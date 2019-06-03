Шоу-бизнес
Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в СетьGazeta.SPb 06:41
Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина. Особняк в три этажа и площадью 600 квадратных метров размещен на побережье Средиземного моря в Лимасоле на Кипре.
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с чего всё началось
Построив замок для Примадонны в подмосковье, Максим Галкин принялся покорять другие страны. У звездной пары почти готов дом на Кипре, и сейчас супруги оформляют все необходимые документы.StarHit.ru01:00
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
Политика
Захарова прокомментировала снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58
Футбол
Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»
Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.
Обновлено в 10:51
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Политика
Трамп встретился с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Авто
В России стартовали продажи нового Kia Soul
Дилеры корейской компании на российском рынке объявили о начале продаж третьего поколения KIA Soul.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:29
Экономика
Российские миллиардеры за пять месяцев стали богаче на $23 млрд
Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года увеличилось на $22,7 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 09:06
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
На Ямале расстреляны двое участковых и супруга одного из них
Тело расстрелянной супруги одного из погибших найдено у них на квартире.
Обновлено в 10:00
Происшествия
МВД опровергло проверку полицейских из-за хищения бриллианта-вещдока
Управление МВД по Москве опровергло появившуюся в СМИ информацию о начатой проверке в отношении сотрудников, связанной с хищением находившегося в материалах уголовного дела бриллианта.
Обновлено в 10:35
Общество
В Свердловской области ожидают грозы и град
Завтра, 4 июня, в Свердловской области ожидаются крупный град, грозы, усиление ветра до 20-25 м/с и сильные дожди.
Обновлено в 06:59
Политика
Сербия отказалась поддерживать санкции в отношении России
Сербия не станет поддерживать санкции Запада в отношении России, заявила председатель Скупщины (парламента) Майя Гойкович на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Авто
Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии
Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено в 07:28
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Общество
Жена Мамаева пройдёт проверку на полиграфе
Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, сообщила, что намерена пройти проверку на полиграфе.
Обновлено в 08:28
Футбол
Платини раскритиковал Инфантино на посту президента ФИФА
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини выступил с критикой в адрес главы международной футбольной ассоциации (ФИФА) Джанни Инфантино.
Обновлено в 10:45
Технологии
Huawei лишилась бизнеса по установке подводных интернет-кабелей
Компания Huawei решила продать свой бизнес по прокладке подводных кабелей, необходимых для поддержания системы глобального интернет-трафика.
Обновлено в 11:06
Общество
В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Кино
В сериале «Чернобыль» обнаружили киноляп
Зрители сериала "Чернобыль" обнаружили киноляп в последнем эпизоде нового проекта HBO.
Обновлено в 10:37
Происшествия
СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области
Ходатайство об избрании меры пресечения бывшему губернатору Ивановской области Павлу Конькову в виде заключения под стражу направлено следователем в суд, сообщила 3 июня пресс-служба Следственного комитета России.
Обновлено в 06:01
Общество
В Ярославской области прошел ЕГЭ по русскому языку
В Ярославской области ЕГЭ по русскому языку прошел без особых нарушений.
Обновлено в 11:06
Происшествия
В Симферополе обнаружен схрон с оружием
"Правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению канала поступления оружия в незаконный оборот", - добавили в пресс-службе.
Обновлено в 10:47
Политика
30% экономики Красноярского края находится в тени
40-минутное видео затрагивает среди прочих тем продажу леса на миллиарды рублей ежегодно, неспособность справиться с пожарами, теневую экономику и многое другое.
Обновлено 01 июня в 05:07
Экономика
Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции
По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Театры
В Москве стартовал конкурс оперных артистов Галины Вишневской
3 июня в Москве стартовал VII Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:07
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Космос
Ученые рассказали, как выглядят инопланетяне
Обновлено в 09:26
Общество
Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации
Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации.
Обновлено в 08:44