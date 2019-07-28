Единоборства
Макс Холлоуэй победил Фрэнки Эдгара в главном бою UFC 240Комсомольская правда 01:05
В канадском городе Эдмонтон в ночь с 27 на 28 июля по московскому времени прошел очередной турнир главного промоушена мира по смешанным единоборствам - UFC 240. Главным боем вечера стал поединок за титул в полулегком весе между Фрэнки Эдгаром и Максом Холлоуэем.
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