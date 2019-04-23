Политика
Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства ВороненковаРБК 16:42
Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила в суде, что к убийству ее мужа не причастен ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин, видеозапись ее заявления опубликовало издание Strana.ua. О таких же показаниях Максаковой пишет и украинское издание Цензор.нет.
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Мария Максакова изменила свои показания по делу об убийстве Дениса Вороненкова
Московский Комсомолец13:36
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За женскую команду «МЮ» уже выступает сестра Джеймса Лорен. Нынешний контракт защитника с «Челси» рассчитан до лета 2022 года.
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На Марсе впервые зафиксировали землетрясение
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Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
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Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
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Хоккей
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился ожиданиями от седьмого матча серии плей-офф с «Каролиной Харрикейнз».
Обновлено в 16:41
Происшествия
В подмосковном Щелкове горит мусорная свалка
В пресс-службе главка МЧС по Московской области сообщили, что на мусорном полигоне в подмосковном Щелкове возник пожар на площади в 350 квадратных метров.
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Армия и оружие
Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о потерях на фронте
В результате перестрелок один военнослужащий "Объединенных сил" погиб и трое украинских боевиков получили ранения.
Обновлено в 02:22
Общество
Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае
Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
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«Реал» может продать Куртуа из-за решения Зидана
Мадридский «Реал» может продать бельгийского вратаря Тибо Куртуа в ближайшее межсезонье.
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МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках
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