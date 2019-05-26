Политика

Максакова сделала неожиданное заявление об убийстве ВороненковаГазета.Ru вчера в 16:09

Экс-солистка Мариинского театра Мария Максакова в интервью НТВ извинилась перед бывшим супругом Владимиром Тюриным, которого она ранее обвиняла в убийстве ее супруга экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
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Максакова покаялась перед первым мужем: эксклюзив НТВ

Ровно через неделю в эфире «Новых русских сенсаций» Мария Максакова впервые назовет имя того, кого считает заказчиком убийства Дениса Вороненкова. Ее тайная встреча с этим человеком в Киеве.
НТВвчера в 05:00

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Максакова извинилась перед бывшим мужем

News.ruвчера в 18:07

Максакова сделала неожиданное заявление об убийстве Вороненкова

Газета.Ruвчера в 16:09

Максакова покаялась перед первым мужем: эксклюзив НТВ

НТВвчера в 05:00

Максакова назовет имя «истинного заказчика» убийства Вороненкова

iReactorвчера в 08:35

Максакова сделала сенсационное признание об убийстве Вороненкова

ФАНвчера в 06:59

Максакова извинилась перед экс-мужем за обвинения в убийстве Вороненкова

Life.ruвчера в 14:48

Мария Максакова выступила с сенсационным признанием об убийстве Вороненкова

Народные новостивчера в 07:58
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Хоккей

Сборная России завоевала бронзу Чемпионата мира по хоккею

Обновлено вчера в 13:50
Шоу-бизнес

Алена Водонаева: «Рита Дакота, тебе под носом изменяли, ты себя пожалей»

Обновлено вчера в 21:00
Политика

Бывший мэр Риги Ушаков избран в Европарламент

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент вместе со своим бывшим заместителем Андрисом Америксом.
Обновлено вчера в 22:58
Кино

На каннском кинофестивале победил фильм «Паразиты»

72-й Каннский кинофестиваль завершился победой южнокорейского фильма "Паразиты" Пон Джун Хо.
Обновлено вчера в 08:44
Гаджеты

Huawei может потерять лидерство на российском рынке

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять лидерство на российском рынке, уступив его своему конкуренту из Южной Кореи — компании Samsung, передают "Известия".
Обновлено вчера в 21:17
Общество

Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате

Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

Экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона избрали в Европарламент

Скрывающийся от властей Испании в Бельгии экс-глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон проходит в Европарламент.
Обновлено вчера в 23:52
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено 25 мая в 10:36
Шоу-бизнес

Сын миллиардера опубликовал первое фото с Катей Жужей

В начале мая стало известно о том, что бывшая ведущая проекта «ДОМ-2» вышла замуж за сына миллиардера Артема Маркелова.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

Пилот «Формулы‐1» чуть не сбил двух человек во время гонки

Мексиканский пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес с трудом сумел избежать столкновения с двумя сотрудниками трассы в Монако, обслуживающими гонку.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

В Раде оценили последствия возможного дефолта на Украине

Депутат прокомментировал недавнее заявление олигарха Игоря Коломойского, который предложил президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы не выплачивать долг МВФ.
Обновлено вчера в 21:49
Религия

Строителям собора Св. Екатерины не остается ничего кроме храма на воде

На фоне бурного обсуждения площадок сегодня (историческое место, снова сквер или площадь 1905 года) специалист по конкурентной разведке и экс-профессор УрГЭУ Евгений Ющук высказал непопулярную идею.
Обновлено вчера в 15:55
Политика

Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено вчера в 04:54
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Кино

«Аладдин» Гая Ричи возглавил российский прокат

Полнометражный фильм «Аладдин» Гая Ричи возглавил прокат в России и странах СНГ по результатам последних выходных мая.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие

Иран может потеснить базы РФ в Сирии

Иран может оборудовать военный порт вблизи российских баз в Сирии.
Обновлено вчера в 11:55
Общество

Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб

Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено вчера в 20:57
Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Здоровье

Ученые рассказали, чью кровь предпочитают комары

Специалисты выяснили, каких людей и почему комары кусают чаще. Большего всего кровососущих привлекают любители сладостей и пива.
Обновлено 25 мая в 22:02
Гаджеты

Представлен новый восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS

Обновлено вчера в 13:33
Политика

Трамп назвал условие для переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Иран захочет начать переговоры с Соединенными Штатами, то он положительно воспримет это предложение.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

Новосибирским росгвардейцам рекомендовали отдыхать в 14 странах

Распоряжение о перечне из 14 государств, рекомендованных для выезда на отдых сотрудникам новосибирского управления Росгвардии, не является запретительным для остальных стран и направлено на безопасность сотрудников, сообщил РИА Новости представитель управления Росгвардии по Новосибирской области.
Обновлено в 00:20
Происшествия

Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста

Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Авто

Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети

Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено вчера в 01:18
Наука

Физики впервые определили волновую форму электрона

Обновлено вчера в 03:33
Политика

Шерин считает политическим решение трибунала по украинским морякам

Решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских военных кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, является политическим.
Обновлено 25 мая в 09:31
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 07:34
Гаджеты

Флагманский смартфон-слайдер Honor Magic 2 сильно подешевел

Обновлено вчера в 22:50
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Владимир Анатольевич Тюрин
Российский криминальный авторитет, вор в законе, один из лидеров «Братской» организованной преступной группировки и так называемой «русской мафии» в Испании. Был коронован по рекомендации вора в законе Япончика, входил в ближайшее окружение вора в законе Деда Хасана. Имел значительное влияние в криминальном мире Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской области и Испании.
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Мария Максакова
Украинский политик
Украинский и российский политик, музыкант. Оперная певица, актриса, бывшая солистка Мариинского театра. Ведущая концертных и телевизионных программ. Бывший депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва от партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по культуре.
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