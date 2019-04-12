Экономика
Максим Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиянРоссийская газета 05:15
Реальная заработная плата выросла в среднем на 6,8 процента в 2018 году, напомнил глава Минтруда Максим Топилин на коллегии ведомства. Он отметил, что это самый высокий с 2012 года показатель.
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Здоровье
Новый биочип может обнаружить начальные этапы заболевания
Ученые всегда ищут способы обнаружить рак и другие заболевания с помощью тестов, которые показывают проблемы до появления внешних признаков.
Обновлено 10 апреля в 06:33
Происшествия
В Москве сгорел автомобиль тренера футбольной академии «Локомотива»
В Москве сгорел автомобиль Opel тренера футбольной академии «Локомотива» Алексея Поладько, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Новосибирской области учительницу включили в список экстремистов
У школы к учительнице претензий не было, рассказал директор Антон Димитрюк, который стал свидетелем по делу.
Обновлено в 09:02
Экономика
В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен
Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Здоровье
В Тюмени впервые установили гидравлический протез полового органа
Тюменские медики впервые в своей практике установили пациенту трёхкомпонентный гидравлический протез полового органа.
Обновлено в 09:22
Космос
Ученый РАН назвал космонавтов бесполезными для науки
Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что космонавты бесполезны для науки.
Обновлено в 08:49
Происшествия
После землетрясения Индонезии угрожает цунами
После землетрясения власти объявили об угрозе цунами и частичной эвакуации людей.
Обновлено в 08:44
Экономика
«Северсталь» в 1 квартале увеличила продажи стали на 3%
"Северсталь" в 1 квартале 2019 года увеличила консолидированные продажи стальной продукции на 3% к предыдущему кварталу - до 2,83 млн тонн (4 кв. 2018: 2,76 млн тонн) после проведение краткосрочных ремонтных работ на прокатных станах в предыдущем квартале и на фоне повышения производительности агрегатов.
Обновлено в 02:06
Общество
ГИБДД хочет увеличить штраф за превышение скорости
Изначально ведомство хотело повысить его до 5 000 рублей, но снизило планку после консультаций с приставами.
Обновлено 10 апреля в 21:31
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Политика
Лавров: США не могут честно конкурировать в экономической сфере
США больше не способны на честную конкуренцию в сфере финансов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 03:59
Политика
Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ
Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:01
Политика
Михаил Горбачев пойдет на выборы в парламент Индонезии
На парламентских выборах в Индонезии свою кандидатуру выдвинул Михаил Горбачев — местный житель, названный в честь первого и единственного президента Советского Союза, пишет New Straits Times.
Обновлено в 08:25
Политика
В МИД Литвы назвали причину отзыва посла из Москвы
В Министерстве иностранных дел Литвы объяснили, почему посол страны в России Рямигиюс Мотузас был отозван из Москвы.
Обновлено в 09:37
Наука
В Марианской впадине обнаружены питающиеся нефтью бактерии
Обновлено в 04:43
Политика
Армия Судана не выдаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду
Армия Судана не выдаст отстраненного от власти президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС).
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом
На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.
Обновлено вчера в 15:29
Футбол
В «Спартаке» прокомментировали инцидент Гулиева с пешеходом
Московский «Спартак» примет дисциплинарные санкции по отношению к футболисту Эязу Гулиеву, который стал участником дорожного конфликта в Москве.
Обновлено в 02:35
Космос
NASA сравнило близнецов для проверки теории о старении в космосе
Сделали это специалисты, чтобы проверить насколько правдива теория о старении в космосе.
Обновлено в 03:28
Политика
Владимир Путин поручил не поднимать тарифы на вывоз мусора для граждан
Президент России Владимир Путин поручил не допускать роста цен за вывоз мусора для жителей.
Обновлено вчера в 12:05
Общество
Facebook оштрафовали на три тысячи рублей
Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:48
Хоккей
«Ак Барс» расстался с Билялетдиновым
Казанский клуб сдал свои полномочия, проиграв в 1/4 финала омскому "Авангарду" (0:4). Всего "Ак Барс" под руководством Билялетдинова трижды завоевывал Кубок Гагарина.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Меркель объяснила цель визита Порошенко в Берлин
Обновлено в 09:56
Здоровье
Полпред Николай Цуканов едет в Челябинск обсуждать онкологию
В Челябинск в пятницу, 12 апреля, с рабочим визитом приедет полпред президента на Урале.
Обновлено вчера в 01:39
Армия и оружие
ВКС отработали наведение на цели во время учений НАТО в Черном море
Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 провели более пяти часов над акваторией Черного моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено в 09:20
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Политика
Кадыров попросил «Газпром» простить Чечне миллиарды за газ
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что было бы справедливо списать с Чечни долг в девять миллиардов рублей за газ.
Обновлено в 06:56