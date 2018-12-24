Экономика
Рост ВВП России в 2019 году достигнет прогнозируемых 1,3 процента. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, наиболее сложным для России будет начало 2019 года.
Российская газета07:00
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Самый сложный период для экономической динамики — это начало 2019 года. Здесь целый комплекс факторов у нас сейчас сходится: это и непростая глобальная ситуация, волатильность на сырьевых рынках, снижение спроса на российскую экспортную продукцию в целом из-за замедления глобальной экономики.
— Максим Орешкин, российский политикLenta.ru 10:30
с чего всё началось
Министр экономического развития Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что начало 2019 года станет сложным периодом для российской экономики.Life.ru09:36
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