Максим Орешкин: мир подошел к концу суперцикла глобализацииКоммерсантъ 03:43

Активная глобализация в экономической политике подходит к концу, заявил глава Минэкономики России Максим Орешкин, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках Всемирного экономического форума. Министр предвидит нарастание деглобализации и рост национализма.

Наука Наука Ученые нашли способ предотвращения рака

Происшествия Происшествия В жилом доме в Балашихе прогремел взрыв Взрыв прогремел в многоквартирном жилом доме в подмосковной Балашихе. После взрыва в здании начался пожар.

Политика Политика Депутат Рады толкнул и оскорбил Скабееву в ПАСЕ

Происшествия Происшествия Поиски пропавшего самолета с игроком «Кардиффа» Салой прекращены Полиция острова Гернси опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что им не удалось найти никаких следов пропавшего самолета с футболистом "Кардиффа" Эмилиано Салой на борту.

Происшествия Происшествия Четвертый участник нападения на полицейских в Нальчике умер в больнице Четвертый участник нападения на наряд ДПС в Нальчике скончался в больнице, сообщил РИА Новости в республиканской больнице.

Технологии Технологии Apple сократила отдел по разработке беспилотников на 200 человек Сообщается, что часть сотрудников из команды перешли в другие подразделения компании, а также было добавлено, что на развитие беспилотных технологий в Apple возлагают большие надежды.

Авто Авто Toyota подготовила юбилейную версию Land Cruiser 200 Компания Toyota отметит 60-летие внедорожника Land Cruiser на рынке США выпуском его специальной версии – Land Cruiser Heritage Edition.

Спорт Спорт Тарасова и Морозов заняли второе место на чемпионате Европы Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебряную медаль в парном катании на чемпионате Европы в Минске.

Авто Авто В Калининграде начался выпуск седанов Kia K900 Калининградский завод Автотор приступил к сборке представительских седанов Kia K900.

Авто Авто Skoda назовет новый кроссовер Kamiq Компания Skoda подтвердила создание нового кроссовера — компактная модель получит имя Kamiq, сообщает чешский автопроизводитель.

Политика Политика Мадуро решил закрыть посольство и все консульства Венесуэлы в США Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что принял решение закрыть венесуэльское посольство и все консульства страны в США.

Гаджеты Гаджеты Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий Вслед за вчерашним «цельнокерамическим» Meizu Zero, китайская компания Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий в корпусе.

Политика Политика Сенат США не принял законопроект Трампа по прекращению шатдауна Сенат США не принял предложение американского лидера Дональда Трампа по прекращению приостановки работы правительства страны.

Происшествия Происшествия В Москве четверо пострадали в ДТП с участием «скорой» и такси Четыре человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобилей скорой помощи и такси в Москве.

Политика Политика Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.

Общество Общество Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.

Происшествия Происшествия Следствие настаивает на аресте миллиардера Михальченко

Авто Авто Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.

Транспорт Транспорт Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

Авто Авто Могут самовозгораться: в Kia и Hyundai нашли опасный изъян Специалисты американского института страхования безопасности дорожного движения (IIHS) определили, какие именно модели автомобилей южно-корейского автопрома имеют наибольший риск возгорания.

Космос Космос Ученые назвали причину появления жизни на Земле

Политика Политика Две минуты до полуночи: «Часы Судного дня» не стали переводить Стрелки символических Часов Судного дня, продолжили показывать 23:58, как и в прошлом году.

Происшествия Происшествия Суд оправдал всех фигурантов «макового дела» Брянский областной суд вынес оправдательный приговор всем фигурантам дела о контрабанде пищевого мака, сообщили в пресс-службе суда.

Армия и оружие Армия и оружие Появились новые фото тяжелого беспилотника «Охотник» В Сети опубликованы новые фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Аппарат готовят к первому полету.

Политика Политика Карлос Гон ушел с поста руководителя Renault Руководитель и исполнительный директор Renault Карлос Гон покинул свой пост после серии обвинений в финансовых махинациях, предъявленных ему со стороны Nissan и Mitsubishi.

Наука Наука Ученые назвали приближающие преждевременную смерть продукты Американские ученые выяснили, что даже одна порция жареной курицы увеличивает риск преждевременной смерти на 13%.

Армия и оружие Армия и оружие В России представили новый пистолет на смену «Макарову» В России представили новый пистолет.

Кино Кино Николас Кейдж снимется в экранизации рассказа Лавкрафта

Происшествия Происшествия Из Государственного исторического музея украли старинную икону В московскую полицию 23 января обратились сотрудники Государственного исторического музея (ГИМ), которые сигнализировали об исчезновении из фондов учреждения старинной иконы «Богоматерь Шуйская-Смоленская», сообщает 24 января телеканал РЕН ТВ.