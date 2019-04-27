Культура
Макс Фадеев отреагировал на победу дочери Алсу в финале «Голоса»Газета.Ru 08:28
Продюсер Максим Фадеев, который был наставником в первых двух сезонах шоу "Голос", отреагировал в инстаграмме на победу дочери Алсу в финале. Он записал видеообращение, в котором сообщил, что просмотрел финал. Он отметил, что этот проект ему небезразличен, хоть он и ушел оттуда после второго сезона.
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Я оттуда ушел и у этого есть серьезные причины, о которых мы поговорим позже — сейчас праздничные дни и мне не хотелось бы омрачать их всякими негативными вещами.
— Максим Фадеев, композиторURA.Ru 06:54
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