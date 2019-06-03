Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в СетьGazeta.SPb 06:41

Построив замок для Примадонны в подмосковье, Максим Галкин принялся покорять другие страны. У звездной пары почти готов дом на Кипре, и сейчас супруги оформляют все необходимые документы.

с чего всё началось

Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина. Особняк в три этажа и площадью 600 квадратных метров размещен на побережье Средиземного моря в Лимасоле на Кипре.

Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть

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