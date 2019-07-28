Единоборства

Макс Холлоуэй победил Фрэнки Эдгара решением судейAllboxing.ru 01:05

Только что завершился главный бой шоу UFC 240 между чемпионом полулегкого веса Максом Холлоуэем и бывшим чемпионом в легком весе Фрэнки Эдгаром. Первый раунд боя соперники провели достаточно осторожно, и ни у кого не было заметно явного преимущества.
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