Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт с НаргизREGNUM вчера в 06:54

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
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с чего всё началось
Певица на своей странице в Instagram пообещала
 поклонникам, что обязательно приедет в города, где должны были пройти её концерты, но уже со своей музыкой.
Газета Кемеровавчера в 05:10

Подробнее о событии

Юрист Наргиз рассказал подробности ее конфликта с Фадеевым

РИА Новости09:58

«Непорядочный подлец»: Фанаты Наргиз Закировой атаковали Максима Фадеева

Bimru.ru08:40

Максим Фадеев прокомментировал скандал с Наргиз

7Дней.рувчера в 07:30

Наргиз Закирова намерена подать в суд на продюсерский центр Максима Фадеева

Вокруг ТВвчера в 15:45

Юрист Наргиз: «Максим Фадеев ограничил ее творчество»

StarHit.ruвчера в 13:30

Наргиз будет судиться с Фадеевым из-за срыва концертного тура

URA.Ru04:33

Фадеев намекнул на «обнаглевших» людей после разрыва с Наргиз

Телепрограммавчера в 06:46
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:31, Вашингтон

Максим Фадеев «выключил» звезду Наргиз Закировой

Вести.UZвчера в 06:22
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:31, Вашингтон
Политика

Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

Обновлено в 10:23
Футбол

Озил пропустит матч с «Ньюкаслом» из-за вооруженного нападения

Полузащитники лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац не попали в заявку команды на матч первого тура чемпионата Англии против «Ньюкасла».
Обновлено в 13:25
Политика

Медведев пообещал Киргизии поддержку

Обновлено в 03:10
Общество

В Минкультуры предложили запретить приносить свою еду в кинозалы

В Министерстве культуры подготовили несколько поправок к закону «О государственной поддержке кинематографии России», одной из которых является предложение запретить приносить свою еду и напитки на территорию кинозалов.
Обновлено в 08:23
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Футбол

«Не секрет, что у „Зенита“ с „Сочи“ хорошие отношения». Медведев объяснил, почему петербургские футболисты едут на юг

Генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев объяснил большое количество петербургских футболистов, ушедших в «Сочи».
Обновлено в 10:37
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Политика

В МИД РФ раскрыли подоплёку выхода США из ДРСМД

Как сообщало ИА REGNUM, ДРСМД между Россией и США, действовавший с 1987 года, прекратил действие 2 августа.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию

Мурат Налчаджиоглу наслаждается отдыхом за границей. Компанию бизнесмену составляет новая избранница.
Обновлено вчера в 11:30
Общество

В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление

Метеорологи зафиксировали рекордное низкое давление в Москве для 9 августа. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".
Обновлено в 08:44
Политика

«Украэрорух» пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной

Данылив подчеркнула, что буря негодования в украинских социальных сетях из-за того, что российский самолет вошел в воздушное пространство Украины, является совершенно безосновательной.
Обновлено в 11:55
Политика

Экс-директора «Рустави-2» обвинили в финансовых махинациях

Генпрокуратура Грузии обвинила бывшего гендиректора телеканала "Рустави-2" в финансовых махинациях, которые принесли ущерб в $2 млн.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском выросло до девяти

Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес

В Москве похоронили Вилли Токарева

В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.
Обновлено в 07:43
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Экономика

Цены на такси в России могут вырасти на 20 % из-за «Яндекса»

По прогнозам Максима Жаворонкова, после завершения консолидации «Яндекса», «Везёт» и Uber цены на такси в среднем могут подняться до 20 %, а комиссия для водителей — на 5–10%.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Три пешехода пострадали в ДТП на Ленинском

Днём в пятницу, 9 августа, на углу Ленинского проспекта и улицы Десантников в Петербурге произошло ДТП, в результате которого пострадали три пешехода.
Обновлено в 05:09
Политика

США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»

Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
Политика

МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса

"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД.
Обновлено в 12:31
Кино

Победителей кинофестиваля «Окно в Европу» объявили в Выборге

Обновлено в 00:17
Футбол

Малком рассказал об отношениях с Дзюбой

Обновлено в 11:54
Футбол

«Барселона B» разгромила «Зенит-2»

Футболисты «Барселоны B» разгромили «Зенит-2» в рамках товарищеского матча.
Обновлено в 12:59
Политика

Венедиктов поделился наблюдениями о реакции Путина на звонок Зеленского

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в интервью украинским СМИ отметил, что российский президент Владимир Путин очень быстро ответил на звонок его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:42
Интернет

В России предложили список отечественного ПО для замены иностранного

Некоммерческая организация Институт развития интернета предложила список из российских программ и приложений, способных заменить иностранные аналоги в восьми наиболее востребованных интернет-пользователями категориях.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Суд закрыл дело об обвинении Неймара в изнасиловании

Мировая судья Ана Паула Виейра де Мораес из суда Сан-Паулу, занимающаяся вопросами насилия в отношении женщин, в пятницу прекратила рассмотрение иска к футболисту Неймару, обвинявшемуся в изнасиловании, сообщает АФП.
Обновлено в 10:30
Политика

Южные Курилы отнесли к Японии на сайте Олимпиады-2020

Если открыть маршрут в Хоккайдо, который примет эстафету олимпийского огня с 14 по 15 июня 2020 года, то участок с Южными Курилами становится неактивным, при этом часть российского острова Кунашира остается видна.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Минобороны рассказало о взрыве на полигоне в Архангельской области

Обновлено вчера в 07:44
Происшествия

Электричка сбила пятерых подростков на станции «Ручьи»

Вечером 9 августа электричка сбила пятерых подростков на станции «Ручьи», сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Генпрокуратура проверит «Кресты» после сообщений о пытках

Генпрокуратура России проверит СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известное как "Кресты-2", после сообщений о пытках, говорится в пятницу в сообщении на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 11:17
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