Политика
Максакова сделала заявление об убийстве ВороненковаГазета.Ru 13:59
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова. Об этом она заявила в интервью НТВ.
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с чего всё началось
Ровно через неделю в эфире «Новых русских сенсаций» Мария Максакова впервые назовет имя того, кого считает заказчиком убийства Дениса Вороненкова. Ее тайная встреча с этим человеком в Киеве.НТВ05:00
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Сообщаем, что этими объектами являются 60 спутников системы Starlink, — пишет администратор группы «Типичный Саратов» соцсети Вконтакте 26 мая.
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В северной части Перу произошло землетрясение магнитудой 8. Об этом свидетельствуют материалы на сайте американской Геологической службы (USGS).
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Политика
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Украина из-за конфликта с Россией несет существенные экономические убытки, заявил экс-глава украинского минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».
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Религия
В РПЦ заявили о дефиците храмов в Москве и регионах
Сразу в нескольких регионах России наблюдается дефицит православных храмов.
Обновлено в 15:15
Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.
Обновлено в 20:30
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Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке
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Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
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Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
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Обновлено в 21:10
Армия и оружие
Начальник военного технополиса «Эра» перешел в администрацию президента
Полковник Федор Дедус, бывший начальником военного технополиса «Эра», уволился из Вооруженных сил и перешел на работу в администрацию президента, рассказали РБК два источника в Минобороны.
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Армия и оружие
Замаскированный под Су-57 американский истребитель попал на видео
Пресс-служба авиабазы Неллис Военно-воздушных сил США опубликовала видеоролик, на котором запечатлен американский истребитель F-16, замаскированный под российскую авиацию.
Обновлено в 12:49
Общество
Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб
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Шерин считает политическим решение трибунала по украинским морякам
Решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских военных кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, является политическим.
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Последствия дефолта на Украине оценили в Раде
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Обновлено в 22:34
Экономика
Спор за участки, выкупленные ПАО «ГАЗ», закончился не в пользу истца
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Футбол
«Верона» и «Читаделла» сыграют в финале плей-офф за выход в Серию А
«Верона» обыграла «Пескару» в ответном полуфинальном матче плей-офф за выход в Серию А. Встреча состоялась в Пескаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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В Канаде более 600 спасателей пытаются справиться с лесным пожаром
Более 600 пожарных брошено на тушение крупного лесного пожара в канадской провинции Альберта с конца прошлой недели.
Обновлено в 22:30
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Даниил Квят показал лучший результат в сезоне
Обновлено в 13:15