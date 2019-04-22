Политика

Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента УкраиныREGNUM 06:29

Российский телеведущий Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и выразил надежду на нормализацию отношений между Киевом и Москвой. Видео с поздравлением лидера президентской гонки артист опубликовал на своей странице в сети Instagram.
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Галкин поздравил Зеленского

Газета.Ru10:28

Галкин поздравил Зеленского с победой на выборах

ФАН08:36

Галкин поздравил Зеленского с победой на выборах

Life.ru06:56

Галкин осудил российских звезд, выкладывающих фото с Зеленским

URA.Ru07:24

Максим Галкин поздравил Зеленского: «Володя, удачи!»

Московский Комсомолец06:28

Галкин поздравил Зеленского

RT на русском06:02

Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины

REGNUM06:29
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Здоровье

В России выполнили первую в мире пересадку легких и печени ребенку

В московском Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова впервые в мире одновременно пересадили ребенку легкие и печень, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:27
Гаджеты

В Сети появились изображения флагманского смартфона Meizu 16s

В Сети появились изображения нового флагманского смартфона Meizu 16s, на которых указана российская цена.
Обновлено в 10:16
Хоккей

Патрик Лайне не сыграет за Финляндию на ЧМ-2019

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Патрик Лайне ответил отказом на приглашение сборной Финляндии сыграть на чемпионате мира 2019 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Новгородские власти опровергли информацию о забастовке медиков

Ранее независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» сообщил в Twitter, что сотрудники скорой помощи в Окуловке начали «итальянскую забастовку».
Обновлено в 12:22
Происшествия

Ущерб от пожаров в Забайкалье составил 280 млн рублей

Обновлено в 03:58
Технологии

Гендиректор Sports.ru покинул свой пост

Генеральный директор и сооснователь издания Sports.ru Дмитрий Навоша ушёл со своего поста.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие

В Минобороны России оценили уровень сотрудничества Москвы и Анкары

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в беседе с RT рассказал о военно-политическом взаимодействии с Турцией.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

Недалеко от Крыма заметили военный самолет США

Сегодня на мониторинговых сервисах появились сообщения о приближении американского военного самолета к границам РФ.
Обновлено в 11:40
Происшествия

В Петербурге самолет не смог приземлиться из-за лисы на полосе

Обновлено в 08:44
Экономика

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Экономика

ЦБ РФ обнаружил вывод активов из Радиотехбанка

Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в Радиотехбанк, у которого в конце января 2019 года была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 11:20
Политика

Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду с Крыма

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук считает, что лидеру второго тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому необходимо изменить государственную политику по отношению к Крыму и начать налаживать отношения с жителями полуострова.
Обновлено в 10:10
Авто

Subaru отзывает в России более 52 тысяч автомобилей

Обновлено в 09:30
Авто

Fiat Argo перевоплотился в кроссовер

Впервые пятидверку представили общественности ещё 2 года назад. Изначально машина была создана для южноамериканского рынка.
Обновлено в 06:05
Футбол

Александр Григорян возглавил лидирующий в Олимп-ФНЛ «Тамбов»

Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери

Одним из первых на церемонию прибыл сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов.
Обновлено в 06:26
Политика

Глава проголосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку

Глава Львовской области Олег Синютка заявил, что уходит со своего поста.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Происшествия

В деле об убийстве следователя Шишкиной появилась новая версия

Обновлено в 12:24
Происшествия

Туристы из Красноярска, летевшие на Пхукет, приземлились в Китае

Лайнер Azur Air, совершавший рейс ZF-2433 по маршруту Красноярск – Пхукет 22 апреля, сел в Китае, в аэропорту Чэнду.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В Хакасии экс-сотрудников колонии осудили за пытки над заключенными

Абаканский городской суд в Хакасии признал трех бывших сотрудников исправительной колонии №33 виновными в избиении заключенного и в издевательствах над ним, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:37
Происшествия

В Чечне осужден участник нападения на псковских десантников

Как установили следствие и суд, осужденный 29 февраля 2000 года в составе вооруженной банды под руководством Хаттаба и Басаева участвовал в нападении на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Новый взрыв произошел на Шри-Ланке

Обновлено в 06:49
Гаджеты

В Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold

Напомним, что гибкий смартфон оценили почти в две тысячи долларов.
Обновлено в 03:21
Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Общество

Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики

Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики Игорь Ксенофонтов выступил против повышения денежной компенсации.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

Обновлено в 09:13
Футбол

ФК «Ростов» заявил об ошибках судьи в матче с «Оренбургом»

Напомним, в состоявшемся 20 апреля матче 24-мго тура чемпионата России «Ростов» проиграл на выезде «Оренбургу» со счетом 3:0.
Обновлено в 10:52
Авто

В России упали продажи люксовых автомобилей

По данным «Автостат», продажи новых автомобилей сегмента Luxury снизились на 19% в первом квартале 2019 года и составил 269 единиц.
Обновлено вчера в 23:47
Политика

Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины

Президент Украины Петр Порошенко вышел к участникам митинга, который проходит в его поддержку в центре Киева, и заявил, что рассчитывает вновь стать главой государства на следующих выборах.
Обновлено в 12:54
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Максим Галкин
Российский исполнитель
Российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, телеведущий и актёр . Пятый муж певицы Аллы Пугачёвой.
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