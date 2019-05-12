Политика

Максакова сделала заявление об убийстве ВороненковаГазета.Ru 13:59

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова. Об этом она заявила в интервью НТВ.
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с чего всё началось

Максакова покаялась перед первым мужем: эксклюзив НТВ

Ровно через неделю в эфире «Новых русских сенсаций» Мария Максакова впервые назовет имя того, кого считает заказчиком убийства Дениса Вороненкова. Ее тайная встреча с этим человеком в Киеве.
НТВ05:00

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Максакова извинилась перед бывшим мужем

News.ru18:07

Мария Максакова выступила с сенсационным признанием об убийстве Вороненкова

Народные новости07:58

Максакова извинилась перед экс-мужем за обвинения в убийстве Вороненкова

Life.ru14:48

Максакова назовет имя «истинного заказчика» убийства Вороненкова

iReactor08:35

Максакова сделала сенсационное признание об убийстве Вороненкова

ФАН06:59

Максакова покаялась перед первым мужем: эксклюзив НТВ

НТВ05:00

Максакова сделала неожиданное заявление об убийстве Вороненкова

Газета.Ru16:09
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Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Обновлено в 08:16
Транспорт

Водителям такси могут запретить работать сверх нормы

Таксистам могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.
Обновлено в 21:25
Политика

ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума

Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. - 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 09:24
Хоккей

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 16:31
Хоккей

Александр Овечкин: «Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой»

Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой.
Обновлено в 13:45
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Политика

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
Футбол

«Интер» обыграл «Эмполи» и завоевал право выступить в Лиге чемпионов

Команда Лучано Спаллетти в рамках 38-го тура чемпионата Италии по футболу обыграла «Эмполи» и сумела удержать четвёртую строчку в турнирной таблице.
Обновлено в 17:04
Космос

В небе над Саратовом замечены 60 спутников Starlink

Сообщаем, что этими объектами являются 60 спутников системы Starlink, — пишет администратор группы «Типичный Саратов» соцсети Вконтакте 26 мая.
Обновлено в 05:10
Кино

Безруков рассказал о спросе на провокации в кино

Обновлено в 21:45
Музыка

Дочь Алсу прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

В результате организаторы проекта решили проверить результаты, согласно которым победительницей конкурса оказалась дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 18:35
Происшествия

В Перу произошло землетрясение магнитудой 8

В северной части Перу произошло землетрясение магнитудой 8. Об этом свидетельствуют материалы на сайте американской Геологической службы (USGS).
Обновлено в 04:08
Политика

Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено в 14:36
Политика

На Украине оценили экономические убытки от конфликта с РФ

Украина из-за конфликта с Россией несет существенные экономические убытки, заявил экс-глава украинского минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 20:11
Религия

В РПЦ заявили о дефиците храмов в Москве и регионах

Сразу в нескольких регионах России наблюдается дефицит православных храмов.
Обновлено в 15:15
Политика

Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.
Обновлено в 20:30
Гаджеты

Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке

В начале текущего года Huawei занимала в России лидирующую позицию — 36,5% рынка смартфонов, тогда как у Samsung было лишь 23,5%.
Обновлено в 17:32
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери

Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено в 15:20
Экономика

Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%

Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 21:10
Армия и оружие

Начальник военного технополиса «Эра» перешел в администрацию президента

Полковник Федор Дедус, бывший начальником военного технополиса «Эра», уволился из Вооруженных сил и перешел на работу в администрацию президента, рассказали РБК два источника в Минобороны.
Обновлено в 23:03
Армия и оружие

Замаскированный под Су-57 американский истребитель попал на видео

Пресс-служба авиабазы Неллис Военно-воздушных сил США опубликовала видеоролик, на котором запечатлен американский истребитель F-16, замаскированный под российскую авиацию.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено в 16:07
Общество

Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб

Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено в 20:57
Политика

Шерин считает политическим решение трибунала по украинским морякам

Решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских военных кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, является политическим.
Обновлено вчера в 09:31
Политика

Последствия дефолта на Украине оценили в Раде

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что население Украины вряд ли сможет выжить в случае объявление дефолта.
Обновлено в 22:34
Экономика

Спор за участки, выкупленные ПАО «ГАЗ», закончился не в пользу истца

Арбитражный суд Нижегородской области отказал ООО «Нижегородское оптово-розничное предприятия» в признании недействительным договора купли-продажи земельного участка, заключённого между ПАО «ГАЗ» и министерством государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в части земельных участков, которые необходимы для использования здания истца.
Обновлено в 22:23
Футбол

«Верона» и «Читаделла» сыграют в финале плей-офф за выход в Серию А

«Верона» обыграла «Пескару» в ответном полуфинальном матче плей-офф за выход в Серию А. Встреча состоялась в Пескаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Обновлено в 18:17
Происшествия

В Канаде более 600 спасателей пытаются справиться с лесным пожаром

Более 600 пожарных брошено на тушение крупного лесного пожара в канадской провинции Альберта с конца прошлой недели.
Обновлено в 22:30
Автоспорт

Даниил Квят показал лучший результат в сезоне

Обновлено в 13:15
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Владимир Анатольевич Тюрин
Российский криминальный авторитет, вор в законе, один из лидеров «Братской» организованной преступной группировки и так называемой «русской мафии» в Испании. Был коронован по рекомендации вора в законе Япончика, входил в ближайшее окружение вора в законе Деда Хасана. Имел значительное влияние в криминальном мире Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской области и Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мария Максакова
Украинский политик
Украинский и российский политик, музыкант. Оперная певица, актриса, бывшая солистка Мариинского театра. Ведущая концертных и телевизионных программ. Бывший депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва от партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по культуре.
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