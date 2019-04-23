Политика
Максакова сделала заявление в суде по убийству ВороненковаГазета.Ru 02:45
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает "Страна.ua".
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Мария Максакова изменила свои показания по делу об убийстве Дениса Вороненкова
Московский Комсомолецвчера в 13:36
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Политика
Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
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Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
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Виноделы Крыма предупредили о риске остановки производства
Крымские виноделы могут приостановить производство до девяти месяцев из-за нехватки бутылок, об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Государственной думы Дмитрию Белику (партия «Единая Россия»).
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Названы самые опасные сферы деятельности в России
От воздействия движущихся предметов и деталей механизмов погибла почти четверть работников (23 процента).
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Глава полиции Одесской области Украины подал в отставку
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Политика
Ким Чен Ын попробовал каравай по прибытии в Россию
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, прибывший в Россию с визитом, попробовал каравай.
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Обновлено вчера в 04:45
Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено вчера в 14:16
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В Подмосковье загорелся полигон твёрдых бытовых отходов
На полигоне твёрдых бытовых отходов «Сабурово» в городском округе Щёлково вечером 23 апреля произошёл пожар.
Обновлено вчера в 16:51
Общество
Росстат решил измерять уровень бедности новым способом
Федеральное агентство государственной статистики (Росстат) заявило о переходе на международный метод измерения уровня бедности в стране — по индексам немонетарной бедности — и готово публиковать новые данные уже с 2020 года.
Обновлено вчера в 21:41
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 06:04
Политика
В Кремле объяснили преждевременность поздравлений Путиным Зеленского
Обновлено 22 апреля в 08:04
Политика
Суд требует импичмента Порошенко
Накануне суд принял решение признать национализацию Приватбанка незаконной, после чего Порошенко заявил, что возвращение банка частнику грозит серьезными экономическими проблемами стране и потребовал переаттестации судей, занимавшихся этим делом.
Обновлено вчера в 10:30
Армия и оружие
Россия начала сборку Су-30СМ для поставки в Мьянму
Россия начала сборку истребителей Су-30СМ, предназначенных для поставки в Мьянму, заявил РИА Новости в среду главнокомандующий Вооруженных сил этой страны старший генерал Мин Аунг Хлайн.
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Виктория Лопырёва продемонстрировала красоту своих длинных ног
Красотка Виктория Лопырева опубликовал в Инстаграм ошеломительный снимок, показав стройные ножки. На фото Вика позирует в коротких шортиках.
Обновлено в 02:37
Здоровье
Фонд «Здоровье»: В РФ не хватает четверти участковых врачей
Укомплектованность терапевтических участков врачами в 2018 году в среднем по России составила 73,2%, педиатрических — 78,9%. То есть в стране не хватает примерно четверти участковых врачей, сообщает Фонд мониторинга медицинских услуг «Здоровье».
Обновлено в 02:32
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 772 млрд рублей в бюджете
Количество нарушений выросло более чем в пять раз за два года. Общая сумма нарушений составила около 294,6 млрд рублей.
Обновлено вчера в 05:54
Происшествия
Число жертв терактов на Шри-Ланке возросло до 359 человек
Сотрудники правоохранительных органов Шри-Ланки заявили, что число жертв серии террористических актов, совершенных во время католической Пасхи, достигло 359 человек, сообщает 24 апреля Geo TV.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
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Общество
Публичные слушания по программе реновации прошли еще в пяти районах
Проекты планировки новых кварталов, которые предлагается построить по программе реновации в районах Бутырский, Бирюлёво Восточное, Восточное Измайлово, Люблино и Свиблово, обсуждались сегодня на публичных слушаниях.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Пожары нанесли ущерб в 600 млн рублей сельскому хозяйству Забайкалья
Сумма ущерба, нанесенная агропромышленному комплексу Забайкалья природными пожарами, по предварительным подсчетам, составила 591 миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
В Кузбассе появится правительство
Сегодня парламентарии внесли соответствующие поправки в устав региона.
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Экономика
ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга
Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, рассказал РБК источник на рынке и подтвердил источник, близкий к владельцам терминала.
Обновлено в 00:02
Политика
Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому
23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.
Обновлено вчера в 20:43
Хоккей
«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»
"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
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Армия и оружие
В Минобороны сообщили о реакции на продвижение НАТО на восток
Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что Москва будет вынуждена реагировать на продвижение Североатлантического альянса на восток.
Обновлено вчера в 22:16