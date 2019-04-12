Экономика
Максим Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиянРоссийская газета 05:15
Реальная заработная плата выросла в среднем на 6,8 процента в 2018 году, напомнил глава Минтруда Максим Топилин на коллегии ведомства. Он отметил, что это самый высокий с 2012 года показатель.
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Происшествия
Дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд
Обновлено в 05:07
Политика
В США призвали к пересмотру отношений с Россией
В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Космос
Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос 58 лет назад
12 апреля 1961 года человек впервые совершил полёт в космос.
Обновлено вчера в 18:07
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала, почему ее голос снова звучит так мощно
За несколько дней до своего юбилейного концерта Алла Пугачева открыла секрет, почему ее голос сегодня звучит так же мощно, как и во времена молодости.
Обновлено в 05:52
Общество
Волочкова объяснила совет недовольным покинуть Россию
Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова объяснила на своей странице в Instagram свои слова о том, что недовольные россияне могут покинуть страну.
Обновлено в 04:55
Общество
Голикова назвала регионы с высоким уровнем смертности
Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:53
Кино
Начались съемки фильма о докторе Лизе
В Москве начались съемки фильма «Доктор Лиза» о Елизавете Глинке. Главную роль исполнит Чулпан Хаматова.
Обновлено в 02:16
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕ
Делегация России не готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций.
Обновлено в 06:11
Политика
Руководство телеканала «1+1» подаст в суд на Порошенко
Генеральный директор группы 1+1 Media Александр Ткаченко сообщил, что руководство украинского телеканала намерено подать в суд на действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 04:33
Космос
«Роскосмос» и S7 разработают многоразовую ракету «Союз-5 Light»
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Кремль считает конспирологической версию о связях Ассанжа с Россией
Представитель Кремля, говоря об аресте, отметил лишь, что журналист был «независимым источником информации», которого подвергли преследованию.
Обновлено в 05:57
Гаджеты
IDC: Квартальные продажи ПК в мире незначительно уменьшились
Эксперты компании International Data Corporation (IDC) подсчитали, что в январе—марте 2019 года мировые поставки персональных компьютеров (ПК) сократились на 3% в годовом сопоставлении до 58,48 млн штук.
Обновлено вчера в 09:56
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли намерена вернуть отношения с Брэдом Питтом
Брак голливудских актеров может быть сохранен, если Брэд Питт согласится возобновить отношения с Анджелиной Джоли, как она того хочет.
Обновлено в 00:34
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в страны Европы
Российский производитель «АВТОВАЗ» принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в страны Европы.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
В Петербурге мать сдавала 10-летнюю дочь «в аренду» своему любовнику
Женщина сдавала «в аренду» на выходные своему любовнику собственную 10-летнюю дочь, пока обо всем не стало известно ее отцу.
Обновлено в 03:39
Экономика
В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен
Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Футбол
Кокорин: «С удовольствием бы посмотрели видео с участием Гулиева»
Находящийся в СИЗО нападающий "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал скандал, в центре которого оказался полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев.
Обновлено в 05:42
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Экономика
«Северсталь» в 1 квартале увеличила продажи стали на 3%
"Северсталь" в 1 квартале 2019 года увеличила консолидированные продажи стальной продукции на 3% к предыдущему кварталу - до 2,83 млн тонн (4 кв. 2018: 2,76 млн тонн) после проведение краткосрочных ремонтных работ на прокатных станах в предыдущем квартале и на фоне повышения производительности агрегатов.
Обновлено в 02:06
Космос
Российские ученые нашли признаки жизни на Венере: новые доказательства
Новая обработка панорамных изображений поверхности Венеры, полученных советскими аппаратами "Венера-9", "Венера-10", "Венера-13" и "Венера-14" в 1975-1982 годах, показала на снимках медленно передвигающиеся объекты с устойчивой структурой.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Кокорин просил свидетелей не снимать конфликт с Паком на видео
Российский футболист, участник потасовок в центре Москвы Александр Кокорин требовал от свидетелей прекратить снимать конфликт в кафе на мобильное устройство.
Обновлено в 06:21
Кино
Тимон и Пумба из нового «Короля льва» напугали зрителей
Зрители остались недовольны внешним видом Тимона и Пумбы в киноверсии "Короля льва".
Обновлено в 06:21
Космос
В SpaceX отчитались о новых успехах при запуске ракеты Falcon Heavy
Ускорители и первая ступень ракеты Falcon Heavy, которая в четверг вывела на орбиту саудовский спутник связи, успешно вернулись на Землю.
Обновлено вчера в 20:24
Транспорт
Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах
Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
Обновлено вчера в 07:23
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено вчера в 10:20