Политика

Максим Галкин поздравил Зеленского с победойЭкономика сегодня 06:43

Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах. По словам артиста, он очень рад за Зеленского. Галкин пожелал ему удачи и сил.
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Галкин поздравил Зеленского

Газета.Ru10:28

Галкин поздравил Зеленского с победой на выборах

ФАН08:36

Галкин поздравил Зеленского

RT на русском06:02

Галкин поздравил Зеленского с победой на выборах

Life.ru06:56

Максим Галкин поздравил Зеленского: «Володя, удачи!»

Московский Комсомолец06:28

Галкин осудил российских звезд, выкладывающих фото с Зеленским

URA.Ru07:24

Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины

REGNUM06:29
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Шоу-бизнес

Во время выступления Пугачева забыла слова песни

Обновлено в 13:13
Политика

Мизулина назвала запрет признаком свободы

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина выступила на Форуме безопасного интернета, прошедшем в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в понедельник.
Обновлено в 09:03
Общество

Навальный получил 62 миллиона на разоблачающих роликах ФБК

Обновлено в 08:10
Происшествия

В суд Петербурга поступило дело об избиении школьника за педофилию

В Санкт-Петербурге во Фрунзенский районный суд поступило уголовное дело против двух горожан, которые обвиняются в пытках и избиении школьника за противоправные действия в отношении своей сестры.
Обновлено в 16:38
Происшествия

Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Здоровье

Карантин по бруцеллезу объявлен в Ростовской области

В хуторе Нижнеантоновский Орловского района Ростовской области введен карантин по бруцеллезу.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Petrobras остановила добычу на платформе на шельфе в Бразилии

Энергогигант Petrobras остановил добычу на платформе P-25 на шельфе Бразилии из-за утечки нефти объемом, по предварительным данным, 941 литр, сообщила компания.
Обновлено в 17:22
Космос

В NASA запустили флешмоб #EarthDay снимками Земли из космоса

Обновлено вчера в 15:00
Политика

Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма

Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено в 15:56
Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Здоровье

Около 42 тысяч человек заболели корью на Украине с начала года

Пресс-служба министерства здравоохранения Украины сообщает, что почти 42 тысячи человек с начала 2019 года заболели корью.
Обновлено в 10:53
Транспорт

Парковка в Москве станет бесплатной на майские праздники

«С 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая водители смогут оставлять свои автомобили на всех улицах, включённых в зону городского парковочного пространства», — приводит его слова пресс-служба мэрии.
Обновлено в 11:52
Авто

Aston Martin V12 Zagato возродят в честь 100-летнего юбилея

Компания R-Reforged собирается выпустить ограниченную серию V12 Vantage, посвященную 100-летнему юбилею ателье Zagato.
Обновлено в 06:38
Политика

Саакашвили отказали во въезде на Украину

Обновлено в 11:04
Технологии

«У рака много стратегий». Профессор – о том, можно ли вылечить онкологию

Немецкий профессор Клеменс Унгер рассказал «АиФ-Юг» о том, можно ли предотвратить рак, а также объяснил, как от всего отказаться и остаться при этом жизнерадостным.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В Болгарии убийцу журналистки осудили на 30 лет тюрьмы

Красимирову грозило пожизненное заключение, но в конце концов суд смягчил наказание до 30 лет тюрьмы, так как преступник признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.
Обновлено в 15:00
Гаджеты

Nokia 9 PureView разблокировали пачкой жвачки

Смартфон Nokia 9 PureView можно разблокировать пачкой жвачки вместо пальцев пользователя.
Обновлено в 16:52
Энергетика

Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Авто

Представлен автодом для кругосветки на базе G-Class

Колесная база Earthcruiser Escape G-Class составляет 3,43 метра, а в движение модель приводится 6-цилиндровым дизельным мотором мощностью 184 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента.
Обновлено в 15:53
Происшествия

В Ленинградской области произошёл пожар на двух складах

Обновлено в 17:13
Общество

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес

Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото

Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес

Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери

В Москве 22 апреля проходит прощание с актрисой Ириной Цывиной, сообщает издание "Вокруг ТВ".
Обновлено в 06:26
Политика

Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях

Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Политика

Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

Обновлено в 14:30
ЖКХ

Определен график отключения горячей воды в Москве

Профилактические работы на сетях горячего водоснабжения в столице начнутся с 13 мая и завершатся в конце августа.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
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«Эротический Mass Effect»: Subverse собрала на Kickstarter $1,2 млн

Обновлено в 02:26
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Максим Галкин
Российский исполнитель
Российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, телеведущий и актёр . Пятый муж певицы Аллы Пугачёвой.
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