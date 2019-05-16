Музыка
Максим Фадеев отреагировал на отмену результатов шоу «Голос. Дети»Дни24 10:43
Максим Фадеев отметил, что всегда уважал тех, кто склонен признавать ошибки. При этом продюсер не считает, что «Первый канал» подстроил такие результаты. «Они точно так же являются жертвами ситуации», - констатирует создатель группы SEREBRO.
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Я абсолютно не верю в то, что Первый канал как-то спрограммировал всю эту ситуацию. Я уверен, что они точно так же являлись жертвами ситуации… Но при этом при всем я абсолютно убежден, что Первый канал не имел к этому никакого отношения.
— Максим Фадеев, композиторФАН 21:01
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Фадеев похвалил «Первый канал» за решение аннулировать результаты шоу «Голос. Дети»
Народные новости09:24
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 22:08, Ашберн
Энергетика
«Газпром» допустил сокращение поставок газа в Европу
«Газпром» впервые после рекордного по поставкам газа в Европу 2018 года допустил возможность снижения экспорта в дальнее зарубежье.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей
Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Музыка
Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»
Решение было принято после публикации предварительных результатов проверки голосования.
Обновлено в 14:33
Игры
Sony и Microsoft совместно используют облачные платформы для игр
Компании Microsoft и Sony подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области облачного гейминга и искусственного интеллекта.
Обновлено в 17:39
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Шоу-бизнес
Мария Горбань: «На седьмом месяце беременности играла постельные сцены»
Даже живота не было, я на седьмом месяце играла в постельной сцене в шелковой пижамке.
Обновлено в 19:00
Политика
Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США
Россия примет ответные меры на новые санкции США, введеные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.
Обновлено в 20:17
Футбол
Мирзов ударил игрока «Урала» из-за национальных оскорблений
Полузащитник тульского футбольного клуба «Арсенал» Резиуан Мирзов по окончании полуфинального матча Кубка России с «Уралом» ударил форварда гостей Владимира Ильина.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами
По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено в 19:05
Музыка
Лазарев выступил в полуфинале Евровидения-2019
Обновлено в 16:16
Общество
Четвертый день протеста приостановил строительство собора
Четвертый день протеста приостановил строительство собора.
Обновлено в 14:07
Общество
Законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр внесен в Госдуму
Законопроект об обязательной возрастной маркировке компьютерных игр внесла в Госдуму группа членов Совфеда, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.
Обновлено в 12:24
ЖКХ
Плата за отопление изменится в России
Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
В поликлинике № 15 в Москве 16 мая была найдена двухлетняя девочка, оставленная одной из посетительниц, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 17:52
Культура
Владелец шоу «Голос» прокомментировал отмену итогов финала
Голландская компания Talpa Media, которой принадлежат права на шоу «Голос» (The Voice), поддержала решение Первого канала отменить итоги голосования в финале шестого сезона детского конкурса, победу в котором одержала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 20:20
Игры
В Epic Games Store открылся предзаказ Detroit: Become Human, Heavy Rain и Beyond: Two Souls
Как раз к началу Epic Mega Sale Сегодня, 16 мая, в магазине Epic Games Store началась дебютная распродажа Epic Mega Sale, охватывающая весь представленный ассортимент.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Военные получили второй военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А
«Ульяновское самолетостроительное предприятие АО «Авиастар-СП» (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) передало Министерству обороны России очередной военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А под заводским номером 110», — говорится на сайте корпорации.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию»
12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.
Обновлено в 06:27
Футбол
Месси получил правительственную награду Каталонии
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 18:20
Космос
Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны
В ходе нескольких месяцев работы на обратной стороне Луны роверу "Юйту-2" удалось обнаружить два типа пород лунной мантии, дальнейшее изучение которых, как считают ученые, даст ценную информацию об истории формирования Земли и ее спутницы, передает Nature.
Обновлено вчера в 23:52
Гаджеты
Samsung исправила недостатки Galaxy Fold
Компания Samsung устранила недостатки складного смартфона Galaxy Fold, из-за которых производителю пришлось отложить релиз устройства.
Обновлено в 09:55
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
Обновлено в 13:06
Политика
Путин ответил, что Чите делать со статусом мусорной столицы РФ
В ходе форума «Правда и справедливость», который проходил в Сочи с 14 по 16 мая, забайкальская журналистка задала президенту России Владимиру Путину вопрос, могут ли федеральные власти оказать помощь Чите в избавлении от статуса мусорной столицы страны.
Обновлено в 18:01
Кино
Вышел первый трейлер «Падения ангела» с Джерардом Батлером
В Сети появился трейлер фильма "Падение ангела". Ролик размещен на канале Lionsgate Movies в YouTube.
Обновлено в 13:49
Футбол
Лука Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом»
21-летний серб уже подписал со «сливочными» пятилетний контракт. Общая сумма контракта составит 50 миллионов евро.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю
В течение прошедшей недели разведку возле российских границ осуществлял 21 иностранный летательный аппарат, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено в 21:33