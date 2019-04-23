Политика
Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства ВороненковаРБК вчера в 16:42
Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила в суде, что к убийству ее мужа не причастен ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин, видеозапись ее заявления опубликовало издание Strana.ua. О таких же показаниях Максаковой пишет и украинское издание Цензор.нет.
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Мария Максакова изменила свои показания по делу об убийстве Дениса Вороненкова
Московский Комсомолецвчера в 13:36
ФСБ ни при чем: Максакова в суде изменила показания по делу Вороненкова – журналист
Украина.рувчера в 09:47
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