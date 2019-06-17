Футбол

Максим Беляев продлил контракт с «Арсеналом»Спорт-Экспресс 07:03

Максим Беляев продлил контракт с тульским "Арсеналом", сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение с 27-летним защитником рассчитано на два года.
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Беляев продлил контракт с тульским «Арсеналом»

Советский спорт07:07

Тульский «Арсенал» продлил контракт с Беляевым

Sport24.ru06:55

Максим Беляев продлил контракт с «Арсеналом»

Спорт-Экспресс07:03

«Арсенал» (Тула) продлил контракт с Беляевым

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Тульский «Арсенал» продлил контракт с Максимом Беляевым

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Максим Беляев подписал новое соглашение с «Арсеналом»

Тульские новости06:58

Беляев продлил контракт с «Арсеналом». Им интересовались «Спартак» и «Локомотив»

Sports.ru06:54
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Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

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Обновлено в 14:57
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Сегодня вечером в Москве компания Xiaomi провела большую презентацию своих новых товаров, на которой были представлены и телевизоры Mi TV 4A и Mi TV 4S.
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Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
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Зеленский заявил, что рядом с ним Меркель была в безопасности

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Мнимых бедных планируют лишить государственных пособий

В России ряд чиновников из регионов предлагают оставить без госпособий так называемых «мнимых» бедных.
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Кандидат в депутаты Мосгордумы, олимпийская чемпионка и телеведущая Мария Киселева в Facebook сообщила о нападении на своих помощниц.
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Происшествия

В Кемерово приземлился самолет НАТО

В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
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Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
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"Следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области организована доследственная проверка по информации о возможной халатности со стороны должностных лиц администрации Серовского городского округа относительно не проведения ремонтных работ моста через реку Каква, соединяющего город Серов и посёлок Чкаловский", – говорится в сообщении СУСК.
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Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
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Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
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Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами

Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
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