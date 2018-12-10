Экономика

Максим Полетаев покидает Сбербанк
Коммерсантъ
17:47

Максим Полетаев покидает Сбербанк Максим Полетаев, проработавший в структурах Сбербанка более 20 лет, покинет банк и перейдет в структуры бизнесмена Олега Дерипаски.
Коммерсантъ17:47
с чего всё началось

Максим Полетаев покидает Сбербанк

Знакомый господина Полетаева отмечает, что он получил предложения войти в советы директоров ряда компаний, принадлежащих Олегу Дерипаске, а также в совет директоров ГМК «Норильский никель» («Русалу», подконтрольному En+ Group господина Дерипаски, принадлежит 27,8% ГМК, из которых 25% плюс 1 акция заложены по кредиту Сбербанка на $4,2 млрд до конца декабря 2024 года).
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