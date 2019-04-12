Экономика

Максим Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиянРоссийская газета 05:15

Реальная заработная плата выросла в среднем на 6,8 процента в 2018 году, напомнил глава Минтруда Максим Топилин на коллегии ведомства. Он отметил, что это самый высокий с 2012 года показатель.
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Топилин заявил о рекордных за семь лет темпах роста зарплат россиян

РБК07:03

Топилин попросил регионы выделить средства на зарплаты врачей и педагогов

ТАСС07:21

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

РИА Новости03:44

Максим Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян

Российская газета05:15

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

RT на русском03:53

Минтруд обрадовал: реальные зарплаты россиян выросли на 6,8%

Московский Комсомолец06:46

Минтруд заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат

Rambler News Service03:40
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Здоровье

Новый биочип может обнаружить начальные этапы заболевания

Ученые всегда ищут способы обнаружить рак и другие заболевания с помощью тестов, которые показывают проблемы до появления внешних признаков.
Обновлено 10 апреля в 06:33
Происшествия

В Москве сгорел автомобиль тренера футбольной академии «Локомотива»

В Москве сгорел автомобиль Opel тренера футбольной академии «Локомотива» Алексея Поладько, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Обновлено в 09:14
Происшествия

В Новосибирской области учительницу включили в список экстремистов

У школы к учительнице претензий не было, рассказал директор Антон Димитрюк, который стал свидетелем по делу.
Обновлено в 09:02
Экономика

В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен

Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Политика

Путин не исключил строительства дороги между Старыми и Новым Химками

Обновлено в 09:08
Здоровье

В Тюмени впервые установили гидравлический протез полового органа

Тюменские медики впервые в своей практике установили пациенту трёхкомпонентный гидравлический протез полового органа.
Обновлено в 09:22
Космос

Ученый РАН назвал космонавтов бесполезными для науки

Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что космонавты бесполезны для науки.
Обновлено в 08:49
Происшествия

После землетрясения Индонезии угрожает цунами

После землетрясения власти объявили об угрозе цунами и частичной эвакуации людей.
Обновлено в 08:44
Экономика

«Северсталь» в 1 квартале увеличила продажи стали на 3%

"Северсталь" в 1 квартале 2019 года увеличила консолидированные продажи стальной продукции на 3% к предыдущему кварталу - до 2,83 млн тонн (4 кв. 2018: 2,76 млн тонн) после проведение краткосрочных ремонтных работ на прокатных станах в предыдущем квартале и на фоне повышения производительности агрегатов.
Обновлено в 02:06
Общество

ГИБДД хочет увеличить штраф за превышение скорости

Изначально ведомство хотело повысить его до 5 000 рублей, но снизило планку после консультаций с приставами.
Обновлено 10 апреля в 21:31
Происшествия

В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы

По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Политика

Лавров: США не могут честно конкурировать в экономической сфере

США больше не способны на честную конкуренцию в сфере финансов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 03:59
Политика

Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ

Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:01
Политика

Михаил Горбачев пойдет на выборы в парламент Индонезии

На парламентских выборах в Индонезии свою кандидатуру выдвинул Михаил Горбачев — местный житель, названный в честь первого и единственного президента Советского Союза, пишет New Straits Times.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистами

Обновлено в 09:11
Политика

В МИД Литвы назвали причину отзыва посла из Москвы

В Министерстве иностранных дел Литвы объяснили, почему посол страны в России Рямигиюс Мотузас был отозван из Москвы.
Обновлено в 09:37
Наука

В Марианской впадине обнаружены питающиеся нефтью бактерии

Обновлено в 04:43
Политика

Армия Судана не выдаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду

Армия Судана не выдаст отстраненного от власти президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС).
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом

На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.
Обновлено вчера в 15:29
Футбол

В «Спартаке» прокомментировали инцидент Гулиева с пешеходом

Московский «Спартак» примет дисциплинарные санкции по отношению к футболисту Эязу Гулиеву, который стал участником дорожного конфликта в Москве.
Обновлено в 02:35
Космос

NASA сравнило близнецов для проверки теории о старении в космосе

Сделали это специалисты, чтобы проверить насколько правдива теория о старении в космосе.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово направили в суд

Обновлено в 04:50
Политика

Владимир Путин поручил не поднимать тарифы на вывоз мусора для граждан

Президент России Владимир Путин поручил не допускать роста цен за вывоз мусора для жителей.
Обновлено вчера в 12:05
Общество

Facebook оштрафовали на три тысячи рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:48
Хоккей

«Ак Барс» расстался с Билялетдиновым

Казанский клуб сдал свои полномочия, проиграв в 1/4 финала омскому "Авангарду" (0:4). Всего "Ак Барс" под руководством Билялетдинова трижды завоевывал Кубок Гагарина.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Меркель объяснила цель визита Порошенко в Берлин

Обновлено в 09:56
Здоровье

Полпред Николай Цуканов едет в Челябинск обсуждать онкологию

В Челябинск в пятницу, 12 апреля, с рабочим визитом приедет полпред президента на Урале.
Обновлено вчера в 01:39
Армия и оружие

ВКС отработали наведение на цели во время учений НАТО в Черном море

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 провели более пяти часов над акваторией Черного моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено в 09:20
Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Политика

Кадыров попросил «Газпром» простить Чечне миллиарды за газ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что было бы справедливо списать с Чечни долг в девять миллиардов рублей за газ.
Обновлено в 06:56
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