Политика

Максим Галкин поздравил Зеленского с победойЭкономика сегодня 06:43

Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах. По словам артиста, он очень рад за Зеленского. Галкин пожелал ему удачи и сил.
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Галкин поздравил Зеленского

Газета.Ru10:28

Галкин поздравил Зеленского

RT на русском06:02

Галкин осудил российских звезд, выкладывающих фото с Зеленским

URA.Ru07:24

Галкин поздравил Зеленского с победой на выборах

Life.ru06:56

Максим Галкин поздравил Зеленского: «Володя, удачи!»

Московский Комсомолец06:28

Галкин поздравил Зеленского с победой на выборах

ФАН08:36

Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины

REGNUM06:29
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Политика

В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов

Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал проекты Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес

Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото

Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.
Обновлено в 11:33
Общество

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес

Звезда «Кадетства» Артем Терехов сдал ДНК-тест

Обновлено в 11:00
Спорт

Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Политика

Усик предложил после выборов на Украине «простить и посадить»

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF в тяжелом весе украинец Александр Усик, комментируя результаты второго тура выборов президента Украины, заявил, что нужно «простить и посадить» «оборотней, которые сейчас будут перевоплощаться».
Обновлено в 14:34
Экономика

Власти требуют от поставщика песка для «Ростов-Арены» 30 млн рублей

Департамент имущественно-земельных отношений донской столицы подал иск к АО "Донтрансгидромеханизация" на сумму 30,5 млн рублей.
Обновлено в 15:00
Гаджеты

Nokia 9 PureView разблокируется даже жвачками

Новый смартфон Nokia 9 PureView можно разблокировать с помощью любых средств, в том числе жвачек.
Обновлено в 13:41
Футбол

Денис Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы колена

Обновлено в 11:49
Политика

В России допустили изменения в Донбассе после инаугурации Зеленского

После инаугурации лидирующего на президентских выборах Владимира Зеленского переговоры по Донбассу могут измениться в позитивную сторону, считает первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
Обновлено в 14:17
Политика

Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидирующему на выборах главы государства Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.
Обновлено в 13:00
Общество

«Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии

"Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.
Обновлено в 14:48
Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Энергетика

Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель

Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.
Обновлено в 16:05
Происшествия

СК связал убийство следователя Шишкиной с хакерами

Обновлено в 09:32
Общество

«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов

Обновлено в 00:04
Авто

Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России

Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Экономика

В СМИ2 сменится генеральный директор

Генеральный директор одного из крупнейших в Рунете новостных агрегаторов СМИ2 Анна Иванова покинет пост.
Обновлено в 15:06
Политика

Губернатор Николаевской области написал заявление об отставке

На Украине губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 12:37
Происшествия

На Южном Урале у входа в больницу умер ветеран

Обновлено вчера в 12:19
Политика

Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.
Обновлено в 14:30
Политика

В РПЦ объяснили приостановку переименования УПЦ

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла отец Александр Волков рассказал телеканалу "Звезда", почему Украина приостановила процесс переименования канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 15:50
Футбол

Суд разрешил врачу «Зенита» навестить Кокорина в СИЗО

Обновлено в 06:44
Происшествия

Оползень обрушил жилой дом в Стамбуле

Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня. Сейчас на месте работают спецслужбы.
Обновлено в 10:35
Политика

Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности

Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 15:52
Политика

Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины

Президент Украины Петр Порошенко вышел к участникам митинга, который проходит в его поддержку в центре Киева, и заявил, что рассчитывает вновь стать главой государства на следующих выборах.
Обновлено в 12:54
Технологии

Новые алгоритмы Яндекса очистят интернет от фото и видео 18+

В целом, алгоритмы сервиса могут распознавать текст на отсканированных изображениях и фотографиях, классифицировать их и определять лица людей на фото.
Обновлено в 12:31
Здоровье

От укусов клещей уже пострадали более 200 жителей Липецкой области

Среди пострадавших от укусов клещей - 82 ребенка На 18 апреля в медицинские учреждения с жалобой на укус клеща обратились 216 человек, сообщает Роспотребнадзор Липецкой области.
Обновлено в 09:52
Кино

Скончался продюсер «Выжившего» Стив Голин

Обновлено в 15:33
Авто

Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России

Как говорится в сообщении, Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России, среди которых несколько моделей.
Обновлено в 10:20
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Максим Галкин
Российский исполнитель
Российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, телеведущий и актёр . Пятый муж певицы Аллы Пугачёвой.
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