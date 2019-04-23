Спорт
Максим Ковтун объявил о завершении карьерыРИА Новости 07:20
Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.
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Я не могу относиться к этому равнодушно, потому что Ковтун — это и наши имена. Имена тренеров, которые с ним работали, и получается так, что мы ничего не смогли сделать. А фото старое — начало, надежды. Удачи тебе, Максим.
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«Он ничего не показал». Урманов резко прокомментировал завершение карьеры Ковтуна
Спорт день за днем08:19
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Футбол
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Экономика
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Политика
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Игры
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Экономика
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Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
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Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 13:13
Политика
ЦИК Украины обработал 100% протоколов на выборах президента
Обновлено в 10:44
Общество
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Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Происшествия
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Обновлено в 10:41
Общество
Энергомост Крым-Кубань отключен – впервые за три года
Минэнерго проверяет возможности внутренней генерации полуострова при работе в изолированном режиме, сообщает ИА FederalCity.Последний раз собственными ресурсами электроэнергии Севастополь и Крым обходились 1 декабря 2015 года, когда в условиях созданного украинскими националистами блэкаута на полуострове работали лишь местные ТЭЦ и мобильные газотурбинные станции.
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Происшествия
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Обновлено в 16:05
Общество
Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе»
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Обновлено в 05:54
Гаджеты
Huawei P30 Pro отправляют данные пользователей на серверы в КНР
В ходе расследования выяснилось, что отправка личных данных со смартфона происходит в фоновом режиме на серверы, расположенные в КНР.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за наследницу Мию
Знаменитость поблагодарила Влада Соколовского за наследницу, несмотря на их непростую ситуацию.
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Транспорт
В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми
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Экономика
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Обновлено в 05:44
Общество
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Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море
Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
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Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
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Экономика
Сбербанк нацелился на долю в Rambler Group
Переговоры Сбербанк и Rambler Group касаются приобретения группой банка существенного, но не контрольного пакета акций.
Обновлено 20 апреля в 22:25
Происшествия
Мотоциклист выжил после падения с 15-метровой скалы
Британский гонщик-экстремал чудом остался жив, рухнув с 15-метровой скалы вниз.
Обновлено в 09:40
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13