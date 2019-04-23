Политика
Максакова в суде опровергла версию о роли ФСБ в убийстве ВороненковаREGNUM 18:47
Версию причастности ФСБ к убийству в центре Киева 23 марта 2017 г. бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова опровергла его вдова Мария Максакова, сообщает Страна.ua.
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Мария Максакова изменила свои показания по делу об убийстве Дениса Вороненкова
Московский Комсомолец13:36
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Энергетика
Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население страны.
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Происшествия
Ущерб от массовых пожаров в Забайкалье составил почти 600 млн рублей
Природные пожары в Забайкальском крае, которые привели к выгоранию населенных пунктов, привели к ущербу для агропромышленного комплекса края в размере 591 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
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Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
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Космос
Россия до 2025 года запустит 30 гражданских спутников
«Роскосмос» до 2025 года планирует запустить на орбиту 30 гражданских космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли.
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Политика
Ким Чен Ын отказался попробовать каравай
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
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Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
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Футбол
«Реал» может продать Куртуа из-за решения Зидана
Мадридский «Реал» может продать бельгийского вратаря Тибо Куртуа в ближайшее межсезонье.
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Армия и оружие
Россия начнет поставки бронетранспортеров БТ-3Ф в Индонезию
АО «Рособоронэкспорт» госкорпорации «Ростех» подписало с министерством обороны Индонезии контракт на поставку боевых машин пехоты БМП-3Ф и плавающих бронетранспортеров БТ-3Ф, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 10:10
Футбол
Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионата
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Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Музыка
Фестиваль современного искусства «Форма» объявил участников
Организаторы фестиваля современного искусства «Форма» объявили первую группу участников.
Обновлено в 09:07
Энергетика
Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти
Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено в 15:34
Гаджеты
Компания Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода в 120 км
В движение Электровелосипед приводит бесколлекторный двигатель мощностью 350 Вт. В настоящее время electric bicycle T1 доступен лишь на платформе коллективного финансирования Xiaomi.
Обновлено в 14:47
Общество
В нескольких регионах России разрешат криптовалюту
Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро- и квантовые технологии.
Обновлено в 19:55
Политика
Президент Шри-Ланки уволит глав всех спецслужб после терактов
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена принял решение отправить в отставку руководителей всех ведомств, которые отвечают за обеспечение безопасности в стране.
Обновлено в 15:46
Общество
ЦБ определил регион с наибольшим количеством финансовых пирамид
По его словам, 31 организация была зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО), а наибольшая концентрация зафиксирована в центральной части страны и на Урале.
Обновлено в 19:46
Политика
О полном контроле над Венесуэлой заявил Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны полностью контролирует республику. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:55
Экономика
Восточный запустил программу персонального обслуживания клиентов
В рамках «Персональной линии» клиентам банка «Восточный» будет предоставлен круглосуточный сервис по приоритетному обслуживанию сотрудниками Контактного центра банка.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера
АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено в 19:07
Политика
Мэй одобрила участие Huawei в создании мобильной связи 5G
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила участие китайской корпорации Huawei в создании британской мобильной связи пятого поколения (5G).
Обновлено в 22:09
Кино
В США умерла актриса Фэй Маккензи
Как пишет «Газета.Ru», Маккензи наиболее известна по главным ролям в вестернах, где её партнёром был Джин Отри.
Обновлено в 12:30
Транспорт
В ДФО образовались очереди за льготными билетами «Аэрофлота»
Офисы авиакомпании «Аэрофлот» на Дальнем Востоке были вынуждены перейти на усиленный режим работы из-за очередей за льготными билетами.
Обновлено в 22:09
Армия и оружие
На Украине спустили на воду новый разведывательный корабль
Новый разведывательный корабль специального назначения ВМС Украины спустили на воду на киевском судостроительном предприятии "Кузница на Рыбальском" (бывший завод "Ленинская кузница"), сообщили в пресс-службе Военно-морских сил.
Обновлено в 16:40
Экономика
Суд приостановил иск ВТБ к экс-владельцам «Трансаэро» на 250 млрд руб
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение приостановить производство по рассмотрению иска ВТБ о взыскании с бывшего руководства авиакомпании "Трансаэро" почти 250 млрд руб. Об этом сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 12:24
Общество
Росстат решил измерять уровень бедности новым способом
Федеральное агентство государственной статистики (Росстат) заявило о переходе на международный метод измерения уровня бедности в стране — по индексам немонетарной бедности — и готово публиковать новые данные уже с 2020 года.
Обновлено в 21:41
Происшествия
Гормост опроверг сообщения о подтоплении Лефортовского тоннеля
Информация о подтоплении Лефортовского тоннеля не соответствует действительности, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ГБУ "Гормост".
Обновлено в 09:06
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01