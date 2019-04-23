Спорт
Максим Ковтун объявил о завершении карьерыРИА Новости 07:20
Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.
Читать в источнике
Оценить
Я не могу относиться к этому равнодушно, потому что Ковтун — это и наши имена. Имена тренеров, которые с ним работали, и получается так, что мы ничего не смогли сделать. А фото старое — начало, надежды. Удачи тебе, Максим.
Подробнее о событии
Показать все источники
«Он ничего не показал». Урманов резко прокомментировал завершение карьеры Ковтуна
Спорт день за днем08:19
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 16:31, Ашберн
Политика
В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия
В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:28
Футбол
Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионата
Обновлено в 16:14
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка
18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Наука
Потепление в Арктике обойдется человечеству минимум в 25 трлн долларов
При благоприятном сценарии, если рост глобальной средней температуры относительно доиндустриального уровня не превысит 1,5 градуса Цельсия, ущерб, связанный с потеплением в Арктике, составит 24,8 трлн долларов.
Обновлено в 13:52
Политика
Президент Шри-Ланки уволит глав всех спецслужб после терактов
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена сообщил, что в течение суток сменит глав спецслужб и департамента полиции страны, передал местный новостной портал Ada Derana со ссылкой на обращение президента к народу.
Обновлено в 15:03
Общество
Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Сообщается, что наибольшая убыль населения зафиксирована в Саратовской области (минус 46,68 тысячи человек), Нижегородской области (минус 45,68 тысячи человек) и Алтайском крае (минус 43,89 тысячи человек).
Обновлено 21 апреля в 21:39
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Обновлено в 13:33
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Транспорт
Скидку для нарушителей ПДД могут отменить
У злостных нарушителей ПДД предложено отобрать скидку при оплате штрафов.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Двигатель «первого этапа» для Су-57 запущен в серию
Двигатель «первого этапа» для истребителя пятого поколения Су-57 АЛ-41Ф-1 прошел все испытания и запущен в серийное производство.
Обновлено в 10:39
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном
Обновлено в 10:41
Экономика
Росстат пересчитал доходы россиян с 2013 года
Росстат пересчитал реальные доходы россиян по новой методике и пришел к выводу, что они снизились не так значительно, как сообщалось прежде.
Обновлено в 10:27
Политика
Политолог сделал прогноз о первой беседе Путина и Зеленского
Известный политолог Михаил Погребинский сделал свой прогноз касательно первых переговоров между Владимиром Путиным и его новоиспеченным украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:35
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Политика
Штаб Зеленского сделал важное заявление
Главный «идеолог» штаба Зеленского Дмитрий Разумков ответил на претензии, уже выдвигаемые новой власти командой Порошенко.
Обновлено в 07:52
Авто
Opel отказался от производства сразу трех моделей
Накануне стало известно, что в марте компания последний раз поставила на конвейер сразу три свои модели – компактные хэтчбеки Adam и Karl, а также кроссовер Opel Mokka X. Напомним, производством субкомпактных хэтчев Adam занимался немецкий завод бренда.
Обновлено в 03:41
Культура
Умер создатель клипов Киркорова и Ветлицкой Сергей Дубровский
Сегодня, 23 апреля, скончался советский, российский оператор Сергей Дубровский.
Обновлено в 14:59
Политика
Reuters поправил статью о Венесуэле после угроз «Роснефти»
В материале Reuters описывала, как «Роснефть» якобы помогает правительству Венесуэлы продавать нефть в обход американских санкций и зарабатывает на этом: покупает у венесуэльской госкомпании PDVSA нефть со скидкой, а потом перепродает за полную стоимость.
Обновлено в 14:19
Политика
МИД: очередной выплеск антииранских эмоций вызывает особую тревогу
Министерство иностранных дел России отреагировало на введение США очередных санкций в отношении Ирана, которыми они пытаются со 2 мая запретить закупку иранской нефти.
Обновлено в 15:57
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Гаджеты
Флагманский смартфон Lenovo Z6 Pro представлен официально
Обновлено в 08:25
Политика
Столтенберг пригласил Зеленского в штаб-квартиру НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о проведении телефонной беседы с одержавшим победу на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:44
Политика
Глава Ростова Виталий Кушнарев ушел в отставку
Решение об отставке приняли депутаты на 35-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы 23 апреля.
Обновлено в 08:06