксировав худшую динамику с начала года на опасениях рецессии в США, а также из-за слабых статданных из Германии и Китая.
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Блогеры восхитились пилотами севшего в поле рядом с Жуковским самолета

Пользователи соцсетей благодарят пилотов самолета А321 «Уральских авиалиний», которые успешно совершили экстренную посадку в кукурузном поле возле аэропорта Жуковский.
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Политика

Рейтинг «Единой России» упал до 28%

После объявления пенсионной реформы рейтинг партии «Единая Россия» обвалился до отметки в 28%.
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Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

В Свердловской области в аварии погибли полицейские

Обновлено в 05:36
Армия и оружие

Уникальный бомбардировщик восстановят в Новосибирске

В ведомстве подчеркнули, что самолет будет восстановлен до летного состояния и станет единственным в мире Ту-2 способным подняться в небо.
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Политика

Михаил Ходорковский объявил о создании группы по поддержке гражданского общества в России

Бизнесмен Михаил Ходорковский на своей странице в Facebook объявил о создании группы по поддержке гражданского общества в России.
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Врачи назвали признаки поражения печени

Медики назвали первые признаки, свидетельствующие о поражении печени.
Обновлено в 04:39
Политика

Путин отказался отдать операторам частоты для 5G

Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
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Ребенок погиб в результате пожара в Казани

Обновлено в 04:38
Политика

Путин и Ким Чен Ын обменялись поздравлениями

Обновлено вчера в 23:06
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В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине

Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
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Меган Маркл и принц Гарри с сыном тайно уехали на Ибицу

Сразу после празднования 38-летия Меган Маркл, который был отмечен в тесном семейном кругу в виндзорском Фрогморе, герцогиня Сассекская с супругом и сыном отправились в пятидневное путешествие на Ибицу.
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Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
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Футбол

Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»

Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено вчера в 10:02
Путешествия

В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
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Самолет с сотрудниками Минобороны США загорелся в Ирландии

Возле шасси Boeing 763 произошло возгорание. На нем должны были лететь сотрудники Минобороны США.
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Найден генетический вариант для защиты от маразма

Исследователи обнаружили генетический вариант, способный обеспечить защиту от старческого слабоумия.
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Общество

Подсчитано число россиян на обочине жизни

Регионом с наименьшим количеством жителей в группе риска стала Москва (1,7 процента), с наибольшим — Хакасия (34,3 процента).
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Армия и оружие

Речь об исключении Турции из программы F-35 не идет, заявили в Анкаре

Речи об исключении Турции из программы по производству новейших истребителей F-35 не идет, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в четверг.
Обновлено в 05:42
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Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

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«Рубин» оштрафован за исполнение Шароновым обязанностей тренера

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать казанский "Рубин" за исполнение Романом Шароновым обязанностей главного тренера.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

В Кирове зарезали малолетнего мальчика

Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что в Кирове произошло очередное убийство малолетнего ребёнка.
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Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

Подписание мирного договора с Японией упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны, касающиеся принадлежности Курил, но ситуация не является тупиковой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Обновлено в 04:34
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