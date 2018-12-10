Экономика

Максим Полетаев покидает Сбербанк
Коммерсантъ
вчера в 17:47

Максим Полетаев покидает Сбербанк Максим Полетаев, проработавший в структурах Сбербанка более 20 лет, покинет банк и перейдет в структуры бизнесмена Олега Дерипаски.
Коммерсантъвчера в 17:47
с чего всё началось

Максим Полетаев покидает Сбербанк

В июне 2018 года в связи с необходимостью изменения режима работы перешел на должность советника президента Сбербанка. Курирует ряд проектов, в том числе урегулирование ситуации с хорватской компанией "Агрокор".
Коммерсантъвчера в 17:47

Подробнее о событии

Проработавший больше 20 лет в Сбербанке советник Германа Грефа перейдёт на работу в структуру Олега Дерипаски

Эхо Москвы01:33

СМИ узнали об уходе советника Грефа к Дерипаске

РБК00:23

«Коммерсант» узнал о переходе советника Грефа в структуры Дерипаски

URA.Ruвчера в 22:30

СМИ узнали о переходе советника Грефа в структуры Дерипаски

Ведомостивчера в 21:28

Советник руководителя Сбербанка может покинуть свой пост

ФАНвчера в 20:41

«Ъ»: советник президента Сбербанка может покинуть свой пост

ТАССвчера в 19:23

Максим Полетаев покидает Сбербанк

Коммерсантъвчера в 17:47
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Экономика

Бывшему главе концерна Nissan предъявят официальные обвинения

Ожидается, что сегодня же Карлосу Гону предъявят официальные обвинения. То же касается и его коллеги, члена совета директоров Грега Келли.
Обновлено в 03:45
Экономика

Названы регионы с самой маленькой и большой пенсией

Пенсионный фонд назвал регионы с самой большой и маленькой пенсией, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 03:45
Экономика

40 субъектов РФ получат гранты за высокие темпы роста экономики

Уточняется, что субъекты РФ, занявшие с 1-го по 40-е места по итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по достижению высоких темпов роста экономики в 2017 году, получат гранты в размере 19,96 млрд рублей.
Обновлено в 03:45
Экономика

Россия вышла на второе место в мире по производству оружия

Россия впервые с 2000-х годов вышла на второе место в мире по продажам оружия.
Обновлено в 03:40
Экономика

Поставщика сосисок для Росгвардии заподозрили в нарушениях

Отмечается, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело по признакам нарушений при поставке предприятием Росгвардии 20 тонн сосисок и 20 тонн сарделек.
Обновлено в 03:42
Экономика

«Росгосстрах» стал владельцем компании «ЭРГО Жизнь»

«Росгосстрах» стал владельцем 100% долей в капитале компании ООО «ЭРГО Жизнь».
Обновлено в 03:32
Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 66,3 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и составил 66,3 рубля.
Обновлено в 03:45
Экономика

«Ведомости»: АСВ займется продажей активов рухнувших банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве офис продаж активов банков, которые перешли под контроль агентства после отзыва у них лицензий.
Обновлено в 03:26
Энергетика

Цены на нефть «взлетели» и продолжают расти

На торгах ICE 7 нефть цены на нефть взлетели, но продержались там недолго.
Обновлено в 02:47
Экономика

Россиян развернут в цифровой профиль

Согласно «дорожной карте» проекта, прототип цифрового профиля разработают к концу марта 2019 года, а в промышленную эксплуатацию введут в декабре 2019-го.
Обновлено в 03:40
Экономика

Чиновники расписали специализации для регионов на ближайшие семь лет

Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев, а представитель Мутко не смог предоставить их в воскресенье.
Обновлено в 03:44
Недвижимость

Квартиры на ранней стадии строительства подорожают на 9% — PwC

В результате отказа долевого строительства в пользу эскроу-счетов цены на готовые квартиры не изменятся, однако сделки на «уровне котлована» подорожают на 9%, сообщает 10 декабря РБК со ссылкой на результаты анализа консалтинговой компании PwC.
Обновлено в 03:36
Экономика

Эстония и Кипр обогнали Россию в рейтинге эффективности госрасходов

При составлении выборки во ВШЭ ориентировались на уровень ВВП по паритету покупательной способности: для стран из рейтинга он составил от $5 тыс. до $31 тыс. со средним значением $21,4 тыс. Для оценки эффективности бюджетных расходов авторы анализировали траты на образование, здравоохранение и госуправление (по ним наиболее доступны данные для анализа).
Обновлено в 03:15
Экономика

Оператор речных круизов «Водоходъ» нацелился на иностранцев

Крупнейший в России оператор речных круизов «Водоходъ» намерен сфокусироваться на работе с иностранными туристами в «люксовом» сегменте.
Обновлено в 03:04
Экономика

Торговая война не в пользу Трампа: импорт КНР из США рухнул на 25%

Дональд Трамп хотел таким образом снизить дефицит торговли с КНР, однако на практике дефицит США в торговле с Китаем по итогам ноября достиг исторического максимума, сообщило издание Caixin со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
Обновлено в 03:08
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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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