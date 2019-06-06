Орешкин заявил о возможной рецессии в РФ из-за потребкредитовiReactor 07:03

Необеспеченное потребительское кредитование растет достаточно высокими темпами. Мы ввели регулирующие меры с начала сентября. Пока эффект трех месяцев не очень большой, через какое-то время, я не исключаю, что мы вернемся к обсуждению этого вопроса. Мы будем смотреть за этой ситуацией.

ВВП создан необеспеченными потребкредитами, а это 30% роста в год. С таким заявлением министр экономического развития РФ Максим Орешкин выступил на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Орешкин заявил о возможной рецессии в РФ из-за потребкредитов

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