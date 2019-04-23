Спорт
Максим Ковтун объявил о завершении карьерыРИА Новости 07:20
Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.
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Я принял решение завершить карьеру. Не было какого-то длительного пути, длительных раздумий. Я просто вдруг очень отчетливо понял, что представляет собой моя спортивная жизнь, к чему она идет.
— Максим Ковтун, российский фигуристНТВ 07:10
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