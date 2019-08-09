с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.

Политика Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.

Футбол Озил пропустит матч с «Ньюкаслом» из-за вооруженного нападения Полузащитники лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац не попали в заявку команды на матч первого тура чемпионата Англии против «Ньюкасла».

Общество В Минкультуры предложили запретить приносить свою еду в кинозалы В Министерстве культуры подготовили несколько поправок к закону «О государственной поддержке кинематографии России», одной из которых является предложение запретить приносить свою еду и напитки на территорию кинозалов.

Политика В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.

Политика В МИД РФ раскрыли подоплёку выхода США из ДРСМД Как сообщало ИА REGNUM, ДРСМД между Россией и США, действовавший с 1987 года, прекратил действие 2 августа.

Общество В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление Метеорологи зафиксировали рекордное низкое давление в Москве для 9 августа. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".

Политика «Украэрорух» пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной Данылив подчеркнула, что буря негодования в украинских социальных сетях из-за того, что российский самолет вошел в воздушное пространство Украины, является совершенно безосновательной.

Политика Экс-директора «Рустави-2» обвинили в финансовых махинациях Генпрокуратура Грузии обвинила бывшего гендиректора телеканала "Рустави-2" в финансовых махинациях, которые принесли ущерб в $2 млн.

Шоу-бизнес В Москве похоронили Вилли Токарева В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Экономика Цены на такси в России могут вырасти на 20 % из-за «Яндекса» По прогнозам Максима Жаворонкова, после завершения консолидации «Яндекса», «Везёт» и Uber цены на такси в среднем могут подняться до 20 %, а комиссия для водителей — на 5–10%.

Происшествия Три пешехода пострадали в ДТП на Ленинском Днём в пятницу, 9 августа, на углу Ленинского проспекта и улицы Десантников в Петербурге произошло ДТП, в результате которого пострадали три пешехода.

Политика МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса "По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД.

Политика Венедиктов поделился наблюдениями о реакции Путина на звонок Зеленского Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в интервью украинским СМИ отметил, что российский президент Владимир Путин очень быстро ответил на звонок его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Интернет В России предложили список отечественного ПО для замены иностранного Некоммерческая организация Институт развития интернета предложила список из российских программ и приложений, способных заменить иностранные аналоги в восьми наиболее востребованных интернет-пользователями категориях.

Происшествия Суд закрыл дело об обвинении Неймара в изнасиловании Мировая судья Ана Паула Виейра де Мораес из суда Сан-Паулу, занимающаяся вопросами насилия в отношении женщин, в пятницу прекратила рассмотрение иска к футболисту Неймару, обвинявшемуся в изнасиловании, сообщает АФП.

Политика Южные Курилы отнесли к Японии на сайте Олимпиады-2020 Если открыть маршрут в Хоккайдо, который примет эстафету олимпийского огня с 14 по 15 июня 2020 года, то участок с Южными Курилами становится неактивным, при этом часть российского острова Кунашира остается видна.

Происшествия Электричка сбила пятерых подростков на станции «Ручьи» Вечером 9 августа электричка сбила пятерых подростков на станции «Ручьи», сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.