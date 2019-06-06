Экономика
Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитованияГазета.Ru 06:43
Рост сектора потребительских кредитов опасен для экономики, предупреждает глава Минэка. Кредиты россиян множатся в разы быстрее, чем растут номинальные доходы населения. Такими темпами мы скатимся в рецессию уже к 2021 году, предупреждает Орешкин.
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Люди берут кредиты не от хорошей жизни. Они берут кредиты, чтобы поддерживать уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов. Это экономическая проблема. Нужно, чтобы у людей была занятость, были доходы.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРБК 03:08
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