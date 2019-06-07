Политика
Максим Орешкин высоко оценил работу Владимира ВасильеваЗори Табасарана 07:25
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин высоко оценил деятельность Главы Дагестана Владимира Васильева.
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Авто
В Ташкенте замечены новые автомобили Chevrolet Traverse и Trailblazer - фото
Обновлено вчера в 04:14
Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения
Сотрудники охраны президента России Владимира Путина спасли председателя КНР Си Цзиньпина от падения со сцены после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).
Обновлено в 12:47
Общество
Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы
В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
Обновлено в 11:44
Спорт
Сборная России обыграла команду Португалии в Лиге наций
Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Португалии в матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций.
Обновлено в 12:56
Происшествия
В Петербурге катер врезался в мост
В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:35
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.
Обновлено в 12:02
Политика
Шредер рассказал о давлении США на ЕС из-за «Северного потока-2»
Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер рассказал о причинах давления на Евросоюз со стороны США из-за «Северного потока-2».
Обновлено в 02:50
Кино
Стартовали съемки самого кассового российского детского фильма
Компании Disney, Yellow Black and White и телеканал "Россия" начали съемки продолжения известного фильма-сказки "Последний богатырь".
Обновлено в 12:17
Политика
Зеленский ответил на петицию об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отставке. Ответ размещен на официальном сайте главы государства.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено в 04:02
Политика
Пашинян заявил о планах получить от России «немаленькое» оружие
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом России Владимиром Путиным поставку оружия в страну.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Гаджеты
Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei
Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
Обновлено в 05:55
Автоспорт
Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Канады
Британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" показал лучший результат в первых свободных заездах седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.
Обновлено в 12:14
Общество
Турист открыл сейф, который не поддавался 40 лет
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР
В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:44
Экономика
Ростех разработает газозаправочные модули для АЗС «Роснефти»
Госкорпорация Ростех и "Роснефть" договорились о сотрудничестве по разработке и установке на АЗС терминалов для заправки автомобилей сжиженным и компримированным (сжатым) природным газом (СПГ и КПГ).
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца
Обновлено в 11:47
Общество
Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 14:03
Кино
Санса Старк назвала виновника киноляпа с кофе
Виновником киноляпа со стаканчиком кофе в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» является сыгравший в ленте Джона Сноу Кит Харингтон.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Сергей Жорин показал фото с репетиции похорон Бари Алибасова
Адвокат Сергей Жорин показал, как проводилась репетиция похорон музыканта Бари Алибасова.
Обновлено в 05:19
Общество
Власти Барселоны разрешили достроить храм Святого Семейства
Мэрия Барселоны решила предоставить разрешение на ведение строительных работ храма Святого Семейства (Sagrada Familia).
Обновлено в 08:18
Общество
Павел Дуров отказался от еды на месяц
Обновлено вчера в 17:21
Шоу-бизнес
Бузова появилась на Премии МУЗ-ТВ на верблюдах и в окружении 10 мужчин
Певица снова решила отличиться. На каждую красную дорожку Премии МУЗ-ТВ звезды приезжают на автомобилях.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
Стало известно об отступлении российских военных в Сирии
Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено в 11:13