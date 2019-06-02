Политика
Максакова назвала имя убийцы ВороненковаГазета.Ru 11:12
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
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с чего всё началось
В эфире НТВ певица назвала имя настоящего заказчика убийства своего мужа Дениса Вороненкова и сделала официальное обращение к руководству Следственного комитета РФ. Сегодня она выбрала «Новые русские сенсации», чтобы публично обратиться напрямую к руководству Следственного комитета России.НТВ05:00
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На прошлой неделе Рособрнадзор призвал родителей не пускать детей на экзамен, если те чувствуют себя плохо.
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Сокращение производственных линий произошло потому, что сама Huawei уменьшила объём заказов на новые смартфоны.
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