Политика

Максакова назвала имя убийцы ВороненковаГазета.Ru 11:12

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
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с чего всё началось

Обращение Максаковой к главе СК: эксклюзив НТВ

В эфире НТВ певица назвала имя настоящего заказчика убийства своего мужа Дениса Вороненкова и сделала официальное обращение к руководству Следственного комитета РФ. Сегодня она выбрала «Новые русские сенсации», чтобы публично обратиться напрямую к руководству Следственного комитета России.
НТВ05:00

Подробнее о событии

Максакова в эфире ТВ обратилась к Бастрыкину из-за убийства Вороненкова

РБК12:24

Обращение Максаковой к главе СК: эксклюзив НТВ

НТВ05:00

Максакова попросила СК проверить данные о заказчике убийства Вороненкова

ТАСС11:08

Максакова попросила СК проверить данные о заказчике убийства Вороненкова

РИА Новости09:41

Мария Максакова назвала экс-сотрудника СКР причастным к убийству её мужа

Говорит Москва11:29

Максакова назвала имя заказчика убийства мужа в официальном обращении к СК РФ

ФАН06:05

Максакова назвала убийцу мужа и напророчила его дочери «лечение до гроба»

Газета.Ru13:14
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 16:55, Ашберн
Здоровье

Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром

Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
Обновлено в 00:46
Футбол

Футболисты «Ливерпуля» получили Кубок Лиги чемпионов

В финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл лондонский «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0 и стал победителем турнира.
Обновлено вчера в 17:39
Футбол

«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Армия и оружие

Испытания китайской ядерной ракеты нового поколения попали на видео

Китай провел успешные испытания баллистической ракеты нового поколения. Она будет запускаться с подводных лодок.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Пилотов Су-30 ВМС Китая тренировали «экстремальными вводными»

Пилоты истребителей Су-30 в Китае были задействованы в лётных тренировках по ряду "экстремальных вводных".
Обновлено в 12:02
Происшествия

У следствия появилась главная версия гибели футболиста Рейеса

Стала известна возможная причина гибели бывшего футболиста сборной страны Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:24
Общество

Рестораторы предложили отменить СанПиН для заведений общепита

Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» подготовили и направили в Роспотребнадзор «Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы».
Обновлено в 12:59
Политика

Шарий создаст партию для участия в парламентских выборах на Украине

Известный видеоблогер Анатолий Шарий заявил, что собирается создать свою политическую партию и принять участие в выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 13:55
Общество

В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей

Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному расставанию с супругой.
Обновлено в 12:30
Здоровье

Эксперты рассказали, какую рыбу еще можно есть без опаски

Обновлено в 08:15
Происшествия

В Харькове возбудили дела после сноса националистами бюста Жукова

Обновлено в 13:56
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Общество

Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 13:33
Политика

Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко

Обновлено в 15:33
Политика

Глава МИД Британии заявил, что не стал бы мешать выдаче Ассанжа в США

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, который является кандидатом на пост главы правительства, заявил, что не стал бы препятствовать выдаче основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа властям США в случае своего премьерства.
Обновлено в 15:41
Спорт

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Никита Беляникин прогуливался со своей девушкой, когда заметил, как толпа молодых людей избивает случайного прохожего.
Обновлено в 16:12
Транспорт

Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 43 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено вчера в 15:02
Единоборства

Уайлдер высказался о поражении Джошуа

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер поделился мнением о поражении Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:11
Политика

Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес

Внучка Грейс Келли вышла замуж за российского продюсера

Внучка Грейс Келли вышла замуж за российского продюсера Стало известно, что Шарлотта Казираги сочеталась браком.
Обновлено в 15:31
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось

По информации пресс-службы региона, число пострадавших от взрыва в нижегородском Дзержинске, где произошло несколько взрывов в цеху по производству тратила, увеличилось до 89 человек.
Обновлено в 04:03
Наука

Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом

Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16
Космос

NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной

Обновлено 31 мая в 14:58
Авто

Volkswagen объявил войну тошноте в салоне автомобиля

Компания Volkswagen объявила войну укачиванию в автомобиле.
Обновлено вчера в 04:00
Общество

Маленький дегустатор привел в восторг окружающих в ходе приема в Кремле

Маленький мальчик из многодетной семьи не скрывал эмоций от блюд, которые ему удалось распробовать в ходе приема, передают «Вести».
Обновлено в 09:42
Авто

Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс

Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.
Обновлено в 16:24
Происшествия

Полиция начала расследование в отношении Неймара за публикацию интимных фото девушки

Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации нападающим французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной Бразилии Неймаром интимных фотографий женщины, обвинившей его ранее в изнасиловании.
Обновлено в 15:19
Происшествия

В Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире

Обновлено в 11:59
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Мария Максакова
Украинский и российский политик, музыкант. Оперная певица, актриса, бывшая солистка Мариинского театра. Ведущая концертных и телевизионных программ. Бывший депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва от партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по культуре.
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Денис Николаевич Вороненков
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции КПРФ.
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