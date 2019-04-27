Культура

Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»OAnews 08:28

Известно, что победительницей вокального конкурса стала 10-летняя Микелла Абрамова – дочь исполнительницы Алсу.
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Максим Фадеев
Я оттуда ушел, и у этого есть серьезные причины, о которых мы поговорим позже — сейчас праздничные дни и мне не хотелось бы омрачать их всякими негативными вещами.
— Максим Фадеев, композиторURA.Ru 06:54

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