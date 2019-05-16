Максим Фадеев отреагировал на отмену результатов шоу «Голос. Дети»Дни24 10:43

Я абсолютно не верю в то, что Первый канал как-то спрограммировал всю эту ситуацию. Я уверен, что они точно так же являлись жертвами ситуации… Но при этом при всем я абсолютно убежден, что Первый канал не имел к этому никакого отношения.

Максим Фадеев отметил, что всегда уважал тех, кто склонен признавать ошибки. При этом продюсер не считает, что «Первый канал» подстроил такие результаты. «Они точно так же являются жертвами ситуации», - констатирует создатель группы SEREBRO.

Энергетика «Газпром» допустил сокращение поставок газа в Европу «Газпром» впервые после рекордного по поставкам газа в Европу 2018 года допустил возможность снижения экспорта в дальнее зарубежье.

Происшествия Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.

Игры Sony и Microsoft совместно используют облачные платформы для игр Компании Microsoft и Sony подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области облачного гейминга и искусственного интеллекта.

Происшествия В Калифорнии разбился истребитель F-16 Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.

Шоу-бизнес Мария Горбань: «На седьмом месяце беременности играла постельные сцены» Даже живота не было, я на седьмом месяце играла в постельной сцене в шелковой пижамке.

Политика Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США Россия примет ответные меры на новые санкции США, введеные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.

Футбол Мирзов ударил игрока «Урала» из-за национальных оскорблений Полузащитник тульского футбольного клуба «Арсенал» Резиуан Мирзов по окончании полуфинального матча Кубка России с «Уралом» ударил форварда гостей Владимира Ильина.

Происшествия В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.

Общество Законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр внесен в Госдуму Законопроект об обязательной возрастной маркировке компьютерных игр внесла в Госдуму группа членов Совфеда, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.

ЖКХ Плата за отопление изменится в России Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.

Политика Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.

Происшествия Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике В поликлинике № 15 в Москве 16 мая была найдена двухлетняя девочка, оставленная одной из посетительниц, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источники в полиции.

Культура Владелец шоу «Голос» прокомментировал отмену итогов финала Голландская компания Talpa Media, которой принадлежат права на шоу «Голос» (The Voice), поддержала решение Первого канала отменить итоги голосования в финале шестого сезона детского конкурса, победу в котором одержала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова.

Игры В Epic Games Store открылся предзаказ Detroit: Become Human, Heavy Rain и Beyond: Two Souls Как раз к началу Epic Mega Sale Сегодня, 16 мая, в магазине Epic Games Store началась дебютная распродажа Epic Mega Sale, охватывающая весь представленный ассортимент.

Армия и оружие Военные получили второй военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А «Ульяновское самолетостроительное предприятие АО «Авиастар-СП» (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) передало Министерству обороны России очередной военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А под заводским номером 110», — говорится на сайте корпорации.

Происшествия В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию» 12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.

Футбол Месси получил правительственную награду Каталонии Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.

Космос Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны В ходе нескольких месяцев работы на обратной стороне Луны роверу "Юйту-2" удалось обнаружить два типа пород лунной мантии, дальнейшее изучение которых, как считают ученые, даст ценную информацию об истории формирования Земли и ее спутницы, передает Nature.

Гаджеты Samsung исправила недостатки Galaxy Fold Компания Samsung устранила недостатки складного смартфона Galaxy Fold, из-за которых производителю пришлось отложить релиз устройства.

Экономика Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.

Политика Путин ответил, что Чите делать со статусом мусорной столицы РФ В ходе форума «Правда и справедливость», который проходил в Сочи с 14 по 16 мая, забайкальская журналистка задала президенту России Владимиру Путину вопрос, могут ли федеральные власти оказать помощь Чите в избавлении от статуса мусорной столицы страны.

Кино Вышел первый трейлер «Падения ангела» с Джерардом Батлером В Сети появился трейлер фильма "Падение ангела". Ролик размещен на канале Lionsgate Movies в YouTube.

Футбол Лука Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» 21-летний серб уже подписал со «сливочными» пятилетний контракт. Общая сумма контракта составит 50 миллионов евро.