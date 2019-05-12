Политика
Максакова сделала заявление об убийстве ВороненковаГазета.Ru 13:59
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова. Об этом она заявила в интервью НТВ.
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с чего всё началось
Ровно через неделю в эфире «Новых русских сенсаций» Мария Максакова впервые назовет имя того, кого считает заказчиком убийства Дениса Вороненкова. Ее тайная встреча с этим человеком в Киеве.НТВ05:00
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Армия и оружие
В Польше начинают бороться уже с памятниками польским воинам
«Власти Польши признали, что эти формирования (Войско Польское — ред.) были созданы для жизни под советским правительством, и только под польским названием, нельзя отделить политический аспект их использования Сталиным от декларируемого понимания, что речь идёт о судьбах рядовых солдат», — передаёт слова активистки газета wyborcza.pl.
Обновлено в 17:33
Политика
Пучдемона избрали в Европарламент
В Европарламент прошел Ориол Жункерас, которому предъявлены обвинения в организации восстания в связи с проведением незаконного референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года и дальнейшим провозглашением независимости региональным парламентом.
Обновлено в 18:15
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту наезда на полицейского в Москве
Как сообщила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова, "следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)".
Обновлено в 14:12
Космос
Компания Boeing завершает испытания двигателей корабля Starliner
Авиакосмическая фирма Boeing («Боинг») завершила наземные испытания двигателей своего космического корабля CST-100 Starliner, предназначенного для перевозки пассажиров, спустя примерно один год после неудачного тестирования этих двигателей.
Обновлено в 02:27
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Футбол
Магомед Адиев покидает пост тренера «Анжи»
Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев заявил, что не будет заключать новый контракт с клубом.
Обновлено в 14:02
Общество
МЧС предупредило приморцев о надвигающемся циклоне
Спасатели рекомендуют приморцам отложить поездки на автотранспорте, а владельцам катеров – не выходить в море, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт ведомства.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма подрался со своей девушкой в Каннах
Ранее News.ru писал, что знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм на полгода стал пешеходом.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено в 19:06
Хоккей
Сборная России по хоккею завоевала бронзу на чемпионате мира
Обновлено в 12:29
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона-флагмана Redmi K20 Pro
Обновлено в 14:02
Политика
Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено в 16:11
Гаджеты
Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10
Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19
Общество
Москва стала лидером по социальным расходам
У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 17:36
Шоу-бизнес
Вместе без штампа: звезды, которые не вступили в брак даже после рождения детей
История отношений Евы Мендес и Райана Гослинга началась в 2011-м на съемках фильма "Место под соснами", где они сыграли влюбленных.
Обновлено в 17:26
Автоспорт
Даниил Квят показал лучший результат в сезоне на Гран-при Монако
Гран-при Монако — шестой этап чемпионата мира «Формулы-1» — завершился победой британского пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 11:28
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Авто
«АвтоВАЗ» продолжит выплачивать своим дилерам инвестиционный бонус
«АвтоВАЗ» (контролируется Renault) продлил в 2019 г. для своих дилеров возможность получения инвестиционного бонуса в размере 1% от оборота проданных автомобилей.
Обновлено в 17:00
Гаджеты
Выдвижной камерой OnePlus 7 Pro открыли бутылку
Как известно, OnePlus 7 Pro уже подвергся немалому количеству издевательств с одной лишь целью: проверить, насколько смартфон прочно и качественно сделан.
Обновлено в 19:00
Гаджеты
Представлен восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS
Обновлено в 12:42
Происшествия
В Приморье горит рыболовный траулер
Обновлено в 06:15
Политика
В Литве ждут начала второго тура президентских выборов
Второй тур президентских выборов пройдет сегодня в Литве. Участки откроются в 7 часов утра по местному времени (оно такое же, как в Москве).
Обновлено вчера в 23:16
Политика
До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину
Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.
Обновлено вчера в 04:17
Политика
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Футбол
«Локомотив» стал вторым в чемпионате России и прошел в Лигу чемпионов
Московский футбольный клуб «Локомотив» занял второе место по итогам чемпионата России по футболу.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
РФ проведет наблюдательный полет над США
Обновлено в 19:17
Кино
Жюри объявило лауреатов Каннского кинофестиваля
Жюри международного Каннского фестиваля назвало имена лауреатов 2019 года. Церемония награждения победителей проводилась на Лазурном берегу.
Обновлено вчера в 16:49