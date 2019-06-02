Политика

Максакова назвала имя заказчика убийства ВороненковаРИА Новости 09:41

Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
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Обращение Максаковой к главе СК: эксклюзив НТВ

В эфире НТВ певица назвала имя настоящего заказчика убийства своего мужа Дениса Вороненкова и сделала официальное обращение к руководству Следственного комитета РФ. Сегодня она выбрала «Новые русские сенсации», чтобы публично обратиться напрямую к руководству Следственного комитета России.
НТВ05:00

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Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Газета.Ru11:12

Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова

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Максакова назвала Бастрыкину имя убийцы экс-депутата Вороненкова

URA.Ru10:52

Максакова попросила СК проверить данные о заказчике убийства Вороненкова

ТАСС11:08

Мария Максакова назвала экс-сотрудника СКР причастным к убийству её мужа

Говорит Москва11:29

Максакова назвала имя заказчика убийства мужа в официальном обращении к СК РФ

ФАН06:05

Обращение Максаковой к главе СК: эксклюзив НТВ

НТВ05:00
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Два взрыва произошли на заводе в Дзержинске

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Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине

В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
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В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
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Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
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Авто

Новый Mercedes-Benz CLA появился у российских дилеров

Российские дилеры Mercedes-Benz получили первые «товарные» экземпляры седана CLA нового поколения.
Обновлено в 04:01
Общество

На сообщения о пропаже останков детей Николая II отреагировали в РПЦ

Обновлено в 09:53
Общество

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Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Происшествия

СК заинтересовался стаями бездомных собак в Подмосковье

Следователи инициировали доследственную проверку после сообщений СМИ о массовых скоплениях бродячих собак, которые держат в страхе жителей нескольких городов Подмосковья, сообщает областной главк СКР в воскресенье, 2 июня.
Обновлено в 11:43
Наука

Российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года

Обновлено в 03:36
Политика

Снос бюста Жукова в Харькове попал на видео

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры, на которых националисты в Харькове сносят с постамента бюст маршалу Георгию Жукову.
Обновлено в 09:57
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Под Краснодаром в пассажирский поезд врезался грузовик

Сообщается, что на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.
Обновлено вчера в 10:46
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Три человека пострадали при взрыве газа в Муроме

Обновлено в 06:28
Происшествия

В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине

Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено в 11:02
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В Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире

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Обновлено вчера в 19:40
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В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю

Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.
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Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения

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Китай испытал новую ракету с десятью независимыми боеголовками

Военно-морские силы Китая сообщили об успешно проведенных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения JL-3, пишет Defence Blog.
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Шоу-бизнес

Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность

Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
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На следующей неделе в Петербург придет жара под 30 градусов

Первая рабочая неделя лета в Петербурге ожидается солнечной и жаркой.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Два истребителя ВВС Сингапура были подняты по тревоге

Два истребителя F-15 ВВС Сингапура были подняты по тревоге для сопровождения пассажирского самолёта авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе.
Обновлено в 10:00
Общество

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Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
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Происшествия

Круизный лайнер врезался в прогулочный теплоход в Венеции

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Лера Кудрявцева показала лицо дочери

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Мария Максакова
Украинский и российский политик, музыкант. Оперная певица, актриса, бывшая солистка Мариинского театра. Ведущая концертных и телевизионных программ. Бывший депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва от партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по культуре.
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Денис Николаевич Вороненков
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции КПРФ.
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