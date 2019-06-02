Максакова назвала имя убийцы ВороненковаГазета.Ru 11:12

В эфире НТВ певица назвала имя настоящего заказчика убийства своего мужа Дениса Вороненкова и сделала официальное обращение к руководству Следственного комитета РФ. Сегодня она выбрала «Новые русские сенсации», чтобы публично обратиться напрямую к руководству Следственного комитета России.

с чего всё началось

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