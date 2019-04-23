Спорт
Максим Ковтун объявил о завершении карьерыРИА Новости 07:20
Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.
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Я не могу относиться к этому равнодушно, потому что Ковтун — это и наши имена. Имена тренеров, которые с ним работали, и получается так, что мы ничего не смогли сделать. А фото старое — начало, надежды. Удачи тебе, Максим.
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«Он ничего не показал». Урманов резко прокомментировал завершение карьеры Ковтуна
Спорт день за днем08:19
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