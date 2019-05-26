Политика
Максакова сделала неожиданное заявление об убийстве ВороненковаГазета.Ru вчера в 16:09
Экс-солистка Мариинского театра Мария Максакова в интервью НТВ извинилась перед бывшим супругом Владимиром Тюриным, которого она ранее обвиняла в убийстве ее супруга экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
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с чего всё началось
Ровно через неделю в эфире «Новых русских сенсаций» Мария Максакова впервые назовет имя того, кого считает заказчиком убийства Дениса Вороненкова. Ее тайная встреча с этим человеком в Киеве.НТВвчера в 05:00
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Мария Максакова выступила с сенсационным признанием об убийстве Вороненкова
Народные новостивчера в 07:58
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Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент вместе со своим бывшим заместителем Андрисом Америксом.
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Кино
На каннском кинофестивале победил фильм «Паразиты»
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Huawei может потерять лидерство на российском рынке
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Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
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Происшествия
Пилот «Формулы‐1» чуть не сбил двух человек во время гонки
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В Раде оценили последствия возможного дефолта на Украине
Депутат прокомментировал недавнее заявление олигарха Игоря Коломойского, который предложил президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы не выплачивать долг МВФ.
Обновлено вчера в 21:49
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Строителям собора Св. Екатерины не остается ничего кроме храма на воде
На фоне бурного обсуждения площадок сегодня (историческое место, снова сквер или площадь 1905 года) специалист по конкурентной разведке и экс-профессор УрГЭУ Евгений Ющук высказал непопулярную идею.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
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За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено вчера в 04:54
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Кино
«Аладдин» Гая Ричи возглавил российский прокат
Полнометражный фильм «Аладдин» Гая Ричи возглавил прокат в России и странах СНГ по результатам последних выходных мая.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
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Иран может оборудовать военный порт вблизи российских баз в Сирии.
Обновлено вчера в 11:55
Общество
Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб
Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено вчера в 20:57
Экономика
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
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Представлен новый восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS
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Трамп назвал условие для переговоров с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Иран захочет начать переговоры с Соединенными Штатами, то он положительно воспримет это предложение.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
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Распоряжение о перечне из 14 государств, рекомендованных для выезда на отдых сотрудникам новосибирского управления Росгвардии, не является запретительным для остальных стран и направлено на безопасность сотрудников, сообщил РИА Новости представитель управления Росгвардии по Новосибирской области.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
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Физики впервые определили волновую форму электрона
Обновлено вчера в 03:33
Политика
Шерин считает политическим решение трибунала по украинским морякам
Решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских военных кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, является политическим.
Обновлено 25 мая в 09:31
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 07:34
Гаджеты
Флагманский смартфон-слайдер Honor Magic 2 сильно подешевел
Обновлено вчера в 22:50