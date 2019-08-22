Еще недавно казалось, что Наргиз Закирову и ее продюсера связывают не только рабочие отношения, но и дружба. Однако на поверку все оказалось не так — Максим Фадеев со скандалом расстался с артисткой и запретил ей исполнять ранее написанные для нее хиты.

с чего всё началось

Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.

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