Политика

Максакова назвала свою версию убийства ВороненковаREGNUM 03:29

Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова опровергла причастность ФСБ и главного подозреваемого Владимира Тюрина к убийству своего супруга.
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Максакова заявила о непричастности ее бывшего гражданского мужа к убийству Вороненкова

Коммерсантъ02:23

Максакова резко изменила показания по делу об убийстве мужа

Life.ruвчера в 13:52

Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова

Взгляд.рувчера в 14:15

Максакова «прозрела»: «ФСБ не имеет отношения к убийству моего мужа»

Царьградвчера в 14:13

Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова

РБКвчера в 16:42

Мария Максакова изменила свои показания по делу об убийстве Дениса Вороненкова

Московский Комсомолецвчера в 13:36

Вдова убитого экс-депутата Вороненкова отказалась от обвинений в адрес ФСБ

URA.Ruвчера в 13:25
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Политика

Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию

Обновлено в 01:03
Политика

Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:41
Происшествия

Обыски проходят в мэрии Якутска

В прошлом году "Газета.Ru" подробно рассказывала об обысках в мэрии Якутска. Кроме того, 4 апреля обыски прошли в якутском Минздраве.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Контролируемый взрыв прогремел возле кинотеатра на Шри-Ланке

Оказалось, полицией был произведен контролируемый взрыв устройства, которое прикрепили к мотоциклу и оставили возле кинотеатра «Савой».
Обновлено в 01:36
Культура

Умер создатель клипов для Киркорова и Преснякова Сергей Дубровский

Обновлено в 02:54
Происшествия

Глава МЧС совершил облет пострадавших от пожаров районов Забайкалья

Глава МЧС России Евгений Зиничев совершил на вертолете Ми-8 облет территорий Забайкальского края, которые в наибольшей степени пострадали от пожаров, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства.
Обновлено в 03:38
Религия

Великая среда: Иуда ищет удобного случая предать Христа

В третий день Страстной недели во время богослужения вспоминают, как в доме Симона прокаженного, куда Христос пришел в гости, грешница омыла слезами ноги Иисуса и возлила Христу на голову драгоценное миро.
Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Рудинштейн рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у Пугачевой

Режиссер Марк Рудинштейн рассказал о плохом состоянии здоровья певицы Аллы Пугачевой и актера Армена Джигарханяна.
Обновлено вчера в 21:54
Шоу-бизнес

Коллега Евгения Леонова-Гладышева: «Он совсем плох»

Коллеги говорят, что его состояние плохое: он полностью не восстановился.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Патрушев призвал мобилизовать силы для защиты от опасных технологий

Патрушев отметил целесообразность мобилизации сил мирового сообщества, в том числе ООН, для выработки нормативной базы, предотвращающей использование новых технологий для подрыва безопасности.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Политика

Прокуратура Китая приняла решение задержать экс-главу Интерпола

Прокуратура Китая приняла решение задержать экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя.
Обновлено в 04:16
Авто

Самый дорогой кроссовер Ford Explorer 2020 оценен в 4 121 510 рублей

Базовая комплектация кроссовера, которая получила название XLT, имеет стартовый ценник в 36 675 долларов или 2 339 520 рублей.
Обновлено в 02:15
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Политика

В Японии остановят не отвечающие нормам безопасности АЭС

Обновлено в 01:41
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 19 копеек — до 63,88 рубля. Курс евро повысился на 11 копеек и составил 71,61 рубля.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес

Выкидыши и инсульт: что пережила третья жена Алексея Лысенкова

Актриса прошла долгий путь от работы дворником до бизнесвумен. Перед тем, как стать матерью, Ирина Чериченко перенесла несколько выкидышей.
Обновлено в 02:00
Экономика

Названа доля нелегальных сигарет в России

В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
Обновлено в 00:37
Происшествия

Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали

Обновлено вчера в 17:52
Хоккей

Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Мать приставила нож к горлу ребенка на улице в Подмосковье

Обновлено в 01:44
Авто

Nissan отзывает в России около 800 кроссоверов Nissan Terrano

Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 03:36
Экономика

ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга

Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, рассказал РБК источник на рынке и подтвердил источник, близкий к владельцам терминала.
Обновлено в 00:02
Происшествия

ФСБ задержала двух членов банды Басаева

Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду

В Северодвинске на заводе «Севмаш» спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения «Белгород».
Обновлено вчера в 15:58
Общество

Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности

По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

Шойгу предупредил об асимметричном ответе на действия НАТО у границ РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил НАТО о своевременных мерах, которые примет Россия в ответ на действия альянса у своих границ.
Обновлено в 03:49
Общество

Бывшая жена отсудила у Грудинина две трети совместного имущества

Обновлено вчера в 11:28
Шоу-бизнес

Родственники Юлии Началовой перенесли поминки из-за ее дочери

Завтра, 24 апреля, исполнится сорок дней со дня смерти Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 06:22
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Владимир Анатольевич Тюрин
Российский криминальный авторитет, вор в законе, один из лидеров «Братской» организованной преступной группировки и так называемой «русской мафии» в Испании. Был коронован по рекомендации вора в законе Япончика, входил в ближайшее окружение вора в законе Деда Хасана. Имел значительное влияние в криминальном мире Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской области и Испании.
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Мария Максакова
Украинский политик
Украинский и российский политик, музыкант. Оперная певица, актриса, бывшая солистка Мариинского театра. Ведущая концертных и телевизионных программ. Бывший депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва от партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по культуре.
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