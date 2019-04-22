Политика
Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента УкраиныREGNUM 06:29
Российский телеведущий Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и выразил надежду на нормализацию отношений между Киевом и Москвой. Видео с поздравлением лидера президентской гонки артист опубликовал на своей странице в сети Instagram.
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Здоровье
В России выполнили первую в мире пересадку легких и печени ребенку
В московском Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова впервые в мире одновременно пересадили ребенку легкие и печень, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:27
Гаджеты
В Сети появились изображения флагманского смартфона Meizu 16s
В Сети появились изображения нового флагманского смартфона Meizu 16s, на которых указана российская цена.
Обновлено в 10:16
Хоккей
Патрик Лайне не сыграет за Финляндию на ЧМ-2019
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Патрик Лайне ответил отказом на приглашение сборной Финляндии сыграть на чемпионате мира 2019 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Новгородские власти опровергли информацию о забастовке медиков
Ранее независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» сообщил в Twitter, что сотрудники скорой помощи в Окуловке начали «итальянскую забастовку».
Обновлено в 12:22
Происшествия
Ущерб от пожаров в Забайкалье составил 280 млн рублей
Обновлено в 03:58
Технологии
Гендиректор Sports.ru покинул свой пост
Генеральный директор и сооснователь издания Sports.ru Дмитрий Навоша ушёл со своего поста.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
В Минобороны России оценили уровень сотрудничества Москвы и Анкары
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в беседе с RT рассказал о военно-политическом взаимодействии с Турцией.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
Недалеко от Крыма заметили военный самолет США
Сегодня на мониторинговых сервисах появились сообщения о приближении американского военного самолета к границам РФ.
Обновлено в 11:40
Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Экономика
ЦБ РФ обнаружил вывод активов из Радиотехбанка
Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в Радиотехбанк, у которого в конце января 2019 года была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 11:20
Политика
Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду с Крыма
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук считает, что лидеру второго тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому необходимо изменить государственную политику по отношению к Крыму и начать налаживать отношения с жителями полуострова.
Обновлено в 10:10
Авто
Subaru отзывает в России более 52 тысяч автомобилей
Обновлено в 09:30
Авто
Fiat Argo перевоплотился в кроссовер
Впервые пятидверку представили общественности ещё 2 года назад. Изначально машина была создана для южноамериканского рынка.
Обновлено в 06:05
Футбол
Александр Григорян возглавил лидирующий в Олимп-ФНЛ «Тамбов»
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери
Одним из первых на церемонию прибыл сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов.
Обновлено в 06:26
Политика
Глава проголосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку
Глава Львовской области Олег Синютка заявил, что уходит со своего поста.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Туристы из Красноярска, летевшие на Пхукет, приземлились в Китае
Лайнер Azur Air, совершавший рейс ZF-2433 по маршруту Красноярск – Пхукет 22 апреля, сел в Китае, в аэропорту Чэнду.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Хакасии экс-сотрудников колонии осудили за пытки над заключенными
Абаканский городской суд в Хакасии признал трех бывших сотрудников исправительной колонии №33 виновными в избиении заключенного и в издевательствах над ним, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Чечне осужден участник нападения на псковских десантников
Как установили следствие и суд, осужденный 29 февраля 2000 года в составе вооруженной банды под руководством Хаттаба и Басаева участвовал в нападении на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Обновлено в 06:49
Гаджеты
В Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold
Напомним, что гибкий смартфон оценили почти в две тысячи долларов.
Обновлено в 03:21
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Общество
Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики
Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики Игорь Ксенофонтов выступил против повышения денежной компенсации.
Обновлено в 08:01
Футбол
ФК «Ростов» заявил об ошибках судьи в матче с «Оренбургом»
Напомним, в состоявшемся 20 апреля матче 24-мго тура чемпионата России «Ростов» проиграл на выезде «Оренбургу» со счетом 3:0.
Обновлено в 10:52
Авто
В России упали продажи люксовых автомобилей
По данным «Автостат», продажи новых автомобилей сегмента Luxury снизились на 19% в первом квартале 2019 года и составил 269 единиц.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины
Президент Украины Петр Порошенко вышел к участникам митинга, который проходит в его поддержку в центре Киева, и заявил, что рассчитывает вновь стать главой государства на следующих выборах.
Обновлено в 12:54