Максакова назвала имя заказчика убийства ВороненковаРИА Новости 09:41

В эфире НТВ певица назвала имя настоящего заказчика убийства своего мужа Дениса Вороненкова и сделала официальное обращение к руководству Следственного комитета РФ. Сегодня она выбрала «Новые русские сенсации», чтобы публично обратиться напрямую к руководству Следственного комитета России.

с чего всё началось

Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

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