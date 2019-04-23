Политика
Максакова изменила показания по делу об убийстве ВороненковаВзгляд.ру вчера в 14:15
Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова в ходе процесса по делу об убийстве супруга поменяла свои показания, сообщил журналист Виталий Губин. В среду Максакова дала показания в Шевченковском суде Киева.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Мария Максакова изменила свои показания по делу об убийстве Дениса Вороненкова
Московский Комсомолецвчера в 13:36
ФСБ ни при чем: Максакова в суде изменила показания по делу Вороненкова – журналист
Украина.рувчера в 09:47
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 01:39, Ашберн
Шоу-бизнес
Коллега Евгения Леонова-Гладышева: «Он совсем плох»
Коллеги говорят, что его состояние плохое: он полностью не восстановился.
Обновлено в 01:00
Общество
Из квартиры россиянки вывезли сотню мешков с мусором
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Ким Чен Ын попробовал каравай в России
Лидер КНДР Ким Чен Ын попробовал каравай, которым его встретили на станции Хасан в Приморском крае.
Обновлено в 01:05
Политика
Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Общество
Вместо судебного квартала на Петроградской стороне появится парк
Вместо судебного квартала на Петроградской стороне появится парк. Проект будущей зоны отдыха одобрил президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 12:43
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 772 млрд рублей в бюджете
Количество нарушений выросло более чем в пять раз за два года. Общая сумма нарушений составила около 294,6 млрд рублей.
Обновлено вчера в 05:54
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Владельцев угнанных машин освободят от уплаты транспортного налога с момента подачи в полицию заявления об угоне до возврата похищенного транспорта.
Обновлено вчера в 01:56
Политика
Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.
Обновлено в 00:52
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей
Обновлено вчера в 08:29
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Армия и оружие
Двигатель «первого этапа» для Су-57 запущен в серию
Двигатель «первого этапа» для истребителя пятого поколения Су-57 АЛ-41Ф-1 прошел все испытания и запущен в серийное производство.
Обновлено вчера в 10:39
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция
При падении рекламной конструкции в торговом комплексе в Екатеринбурге пострадали несколько подростков.
Обновлено вчера в 15:57
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено вчера в 05:00
Авто
Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка
Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено вчера в 03:42
Происшествия
В мэрии Якутска проводят обыски
По информации местных СМИ, обыски проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Обновлено вчера в 05:44
Шоу-бизнес
Перед смертью Ирина Цывина светилась от счастья
Сын артистки Евгений стал героем ток шоу "Прямой эфир" Андрея Малахова на телеканале "Россия 1". На ней обсуждалось, почему столь скоропостижно ушла из жизни Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в войне в Донбассе
Зеленский ранее отметил, что, когда станет лидером страны, то сделает все возможное для завершения военного конфликта в Донбассе без применения силы.
Обновлено вчера в 03:47
Космос
JAXA представили данные по анализу астероида Рюгу
Обновлено 22 апреля в 04:52
Армия и оружие
Уникальную антиторпеду разработали в России
Обновлено в 00:02
Кино
«Жертвоприношение» Тарковского снова выйдет в российский прокат
Компания «Иное кино» выпускает в повторный прокат философскую драму Андрея Тарковского «Жертвоприношение».
Обновлено вчера в 07:03
Политика
Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один
Советник победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»
Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 13:33
Культура
Скончался создатель клипов Киркорова и Ветлицкой
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
Пожары нанесли ущерб почти в 600 млн сельскому хозяйству Забайкалья
По предварительным подсчетам сумма ущерба, нанесенная агропромышленному комплексу Забайкалья пожарами, составила 591 миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:48
Футбол
«Локомотив» прибыл на игру против «Ростова»
«Локомотив» прибыл на матч чемпионата России против «Ростова».
Обновлено вчера в 12:54
Общество
СМИ: в Японии остановят АЭС, которые не отвечают нормам антитеррористической безопасности
Регулятор постановил, что никаких отсрочек предоставляться не будет, и если нормы антитеррористической безопасности к обозначенному сроку компаниями удовлетворены не будут, работа их АЭС будет остановлена.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено вчера в 17:50