Экономика

Торги на фондовом рынке США начались на отрицательной территорииРосбалт вчера в 10:58

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «красную зону», в том числе на слабой квартальной отчетности компаний. По состоянию на 16:59 мск индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,19% и оказался на отметке 25828,02 пункта.
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Макростатистика задаст тон торгам в США

ПРАЙМ06:17

Качели торгового спора. Индексы США снизились в третий раз за четыре дня

РБК02:10

ИНДЕКС NASDAQ СНИЗИЛСЯ НА 0,48%

Financial Oneвчера в 09:47

Уолл-стрит боится новых санкций США против китайских компаний

REGNUMвчера в 14:14

Торги на фондовом рынке США начались на отрицательной территории

Росбалтвчера в 10:58

Рынки акций США закрылись в миноре на слабой отчетности крупных компаний

Финмаркет01:47
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Наука

Создан самый громкий звук под водой

Обновлено 21 мая в 00:30
Политика

На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского

Обновлено в 06:31
Экономика

Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции.
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован

Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
Кино

Названа лучшая серия «Игры престолов»

Показанное в эпизоде сражение назвали амбициозным и, возможно, одним из лучших в сериале.
Обновлено вчера в 10:36
Экономика

Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes

Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.
Обновлено в 04:12
Общество

«Яндекс» запустил «облачные рестораны»

«Яндекс» запускает сеть «облачных ресторанов» – совместный проект «Яндекс.Еды», «Яндекс.Шефа», «Яндекс.Такси» и обычных ресторанов, рассказал директор по продуктам интернет-компании Дмитрий Степанов на ежегодной конференции компании Yet another Conference (YAC).
Обновлено в 05:41
Происшествия

На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв

Обновлено в 04:37
Культура

Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Политика

Калининградская область отключилась от энергосистемы стран Балтии

Выход балтийских республик из БРЭЛЛ Россия проводит тестовые испытания работы энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме в рамках выхода стран Балтии из БРЭЛЛ.
Обновлено в 04:40
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых ведущий телеканала «Россия-1» назвал «наследниками бесов».
Обновлено в 06:01
Экономика

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия

Вынесен приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани

Обновлено в 06:10
Общество

Москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом

Обновлено в 06:12
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации Edition 1 на российском рынке составит 1 419 000 рублей.
Обновлено в 06:20
Политика

Зеленский ответил на отказ Рады рассматривать его законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отказ Верховной рады рассматривать предложенный им законопроект о выборах нардепов.
Обновлено вчера в 13:16
Шоу-бизнес

Светлана Лобода в дерзком купальнике восхитила поклонников

Светлана Лобода восхитила подписчиков личного Instagram-аккаунта пикантным снимком.
Обновлено в 06:26
Политика

Жириновский обратился к Зеленскому с предложением о Крыме

Владимир Жириновский предложил новому президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать несколько действий на новом посту.
Обновлено в 04:48
Футбол

Участники программы «Футбол для дружбы» проведут тренировку в Мадриде

На полях Чемпионата мира по "Футболу для дружбы" в Мадриде пройдет футбольная тренировка с наибольшим количеством национальностей, говорится в пресс-релизе Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы".
Обновлено в 05:33
Политика

Казахстан может заменить российскую нефть в Белоруссии

Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что страна готова поставлять нефть в Белоруссию, сообщает РИА "Новости" По его словам, "вообще никаких проблем нет", так как нефти и нефтепродуктов в стране "предостаточно", однако сначала нужно обсудить этот вопрос с Россией.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Обновлено в 02:47
Политика

Президент Грузии ждет от Путина первого шага

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что глава России Владимир Путин должен изменить свое поведение на международной арене, в том числе по отношению к ее стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 03:28
Общество

74% екатеринбуржцев выступили против возведения храма на месте сквера

Обновлено вчера в 10:14
Авто

Глава Ford Sollers Адиль Ширинов назначен гендиректором УАЗа

До назначения в СП Ford Sollers Адиль Ширинов занимал должности заместителя гендиректора, а также коммерческого директора компании "СОЛЛЕРС" и руководил всеми коммерческими переговорами с партнерами.
Обновлено в 04:40
Наука

Густые усы снижают риск возникновения онкологии у мужчин в 16 раз

Как показало исследование, мужчины, имеющие усы толщиной не менее 9 мм, в 16 раз реже страдают именно этой разновидностью рака.
Обновлено в 04:35
Авто

В России начнется выпуск автомобилей Ravon

Уже во второй половине 2019 года производство узбекских автомобилей наладят на мощностях завода Derways в Черкесске.
Обновлено в 04:12
Политика

Болтон заявил о намерении США противостоять России в Арктике

Болтон заявил, что в скором времени в состав береговой охраны США войдет новый корабль, с помощью которого "Соединенные Штаты подтвердят свои лидирующие позиции в арктическом регионе".
Обновлено в 02:00
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).
Обновлено вчера в 23:56
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