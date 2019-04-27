Макс Фадеев отреагировал на победу дочери Алсу в финале «Голоса»Газета.Ru 08:28

Я оттуда ушел и у этого есть серьезные причины, о которых мы поговорим позже — сейчас праздничные дни и мне не хотелось бы омрачать их всякими негативными вещами.

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Макс Фадеев отреагировал на победу дочери Алсу в финале «Голоса»

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