Финансы
Максимальная ставка по вкладам опустилась ниже 7%Rambler News Service вчера в 10:30
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в I декаде августа опустилась ниже 7% и составила 6,82%, следует из данных Банка России. В III декаде июля максимальная ставка составляла 7,05%.
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14 августа. Главное за минуту: курс рубля и ставки по вкладам продолжили снижаться
Банки.рувчера в 13:00
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