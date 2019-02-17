Максим Орешкин исключил обвал рубляРоссийская газета 11:32

При ценах на нефть выше 40 долларов за баррель рубль себя будет чувствовать устойчиво.

"При цене на нефть выше 40 долларов за баррель рубль себя будет чувствовать устойчиво", - заявил глава Минэкономразвития в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1". Он уточнил, что незначительные колебания национальной валюты будут сохраняться.

Происшествия Times: состояние Скрипаля ухудшилось Состояние здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пережившего отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок" год назад, ухудшилось.

Общество Умер народный артист России и Башкортостана Загир Валитов Народный артист России и Башкортостана, актер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Загир Валитов умер в Уфе.

Происшествия Еще три корпуса университета ИТМО оказались небезопасны для студентов Университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Санкт-Петербурга, где произошло обрушение, просит провести экспертизу не только пострадавшего здания, но и трех соседних корпусов, занятия в которых в настоящее время приостановлены.

Политика Премьер Польши не поедет в Израиль из-за слов Нетаньяху о нацистах История конфликта МИД Польши вызвал посла Израиля в республике Анну Азари после появления в газете The Jerusalem Post слов Биньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны.

Происшествия Участница «Голоса» Юлия Райнер насмерть сбила таксиста В Москве вечером, 16 февраля, автомобиль BMW X6 насмерть сбил водителя такси, который вышел на проезжую часть Ленинградского шоссе.

Происшествия Правозащитнику из Вологды пообещали сломать ноги во время задержания Главу отделения общественного движения "За права человека" в Вологде сняли с поезда "Москва-Череповец" и на время задержали, пообещав при этом "переломать" мужчине ноги.

Происшествия На соборе в Солсбери повесили российский флаг Неизвестный повесил российский флаг на готическом соборе Девы Марии в британском городе Солсбери, сообщает местная радиостанция Spire FM.

Общество «Фонтанке.ру» прислали письмо с угрозой о минировании Интернет-издание "Фонтанка.ру" в Санкт-Петербурге сообщило, что в воскресенье получило по электронной почте угрозу о "минировании".

Экономика Reuters: Газпромбанк замораживает счета венесуэльской PDVSA Газпромбанк заморозит счета венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в банке.

Здоровье Названы сжигающие жир на животе продукты Ученые провели исследования и нашли самые действенные продукты, которые помогут избавиться от жира на животе, пишет британское издание Daily Express.

Спорт Большунов выиграл золото в классике на 15 км, Бессмертных – 3-й Российский лыжник Александр Большунов выиграл индивидуальную гонку на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в итальянском Коне.

Наука Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.

Футбол «Интер» обыграл «Сампдорию» благодаря голу Наингголана "Интер" победил "Сампдорию" в матче 24-го тура чемпионата Италии (2:1). Победный гол забил полузащитник Раджа Наингголан.

Политика Конференция по безопасности завершилась в Мюнхене Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер объявил об окончании мероприятия.

Политика Израиль удержит $138 млн из переводимых властям Палестины средств Кнессет летом 2018 года утвердил закон об удержании из средств, переводимых администрацией, сумм, которые соответствуют выплатам палестинских властей родственникам палестинцев, арестованных или убитых во время нападений на граждан Израиля.

Политика Орешкин пообещал, что в Минэкономразвития появится портрет Улюкаева Министр экономического развития Максим Орешкин пообещал повесить портрет своего предшественника Алексея Улюкаева в новом здании министерства в "Москва-Сити".

Единоборства Менеджер Минакова задумался о подаче протеста на поражение бойца Для Минакова поражение от Конго стало первым в карьере. В активе российского бойца 21 победа.

Политика Результаты слежки за 2,6 млн человек обнаружили в Сети Обнаруживший базу эксперт по кибербезопасности Виктор Геверс выяснил, что только за одни сутки было собрано почти 6,7 миллиона GPS-координат.

Происшествия Шведские исследователи дали новую версию гибели группы Дятлова Ричард Хольмгрен и Андреас Лильегрен из Швеции в начале 2019 года выдвинули собственную версию загадочной гибели группы Игоря Дятлова.

Происшествия В Кировске столкнулись 14 автомобилей Апатитовое шоссе в Кировске оказалось полностью заблокировано из-за массовой аварии с участием 14-ти автомобилей.