Политика

Максакова назвала имя убийцы ВороненковаГазета.Ru 11:12

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Читать в источнике
с чего всё началось

Обращение Максаковой к главе СК: эксклюзив НТВ

В эфире НТВ певица назвала имя настоящего заказчика убийства своего мужа Дениса Вороненкова и сделала официальное обращение к руководству Следственного комитета РФ. Сегодня она выбрала «Новые русские сенсации», чтобы публично обратиться напрямую к руководству Следственного комитета России.
НТВ05:00

Подробнее о событии

Максакова в эфире ТВ обратилась к Бастрыкину из-за убийства Вороненкова

РБК12:24

Максакова назвала имя заказчика убийства мужа в официальном обращении к СК РФ

ФАН06:05

Максакова попросила СК проверить данные о заказчике убийства Вороненкова

ТАСС11:08

Максакова попросила СК проверить данные о заказчике убийства Вороненкова

РИА Новости09:41

Мария Максакова назвала экс-сотрудника СКР причастным к убийству её мужа

Говорит Москва11:29

Максакова назвала убийцу мужа и напророчила его дочери «лечение до гроба»

Газета.Ru13:14

Обращение Максаковой к главе СК: эксклюзив НТВ

НТВ05:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
Шоу-бизнес

Наследство Началовой оценили в 100 миллионов рублей

Обновлено в 05:42
Происшествия

Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США

Обновлено в 13:25
Происшествия

Школьник умер на зарядке в детском лагере

В Амурской области подросток скончался в ходе утренней зарядке в детском лагере. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:55
Происшествия

Подробности романа главы Раменского района: «Готова была порвать за него»

Сам Кулаков отмалчивался, если и появлялся от него комментарий, то очень аккуратный, глава района пытался вежливо сгладить любой конфликт в сети.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу

К убийству бывшего спецназовца Никиту Белянкина, погибшего в ходе драке в Подмосковье, может быть причастен сотрудник расположенного рядом бара.
Обновлено в 21:51
Наука

Ученые объяснили нечувствительность землекопов к боли

Обновлено 31 мая в 06:56
Армия и оружие

Военный аэродром в Хомсе подвергся ракетному обстрелу

Военный аэродром Т-4, расположенный в сирийской провинции Хомс, подвергся ракетному обстрелу, передает SANA.
Обновлено в 17:34
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:40
Происшествия

В Венеции круизный лайнер столкнулся с теплоходом

В канале Джудекка (Венеция) круизный лайнер столкнулся туристическим теплоходом. По меньшей мере пять человек получили травмы.
Обновлено в 07:04
Политика

Кадыров осудил разрушение памятника маршалу Жукову в Харькове

«В Харькове сектористы и корпусисты снесли его бюст [маршала Георгия Жукова], они ничем не прославились, а покрыли себя позором», — заявил он.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы

Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено в 20:08
Политика

10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФ

Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:01
Армия и оружие

Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 21:37
Общество

Российские школьники пишут сегодня ЕГЭ по русскому языку

На прошлой неделе Рособрнадзор призвал родителей не пускать детей на экзамен, если те чувствуют себя плохо.
Обновлено в 19:03
Гаджеты

Производство части смартфонов Huawei остановилось

Сокращение производственных линий произошло потому, что сама Huawei уменьшила объём заказов на новые смартфоны.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине

Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено в 11:02
Политика

Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией

Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
Обновлено в 20:25
Экономика

Спецтехнику заподозрили в незаконном происхождении

В требованиях к поставляемым приборам помимо прочего было указано, что оборудование в соответствии с законодательством должно иметь только российское происхождение.
Обновлено в 17:55
Интернет

В работе сервисов Google произошел сбой

В работе сервисов Google Cloud, YouTube и G Suite наблюдаются перебои. Об этом сообщается на сайте Google Cloud Platform.
Обновлено в 20:30
Происшествия

Число пострадавших от взрывов в Дзержинске составило 89 человек

Обновлено в 03:31
Общество

Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения

Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 10:12
Футбол

Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов

Лучшим признан гол в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 между Ювентусом и Манчестер Юнайтед (1:2). Его провел португальский форвард Криштиану Роналду.
Обновлено в 17:26
Происшествия

15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом

В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.
Обновлено в 09:13
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Кино

Киану Ривз снимется в экранизации комиксов Marvel

Обновлено в 10:18
Политика

Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

Обновлено в 21:32
Происшествия

В Находке пропала семилетняя девочка

Правоохранители и волонтеры разыскивают семилетнюю девочку, которая в воскресенье пропала в Находке, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Обновлено в 21:15
Гаджеты

Xiaomi Mi 3D Cinema Headset — домашний кинотеатр в виде шлема виртуальной реальности

Компания Xiaomi представила свой новый продукт под названием Xiaomi Mi 3D Cinema Headset, который выглядит как гарнитура виртуальной реальности, но по сути речь идет о портативном домашнем кинотеатре.
Обновлено вчера в 08:55
Гаджеты

В Xiaomi проиронизировали над OnePlus 7

Обновлено в 10:59
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мария Максакова
Украинский и российский политик, музыкант. Оперная певица, актриса, бывшая солистка Мариинского театра. Ведущая концертных и телевизионных программ. Бывший депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва от партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по культуре.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Денис Николаевич Вороненков
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции КПРФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное