Политика
Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства ВороненковаРБК 16:42
Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила в суде, что к убийству ее мужа не причастен ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин, видеозапись ее заявления опубликовало издание Strana.ua. О таких же показаниях Максаковой пишет и украинское издание Цензор.нет.
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Мария Максакова изменила свои показания по делу об убийстве Дениса Вороненкова
Московский Комсомолец13:36
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На фестивале Street Art создадут посвященный Нотр-Даму арт-объект
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Ким Чен Ын выехал на бронепоезде в Россию
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Обновлено в 17:40
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Названы пароли, которые нельзя использовать
Названы пароли, которые проще всего даются хакерам, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 01:39
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В Подмосковье загорелся полигон отходов
Возгорание на площади порядка 350 квадратных метров возникло на полигоне твердых бытовых отходов Сабурово в городском округе Щелково Московской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС РФ Федор Польшин.
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Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
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Диетологи рассказали, чем опасна газированная вода
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МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках
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Армия и оружие
Россия начнет поставки бронетранспортеров БТ-3Ф в Индонезию
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Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
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