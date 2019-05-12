Политика

Максакова сделала заявление об убийстве ВороненковаГазета.Ru вчера в 13:59

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова. Об этом она заявила в интервью НТВ.
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Максакова покаялась перед первым мужем: эксклюзив НТВ

Ровно через неделю в эфире «Новых русских сенсаций» Мария Максакова впервые назовет имя того, кого считает заказчиком убийства Дениса Вороненкова. Ее тайная встреча с этим человеком в Киеве.
НТВвчера в 05:00

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Максакова извинилась перед бывшим мужем

News.ruвчера в 18:07

Максакова сделала неожиданное заявление об убийстве Вороненкова

Газета.Ruвчера в 16:09

Максакова покаялась перед первым мужем: эксклюзив НТВ

НТВвчера в 05:00

Максакова назовет имя «истинного заказчика» убийства Вороненкова

iReactorвчера в 08:35

Максакова сделала сенсационное признание об убийстве Вороненкова

ФАНвчера в 06:59

Максакова извинилась перед экс-мужем за обвинения в убийстве Вороненкова

Life.ruвчера в 14:48

Мария Максакова выступила с сенсационным признанием об убийстве Вороненкова

Народные новостивчера в 07:58
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Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено вчера в 16:07
Экономика

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Общество

Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб

Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола из США и ЕС

Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Южной Кореи, Японии и Таиланда.
Обновлено в 01:52
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Происшествия

Сибирских школьников выписали после отравления крысиным ядом

Новосибирских школьников, которых госпитализировали с отравлением крысиным ядом, выписали из больницы.
Обновлено в 02:01
Футбол

Завершился чемпионат России по футболу

Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.
Обновлено вчера в 09:02
Экономика

Микрорегулирование сочли слишком радикальным

МФО просят вводить новые требования к ним постепенно Микрофинансисты пытаются избежать резкого повышения требований к капиталу микрокредитных компаний (МКК), удвоения минимального порога инвестирования для физлиц в микрофинансовые компании (МФК) и запрета выдачи займов под залог недвижимости.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

Петербургский парусник «Мир» снес микроавтобус в порту Германии

Отчаливая от берега, «Мир» снес кормой микроавтобус марки Mercedes так, что у него остались глубокие вмятины.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

В Кузбассе осудили экс-главврача больницы за присвоение 1,3 млн рублей

«В результате противоправных действий главный врач нанесла учреждению ущерб в размере порядка 1 млн 300 тыс. руб.», - утверждается в релизе ведомства.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

Обновлено вчера в 13:15
Хоккей

Овечкин исполнил победный танец после бронзы ЧМ-2019

Обновлено в 02:02
Политика

Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено вчера в 16:11
Хоккей

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

Обновлено вчера в 16:31
Гаджеты

AMD представила семейство графических карт Radeon RX 5000

Компания AMD представила игровые видеокарты на базе чипов Navi с названием Radeon RX 5000.
Обновлено в 01:41
Общество

Синоптики рассказали, с какой погоды начнется лето

Температура воздуха в центральных регионах европейской части начнет повышаться уже с 28 мая, и в середине недели установится 30-градусная жара.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Автосалон горит на северо-востоке Москвы

Автосалон загорелся на Псковской улице на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика

Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области

Президент РФ Владимир Путин поддержал проект глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 23:37
Общество

Начальника дорожного управления Челябинска отстранили от работы

Врио губернатора потребовал отставки начальника дорожного управления Челябинска в пятницу, 24 мая, во время инспекции ремонтируемых объектов.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста

Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Экономика

«Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники

Интернет-ретейлер "Юлмарт" был основан в 2008 году в Петербурге и по итогам 2013 года стал лидером российского рынка онлайн-торговли с выручкой 21,8 млрд руб. Но в 2016 году на фоне корпоративного конфликта компания начала терять позиции и после первого полугодия 2016-го уступила лидерство Wildberries.
Обновлено в 01:31
Общество

Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ

Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года.
Обновлено вчера в 17:02
Шоу-бизнес

Настя Каменских хочет деток – Андрей Данилко

Данилко признался, что незадолго до свадьбы Каменских признавалась, что хочет уже стать мамой.
Обновлено в 02:03
Политика

Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин принимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую фирму в чёрный список.
Обновлено вчера в 20:30
Футбол

Мохаммади и Балай покидают «Ахмат»

Обновлено вчера в 23:54
Музыка

Победителями «Голос. Дети» объявлены все финалисты

Гендиректор заявил, что в этой ситуации они не могут проводить повторное голосование, и объявил победителями всех финалистов, включая Микеллу Абрамову.
Обновлено 24 мая в 16:29
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Общество

Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах

Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.
Обновлено в 00:56
Политика

Трибунал ООН требует от России освобождения украинских моряков

МИД РФ отметил, что Россия будет отстаивать свою позицию, а у трибунала нет юрисдикции, чтобы рассматривать сложившуюся в Керченском проливе ситуацию.
Обновлено 25 мая в 08:07
Политика

В Раде оценили последствия возможного дефолта на Украине

Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
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Владимир Анатольевич Тюрин
Российский криминальный авторитет, вор в законе, один из лидеров «Братской» организованной преступной группировки и так называемой «русской мафии» в Испании. Был коронован по рекомендации вора в законе Япончика, входил в ближайшее окружение вора в законе Деда Хасана. Имел значительное влияние в криминальном мире Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской области и Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мария Максакова
Украинский политик
Украинский и российский политик, музыкант. Оперная певица, актриса, бывшая солистка Мариинского театра. Ведущая концертных и телевизионных программ. Бывший депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва от партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по культуре.
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