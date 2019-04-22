Политика
Максим Галкин поздравил Зеленского с победойЭкономика сегодня 06:43
Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах. По словам артиста, он очень рад за Зеленского. Галкин пожелал ему удачи и сил.
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Шоу-бизнес
Во время выступления Пугачева забыла слова песни
Обновлено в 13:13
Политика
Мизулина назвала запрет признаком свободы
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина выступила на Форуме безопасного интернета, прошедшем в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в понедельник.
Обновлено в 09:03
Общество
Навальный получил 62 миллиона на разоблачающих роликах ФБК
Обновлено в 08:10
Происшествия
В суд Петербурга поступило дело об избиении школьника за педофилию
В Санкт-Петербурге во Фрунзенский районный суд поступило уголовное дело против двух горожан, которые обвиняются в пытках и избиении школьника за противоправные действия в отношении своей сестры.
Обновлено в 16:38
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Здоровье
Карантин по бруцеллезу объявлен в Ростовской области
В хуторе Нижнеантоновский Орловского района Ростовской области введен карантин по бруцеллезу.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Petrobras остановила добычу на платформе на шельфе в Бразилии
Энергогигант Petrobras остановил добычу на платформе P-25 на шельфе Бразилии из-за утечки нефти объемом, по предварительным данным, 941 литр, сообщила компания.
Обновлено в 17:22
Космос
В NASA запустили флешмоб #EarthDay снимками Земли из космоса
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма
Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено в 15:56
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Здоровье
Около 42 тысяч человек заболели корью на Украине с начала года
Пресс-служба министерства здравоохранения Украины сообщает, что почти 42 тысячи человек с начала 2019 года заболели корью.
Обновлено в 10:53
Транспорт
Парковка в Москве станет бесплатной на майские праздники
«С 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая водители смогут оставлять свои автомобили на всех улицах, включённых в зону городского парковочного пространства», — приводит его слова пресс-служба мэрии.
Обновлено в 11:52
Авто
Aston Martin V12 Zagato возродят в честь 100-летнего юбилея
Компания R-Reforged собирается выпустить ограниченную серию V12 Vantage, посвященную 100-летнему юбилею ателье Zagato.
Обновлено в 06:38
Политика
Саакашвили отказали во въезде на Украину
Обновлено в 11:04
Технологии
«У рака много стратегий». Профессор – о том, можно ли вылечить онкологию
Немецкий профессор Клеменс Унгер рассказал «АиФ-Юг» о том, можно ли предотвратить рак, а также объяснил, как от всего отказаться и остаться при этом жизнерадостным.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Болгарии убийцу журналистки осудили на 30 лет тюрьмы
Красимирову грозило пожизненное заключение, но в конце концов суд смягчил наказание до 30 лет тюрьмы, так как преступник признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.
Обновлено в 15:00
Гаджеты
Nokia 9 PureView разблокировали пачкой жвачки
Смартфон Nokia 9 PureView можно разблокировать пачкой жвачки вместо пальцев пользователя.
Обновлено в 16:52
Энергетика
Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Авто
Представлен автодом для кругосветки на базе G-Class
Колесная база Earthcruiser Escape G-Class составляет 3,43 метра, а в движение модель приводится 6-цилиндровым дизельным мотором мощностью 184 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента.
Обновлено в 15:53
Происшествия
В Ленинградской области произошёл пожар на двух складах
Обновлено в 17:13
Общество
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото
Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери
В Москве 22 апреля проходит прощание с актрисой Ириной Цывиной, сообщает издание "Вокруг ТВ".
Обновлено в 06:26
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 14:30
ЖКХ
Определен график отключения горячей воды в Москве
Профилактические работы на сетях горячего водоснабжения в столице начнутся с 13 мая и завершатся в конце августа.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58