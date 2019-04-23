Максакова сделала заявление в суде по убийству ВороненковаГазета.Ru 02:45

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает "Страна.ua".

Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова

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