Шоу-бизнес

Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в СетьGazeta.SPb 06:41

Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина. Особняк в три этажа и площадью 600 квадратных метров размещен на побережье Средиземного моря в Лимасоле на Кипре.
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с чего всё началось

Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство особняка на Кипре. ФОТО

Построив замок для Примадонны в подмосковье, Максим Галкин принялся покорять другие страны. У звездной пары почти готов дом на Кипре, и сейчас супруги оформляют все необходимые документы.
StarHit.ru01:00

Подробнее о событии

Публике показали замок Пугачевой и Галкина на Кипре

URA.Ru02:58

Максим Галкин назвал ложью информацию о строительстве дома на Кипре

РИА Новости06:29

Алла Пугачева и Максим Галкин «отгрохали» роскошный особняк на Кипре

7Дней.ру03:00

Максим Галкин: «Никаких особняков на Кипре у меня нет»

Суть событий09:10

Галкин построил плацдарм для бегства Пугачевой из России

Дни.ру05:24

Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство трехэтажного коттеджа на Кипре

Телепрограмма01:29

Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство особняка на Кипре. ФОТО

StarHit.ru01:00
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Политика

Захарова прокомментировала снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено вчера в 11:01
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:58
Футбол

Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»

Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.
Обновлено в 10:51
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Политика

Трамп встретился с Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Авто

В России стартовали продажи нового Kia Soul

Дилеры корейской компании на российском рынке объявили о начале продаж третьего поколения KIA Soul.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа

Обновлено в 10:29
Экономика

Российские миллиардеры за пять месяцев стали богаче на $23 млрд

Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года увеличилось на $22,7 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 09:06
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

На Ямале расстреляны двое участковых и супруга одного из них

Тело расстрелянной супруги одного из погибших найдено у них на квартире.
Обновлено в 10:00
Происшествия

МВД опровергло проверку полицейских из-за хищения бриллианта-вещдока

Управление МВД по Москве опровергло появившуюся в СМИ информацию о начатой проверке в отношении сотрудников, связанной с хищением находившегося в материалах уголовного дела бриллианта.
Обновлено в 10:35
Общество

В Свердловской области ожидают грозы и град

Завтра, 4 июня, в Свердловской области ожидаются крупный град, грозы, усиление ветра до 20-25 м/с и сильные дожди.
Обновлено в 06:59
Политика

Сербия отказалась поддерживать санкции в отношении России

Сербия не станет поддерживать санкции Запада в отношении России, заявила председатель Скупщины (парламента) Майя Гойкович на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили

Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Авто

Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии

Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено в 07:28
Экономика

Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Общество

Жена Мамаева пройдёт проверку на полиграфе

Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, сообщила, что намерена пройти проверку на полиграфе.
Обновлено в 08:28
Футбол

Платини раскритиковал Инфантино на посту президента ФИФА

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини выступил с критикой в адрес главы международной футбольной ассоциации (ФИФА) Джанни Инфантино.
Обновлено в 10:45
Технологии

Huawei лишилась бизнеса по установке подводных интернет-кабелей

Компания Huawei решила продать свой бизнес по прокладке подводных кабелей, необходимых для поддержания системы глобального интернет-трафика.
Обновлено в 11:06
Общество

В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Кино

В сериале «Чернобыль» обнаружили киноляп

Зрители сериала "Чернобыль" обнаружили киноляп в последнем эпизоде нового проекта HBO.
Обновлено в 10:37
Происшествия

СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области

Ходатайство об избрании меры пресечения бывшему губернатору Ивановской области Павлу Конькову в виде заключения под стражу направлено следователем в суд, сообщила 3 июня пресс-служба Следственного комитета России.
Обновлено в 06:01
Общество

В Ярославской области прошел ЕГЭ по русскому языку

В Ярославской области ЕГЭ по русскому языку прошел без особых нарушений.
Обновлено в 11:06
Происшествия

В Симферополе обнаружен схрон с оружием

"Правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению канала поступления оружия в незаконный оборот", - добавили в пресс-службе.
Обновлено в 10:47
Политика

30% экономики Красноярского края находится в тени

40-минутное видео затрагивает среди прочих тем продажу леса на миллиарды рублей ежегодно, неспособность справиться с пожарами, теневую экономику и многое другое.
Обновлено 01 июня в 05:07
Экономика

Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции

По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Театры

В Москве стартовал конкурс оперных артистов Галины Вишневской

3 июня в Москве стартовал VII Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:07
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Космос

Ученые рассказали, как выглядят инопланетяне

Обновлено в 09:26
Общество

Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации

Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации.
Обновлено в 08:44
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Алла Пугачёва
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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Максим Галкин
Российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, телеведущий и актёр . Пятый муж певицы Аллы Пугачёвой.
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