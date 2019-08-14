Финансы
Максимальная ставка по вкладам опустилась ниже 7%Rambler News Service вчера в 10:30
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в I декаде августа опустилась ниже 7% и составила 6,82%, следует из данных Банка России. В III декаде июля максимальная ставка составляла 7,05%.
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14 августа. Главное за минуту: курс рубля и ставки по вкладам продолжили снижаться
Банки.рувчера в 13:00
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Более 50 заключенных пострадали в беспорядках в тюрьме в Калифорнии
Обновлено вчера в 20:35
Политика
У Зеленского поставили условие для снятия водной блокады Крыма
Экс-первый заместитель "постпредставителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов рассказал, что необходимо для снятия водной блокады с Крыма.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Даниила Кена задержали по заявлению заведующей детсадом
Сотрудники полиции задержали муниципального депутата МО "Морские ворота" и председателя профсоюза "Альянс учителей" Даниила Кена по заявлению заведующей детского сада Выборгского района № 5 из-за профсоюзной проверки 1 июня.
Обновлено в 07:03
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Пассажиры Airbus А321 описали посадку самолета на кукурузное поле
Самолет А321 «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в кукурузном поле вскоре после вылета из аэропорта Жуковский утром 15 августа.
Обновлено в 08:01
Общество
В Кремле нашли бомбу времен Великой Отечественной войны
В Кремле во время работ по укреплению грунта нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны, рассказал комендант Кремля Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии мальчика, найденного в лесу под Омском
У 3-летнего Коли Бархатова, который провёл двое суток в лесу под Омском, выявлены обезвоживание и переохлаждение организма, есть порезы на руках и ногах из-за того, что он шёл по траве.
Обновлено в 08:52
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрд
Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Майли Сайрус решила отложить развод с Лиамом Хемсвортом
Американская певица Майли Сайрус не спешит подавать на развод с австралийским актером Лиамом Хемсвортом.
Обновлено в 03:44
Футбол
Михайличенко возглавит киевское «Динамо»
Бывший футболист и главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко вновь возглавит родной клуб после отставки Александра Хацкевича, сообщает football.ua.
Обновлено в 02:44
Единоборства
Джошуа назвал Леннокса Льюиса клоуном
Ранее Льюиса усомнился в подготовке Джошуа перед боем против Руиса.
Обновлено в 09:08
Общество
Жара до плюс 27 градусов придет в Москву через неделю
Обновлено в 06:28
Происшествия
Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Суд смягчил условия домашнего ареста Майкла Калви
Мосгорсуд принял решение смягчить условия домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:46
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.
Обновлено в 07:57
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Финансы
Минэкономики планирует упростить процедуру банкротства физлиц
По данным Минэкономики, чистый прирост долга по потребкредитованию составил 1,8 трлн руб. за последние 12 месяцев, а весь потребительский спрос за тот же период — около 50 трлн руб.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Сотрудники «Роснефти» вернулись в центральный офис после эвакуации
Сотрудники главного офиса "Роснефти" вернулись в здание на Софийской набережной после эвакуации.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов
Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
Обновлено в 02:22
Музыка
Вокалист Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено в 08:50
Общество
Почти 30‑градусная жара может прийти в Москву на следующей неделе
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе
На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Появилось видео страстного поцелуя Ольги Бузовой и Олега Майами
Появилось видео страстного поцелуя Ольги Бузовой и Олега Майами Стоит отметить, что интернет-пользователи довольно скептически отнеслись к опубликованному видео.
Обновлено в 07:10
Космос
Военные США сообщили о взрыве в космосе ступени европейской ракеты
Служба контроля космического пространства США зафиксировала взрыв на орбите третьей ступени европейской ракеты-носителя Ariane 4. Об этом сообщается на официальной странице 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США в Twitter.
Обновлено в 08:56