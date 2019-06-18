Футбол
Максим Беляев продлил контракт с «Арсеналом»Спорт-Экспресс 07:03
Максим Беляев продлил контракт с тульским "Арсеналом", сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение с 27-летним защитником рассчитано на два года.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:28, Вашингтон
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Политика
Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Происшествия
В Испании нашли тело 13-летней россиянки
В испанском населенном пункте Матаро было обнаружено тело 13-летней гражданки России. Каталонская полиция начала расследование этого дела.
Обновлено вчера в 10:30
Энергетика
Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%
Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Интернет
В работе Google по всему миру зафиксирован сбой
Пользователи всего мира пожаловались на проблемы в работе Google, сообщил сервис по обнаружению сбоев Downdetector.
Обновлено в 11:38
Политика
В МВД призвали провести ревизию ПДД
В России необходимо провести ревизию правил дорожного движения, заявил журналистам во вторник первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Самолет с Киркоровым попал в страшное ЧП
Самолёт с Филиппом Киркоровым попал в ЧП при посадке, сообщил во вторник источник сайта Super.ru.
Обновлено в 11:59
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
Пожар в блиндаже обернулся потерями для ВСУ
Иван Филипоненко в ходе своего брифинга обратил внимание на то, что некоторое время назад в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое произошли инциденты, которые обернулись небоевыми потерями для ВСУ.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Уборщицу чувашского суда оштрафовали за сожжение дела из мести
Уборщицу районного суда в Чувашии оштрафовали на 50 тыс. рублей за то, что она сожгла уголовное дело из мести за уволенного оттуда сожителя.
Обновлено в 08:23
Происшествия
После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек
Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 09:44
Музыка
На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы
Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Политика
Чичерина пожаловалась на травлю из-за песни про Захарченко
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
Обновлено в 08:13
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Футбол
Мишель Платини задержан по подозрению в коррупции
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и экс-капитан французской сборной Мишель Платини взят под стражу по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.
Обновлено в 04:55
Игры
На полное прохождение Wolfenstein: Youngblood потребуется 30 часов
По данным портала How Long to Beat, для полного прохождения Wolfenstein: New Order и The New Colossus игрокам требовалось гораздо меньше времени - в среднем на выполнение всех активностей в них геймеры тратили около 15-16 часов.
Обновлено в 10:01
Общество
Российские рестораны попали в рейтинг лучших в мире
Три российских ресторана попали в список самых лучших в мире.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Угроза цунами после сильного землетрясения в Японии отменена
Угроза цунами после мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Японском море, отменена для всех прибрежных районов префектур Японии, расположенных в этом регионе.
Обновлено в 12:18
Авто
Audi отзывает в РФ более 1,3 тыс. автомобилей Audi А3, А4, А5
Обновлено в 09:35
Транспорт
Власти Петербурга планируют закупить до 2025 года 500 новых трамваев
Правительство Санкт-Петербурга планирует в течение пяти лет выделить из городского бюджета средства на закупку 500 новых трамваев, сообщил журналистам врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 11:25
Наука
Физики разобрались в замерзании мыльных пузырей
Физики из США экспериментально исследовали замерзание мыльных пузырей, выделили два основных сценария замерзания и объяснили их теоретически.
Обновлено в 11:00
Политика
Нетаньяху назвал будущую встречу России, США и Израиля исторической
Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что планируемая в Иерусалиме встреча секретарей советов безопасности России, США и Израиля имеет "историческое" значение и важна для стабильности Ближнего Востока.
Обновлено в 11:31
Политика
Boeing остался без заказов в первый день авиасалона в Ле-Бурже
Американская авиастроительная компания Boeing неудачно закончила первый день крупнейшего Международного авиакосмического салона во французском Ле-Бурже.
Обновлено в 07:04
Спорт
Россиянки проиграли сборной США в матче Лиги наций
Обновлено в 11:44
Общество
Россиян начнут штрафовать за походы в лес
Меры связаны с тем, что жители российских регионов обычно не обращают внимания на режим ЧС в лесах и разводят костры с нарушением правил пожарной безопасности.
Обновлено в 01:42