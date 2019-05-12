Максакова сделала заявление об убийстве ВороненковаГазета.Ru 13:59

Ровно через неделю в эфире «Новых русских сенсаций» Мария Максакова впервые назовет имя того, кого считает заказчиком убийства Дениса Вороненкова. Ее тайная встреча с этим человеком в Киеве.

с чего всё началось

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