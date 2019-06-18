Футбол

Максим Беляев продлил контракт с «Арсеналом»Спорт-Экспресс 07:03

Максим Беляев продлил контракт с тульским "Арсеналом", сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение с 27-летним защитником рассчитано на два года.
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Беляев продлил контракт с тульским «Арсеналом»

Советский спорт07:07

Тульский «Арсенал» продлил контракт с Беляевым

Sport24.ru06:55

Беляев продлил контракт с «Арсеналом». Им интересовались «Спартак» и «Локомотив»

Sports.ru06:54

«Арсенал» (Тула) продлил контракт с Беляевым

Чемпионат07:16

Максим Беляев продлил контракт с «Арсеналом»

Спорт-Экспресс07:03

Максим Беляев подписал новое соглашение с «Арсеналом»

Тульские новости06:58

Тульский «Арсенал» продлил контракт с Максимом Беляевым

Тульская пресса07:43
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:28, Вашингтон
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Обновлено в 09:00
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 09:27
Политика

Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Происшествия

В Испании нашли тело 13-летней россиянки

В испанском населенном пункте Матаро было обнаружено тело 13-летней гражданки России. Каталонская полиция начала расследование этого дела.
Обновлено вчера в 10:30
Энергетика

Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%

Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Интернет

В работе Google по всему миру зафиксирован сбой

Пользователи всего мира пожаловались на проблемы в работе Google, сообщил сервис по обнаружению сбоев Downdetector.
Обновлено в 11:38
Политика

В МВД призвали провести ревизию ПДД

В России необходимо провести ревизию правил дорожного движения, заявил журналистам во вторник первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Самолет с Киркоровым попал в страшное ЧП

Самолёт с Филиппом Киркоровым попал в ЧП при посадке, сообщил во вторник источник сайта Super.ru.
Обновлено в 11:59
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

Пожар в блиндаже обернулся потерями для ВСУ

Иван Филипоненко в ходе своего брифинга обратил внимание на то, что некоторое время назад в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое произошли инциденты, которые обернулись небоевыми потерями для ВСУ.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Уборщицу чувашского суда оштрафовали за сожжение дела из мести

Уборщицу районного суда в Чувашии оштрафовали на 50 тыс. рублей за то, что она сожгла уголовное дело из мести за уволенного оттуда сожителя.
Обновлено в 08:23
Происшествия

После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек

Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 09:44
Музыка

На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы

Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Политика

Чичерина пожаловалась на травлю из-за песни про Захарченко

Обновлено в 11:01
Армия и оружие

«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал

Обновлено в 08:13
Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Футбол

Мишель Платини задержан по подозрению в коррупции

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и экс-капитан французской сборной Мишель Платини взят под стражу по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.
Обновлено в 04:55
Игры

На полное прохождение Wolfenstein: Youngblood потребуется 30 часов

По данным портала How Long to Beat, для полного прохождения Wolfenstein: New Order и The New Colossus игрокам требовалось гораздо меньше времени - в среднем на выполнение всех активностей в них геймеры тратили около 15-16 часов.
Обновлено в 10:01
Общество

Российские рестораны попали в рейтинг лучших в мире

Три российских ресторана попали в список самых лучших в мире.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Угроза цунами после сильного землетрясения в Японии отменена

Угроза цунами после мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Японском море, отменена для всех прибрежных районов префектур Японии, расположенных в этом регионе.
Обновлено в 12:18
Авто

Audi отзывает в РФ более 1,3 тыс. автомобилей Audi А3, А4, А5

Обновлено в 09:35
Транспорт

Власти Петербурга планируют закупить до 2025 года 500 новых трамваев

Правительство Санкт-Петербурга планирует в течение пяти лет выделить из городского бюджета средства на закупку 500 новых трамваев, сообщил журналистам врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 11:25
Наука

Физики разобрались в замерзании мыльных пузырей

Физики из США экспериментально исследовали замерзание мыльных пузырей, выделили два основных сценария замерзания и объяснили их теоретически.
Обновлено в 11:00
Политика

Нетаньяху назвал будущую встречу России, США и Израиля исторической

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что планируемая в Иерусалиме встреча секретарей советов безопасности России, США и Израиля имеет "историческое" значение и важна для стабильности Ближнего Востока.
Обновлено в 11:31
Политика

Boeing остался без заказов в первый день авиасалона в Ле-Бурже

Американская авиастроительная компания Boeing неудачно закончила первый день крупнейшего Международного авиакосмического салона во французском Ле-Бурже.
Обновлено в 07:04
Спорт

Россиянки проиграли сборной США в матче Лиги наций

Обновлено в 11:44
Общество

Сотрудники хлебокомбината в Сергиевом Посаде прекратили голодовку

Обновлено в 11:30
Общество

Россиян начнут штрафовать за походы в лес

Меры связаны с тем, что жители российских регионов обычно не обращают внимания на режим ЧС в лесах и разводят костры с нарушением правил пожарной безопасности.
Обновлено в 01:42
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