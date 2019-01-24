Орешкин заявил о конце цикла глобализации в миреREGNUM 04:42

Мир подходит к завершению 30-летнего цикла активной глобализации, заявил в ходе Всемирного экономического форума в Давосе министр экономического развития России Максим Орешкин. Об этом сообщает 24 января РБК.

Орешкин заявил о конце цикла глобализации в мире

Авто Авто Toyota представила юбилейную версию Land Cruiser 200

Авто Авто Skoda назовет новый кроссовер Kamiq Компания Skoda подтвердила создание нового кроссовера — компактная модель получит имя Kamiq, сообщает чешский автопроизводитель.

Авто Авто Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.

Происшествия Происшествия Из Исторического музея таинственно исчезла старинная икона Богоматери Икона «Богоматерь Шуйская-Смоленская» исчезла из Государственного исторического музея.

Авто Авто Ford обновил пикап Ranger для Европы Компания Ford представила обновленный компактный пикап Ranger для европейского рынка.

Технологии Технологии Boeing провел успешное испытание беспилотного аэротакси Полет прошел в Манассасе, штат Виргиния, говорится в сообщении корпорации.

Происшествия Происшествия В подмосковном гипермаркете образовалась 60-метровая трещина в полу Трещина длиной 60 метров образовалась в гипермаркете "Глобус" в подмосковном Щелкове, персонал эвакуировали, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Политика Политика Януковича признали виновным в госизмене Оболонский районный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о госизмене.

Общество Общество В выходные на Москву обрушится самый мощный за зиму снегопад По информации синоптиков, за счет поступления порций теплого воздуха от средиземноморского циклона, к утру понедельника в Москве выпадет 14-17 мм осадков.

Армия и оружие Армия и оружие Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС Швеции

Интернет Интернет Наличие устаревших программ на компьютере повышает риск вирусных атак Большинство пользователей компьютеров на базе Windows рискует столкнуться с хакерскими атаками из-за того, что установленные на устройстве программы не были вовремя обновлены.

Общество Общество Новгородкам старше 29 лет отказали в выплатах за первого ребенка В Минтруда пояснили, что планируется анализ эффективности ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка, материнского капитала и субсидирования ставки по ипотеке.

Происшествия Происшествия СК задержал начальника ОМВД по городу Чехов "Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУСК России по Московской области задержан начальник ОМВД России по городскому округу Чехов по подозрению в незаконном обороте оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Авто Авто УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи» Ульяновский автозавод продолжает расширять семейство коммерческих фургонов «Профи» новыми версиями.

Происшествия Происшествия Суд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры Пирумову

Авто Авто Geely назвала цены на обновленный кроссовер Emgrand X7 Сегодня российский офис Geely официально представил обновленный кроссовер Emgrand X7.

Технологии Технологии Появились новые фото тяжелого беспилотника «Охотник» В Сети опубликованы новые фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Аппарат готовят к первому полету.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» решили развестись Король Малайзии Мухаммад V и «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина решили развестись спустя два месяца после свадьбы.

Происшествия Происшествия Горящий танкер, дрейфующий в Черном море, взят на буксир Ранее сообщалось, что горящее судно "Канди" в Черном море вблизи Керченского пролива снова начало дрейфовать, танкер медленно движется к берегу Крыма.

Происшествия Происшествия В администрации Нефтеюганска проходят обыски

Политика Политика Карлос Гон подал в отставку с поста главы Renault Карлос Гон подал совету директоров корпорации Renault прошение об отставке с поста президента-генерального директора.

Политика Политика Россия предостерегла США от военного вмешательства в дела Венесуэлы Россия предостерегает США от военного вмешательства в Венесуэле, это привело бы к катастрофическим последствиям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Технологии Технологии С 1 февраля могут быть сбои в работе сайтов госорганов и банков Причиной сбоев является глобальное обновление протокола системы доменных имен, а с 1 февраля будет прекращена поддержка старой версии Domain Name System.

Кино Кино Режиссера «Богемской рапсодии» обвинили в педофилии Режиссера Брайана Сингер обвинили в изнасилованиях и сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетним, сообщает издание «Atlantic».

Космос Космос Макет межпланетного корабля Илона Маска развалился из-за ветра Первый летный прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX разработала для межпланетных полетов, снесло ветром на стартовой площадке.

Происшествия Происшествия В Москве прогремел взрыв в многоэтажке На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом многоквартирном доме.

Общество Общество Минэкономразвития подвергло критике реформу экзаменов на права Отрицательное заключение дало Минэкономразвития на подготовленный ГИБДД проект постановления правительства об объединении двух экзаменов для водителей в один.

Финансы Финансы Рубль слегка вырос к доллару и евро на старте четверга Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в четверг утром, при этом курс доллара упал ниже отметки 66 руб. впервые с 7 декабря; рубль слегка растет к бивалютной корзине на фоне небольшого повышения большинства валют emerging markets.

Авто Авто «Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для авто Предполагается, что водители смогут использовать бортовой компьютер «Яндекса» вместо штатного музыкального проигрывателя или мультимедийной системы.