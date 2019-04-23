Политика

Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства ВороненковаРБК 16:42

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила в суде, что к убийству ее мужа не причастен ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин, видеозапись ее заявления опубликовало издание Strana.ua. О таких же показаниях Максаковой пишет и украинское издание Цензор.нет.
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Мария Максакова
Украинский политик
Украинский и российский политик, музыкант. Оперная певица, актриса, бывшая солистка Мариинского театра. Ведущая концертных и телевизионных программ. Бывший депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва от партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по культуре.
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