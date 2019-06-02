Политика
Максакова назвала имя заказчика убийства ВороненковаРИА Новости 09:41
Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
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с чего всё началось
В эфире НТВ певица назвала имя настоящего заказчика убийства своего мужа Дениса Вороненкова и сделала официальное обращение к руководству Следственного комитета РФ. Сегодня она выбрала «Новые русские сенсации», чтобы публично обратиться напрямую к руководству Следственного комитета России.НТВ05:00
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