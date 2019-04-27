Культура

Макс Фадеев отреагировал на победу дочери Алсу в финале «Голоса»Газета.Ru 08:28

Продюсер Максим Фадеев, который был наставником в первых двух сезонах шоу "Голос", отреагировал в инстаграмме на победу дочери Алсу в финале. Он записал видеообращение, в котором сообщил, что просмотрел финал. Он отметил, что этот проект ему небезразличен, хоть он и ушел оттуда после второго сезона.
Читать в источнике
Максим Фадеев
Я оттуда ушел и у этого есть серьезные причины, о которых мы поговорим позже — сейчас праздничные дни и мне не хотелось бы омрачать их всякими негативными вещами.
— Максим Фадеев, композиторURA.Ru 06:54

Подробнее о событии

Макс Фадеев отреагировал на победу дочери Алсу в финале «Голоса»

Газета.Ru08:28

Фадеев прокомментировал скандал вокруг победы дочери Алсу в шоу «Голос»

URA.Ru06:54

Продюсер Фадеев отреагировал на скандальный финал детского «Голоса»

Взгляд.ру08:03

Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»

OAnews08:28

«Настоящий финал»: Максим Фадеев высказался о результатах шоу «Голос. Дети»

Актуальные Новости06:48

«А нужен ли комментарий? Мне кажется, нет»: Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»

Телепрограмма05:49

Фадеев высказался об итогах шоу «Голос.Дети»

News.ru07:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Шоу-бизнес

Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу

Обновлено в 00:37
Политика

Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефти

Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил найти и наказать виновных в попадании грязной нефти в "Дружбу".
Обновлено в 08:14
Происшествия

Российские спасатели завершили работы на шахте «Схидкарбон» в ЛНР

Обновлено в 06:39
Общество

Жительницу Латвии оскорбила инструкция на русском языке

Жительница Латвии Карла Луна сочла оскорбительным письмо от предприятия Latvijas gāze, содержащее инструкцию к газовому счетчику на русском языке.
Обновлено в 06:35
Религия

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

Обновлено в 07:34
Политика

Зеленский рассказал об использующих его имя аферистах

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые прикрываются его именем, и назвал их «сектой».
Обновлено в 07:30
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Происшествия

В Москве в строящемся здании СК произошло короткое замыкание

Короткое замыкание под облицовочной плиткой произошло в строящемся здании в центре Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 06:45
Путешествия

Лодку Федора Конюхова сняли на видео

Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Политика

Последнюю ракету «Союз» отправили на Байконур, сообщили СМИ

Последнюю российскую ракету "Союз", имеющую украинскую систему управления, отправили на космодром Байконур.
Обновлено в 03:42
Политика

Путин заявил о возможности встречи с Зеленским

Российский президент Владимир Путин заявил, что не исключает возможности переговоров с новоизбранным главой Украины Владимиром Зеленским, который одержал победу в выборах, 27 апреля.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Ковальчук объяснила, почему попросила голосовать за дочь Алсу

Юлия Ковальчук добавила, что много раз встречала ситуации, когда люди, называющие себя друзьями, предавали в карьере и в жизни.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Коломойский заявил о готовности консультировать Зеленского

Украинский предприниматель Игорь Коломойский в интервью программе «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что он готов консультировать избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:21
Политика

Путин назвал беспределом приговор Бутиной

Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента RT во время пресс-конференции по итогам визита в Китай, назвал 18-месячный приговор россиянке Марии Бутиной в США беспределом.
Обновлено в 05:32
Культура

Известный российский певец выступил на кемеровском корпоративе

На корпоративе одной из кемеровских компаний выступил советский и российский певец Александр Розенбаум, а информация об этом попала в соцсети.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие

МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск

Обновлено в 06:33
Общество

Утвержден порядок проведения диспансеризации

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 09:12
Политика

Путин назвал объем средств на выдачу паспортов жителям Донбасса

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР завил, что в следующем году и в последующие годы может потребоваться около 100 миллиардов рублей для погашения расходов на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Экс-майору Евсюкову могут смягчить режим заключения

Обновлено в 03:49
Здоровье

Врачи рассказали, как избавиться от храпа

По словам специалистов, чтобы избавиться от храпа, следует делать гимнастику для языка, мягкого неба и глотки.
Обновлено вчера в 11:37
Армия и оружие

Германия испугалась новой российской подлодки

Немецкая газета Stern выпустила материал, посвященный новой российской подводной лодке «Белгород».
Обновлено в 05:25
Политика

Путин назвал условия прекращения газоснабжения Украины

Президент России Владимир Путин заявил о том, что если транзит газа из РФ через Украину прекратится, то не будет и газоснабжения Украины.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

Алена Шишкова: «Тимур дает нашей дочери очень много любви и внимания, даже при всей его занятости»

Оба родителя уделяют много внимания дочери Алисе, которая стала настоящей радостью для мамы рэпера Симоны.
Обновлено в 06:30
Происшествия

На Урале ребенок погиб после катания с горки

Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Почему Быстрицкая прятала от всех любимого мужа

Обновлено вчера в 15:07
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Происшествия

«Сталингулаг» заявил об обысках у родственников предполагаемого автора телеграм-канала

Со вчерашнего вечера у всех родственников предполагаемого, по версии РБК, автора канала Сталингулаг проходят обыски.
Обновлено в 07:57
Происшествия

В Уфе найдены тела пяти человек, считавшихся без вести пропавшими

Обновлено в 08:00
Футбол

Адвокат Кокорина-младшего: прокурор может попросить 5 лет лишения свободы

Обновлено в 04:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Фадеев
Композитор
Советский и российский композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр и актёр.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное