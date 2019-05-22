Экономика
Торги на фондовом рынке США начались на отрицательной территорииРосбалт вчера в 10:58
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «красную зону», в том числе на слабой квартальной отчетности компаний. По состоянию на 16:59 мск индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,19% и оказался на отметке 25828,02 пункта.
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Наука
Создан самый громкий звук под водой
Обновлено 21 мая в 00:30
Политика
На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского
Обновлено в 06:31
Экономика
Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован
Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
Кино
Названа лучшая серия «Игры престолов»
Показанное в эпизоде сражение назвали амбициозным и, возможно, одним из лучших в сериале.
Обновлено вчера в 10:36
Экономика
Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes
Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.
Обновлено в 04:12
Общество
«Яндекс» запустил «облачные рестораны»
«Яндекс» запускает сеть «облачных ресторанов» – совместный проект «Яндекс.Еды», «Яндекс.Шефа», «Яндекс.Такси» и обычных ресторанов, рассказал директор по продуктам интернет-компании Дмитрий Степанов на ежегодной конференции компании Yet another Conference (YAC).
Обновлено в 05:41
Происшествия
На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв
Обновлено в 04:37
Культура
Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Политика
Калининградская область отключилась от энергосистемы стран Балтии
Выход балтийских республик из БРЭЛЛ Россия проводит тестовые испытания работы энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме в рамках выхода стран Балтии из БРЭЛЛ.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых ведущий телеканала «Россия-1» назвал «наследниками бесов».
Обновлено в 06:01
Экономика
Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено вчера в 13:50
Общество
Москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом
Обновлено в 06:12
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации Edition 1 на российском рынке составит 1 419 000 рублей.
Обновлено в 06:20
Политика
Зеленский ответил на отказ Рады рассматривать его законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отказ Верховной рады рассматривать предложенный им законопроект о выборах нардепов.
Обновлено вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Светлана Лобода в дерзком купальнике восхитила поклонников
Светлана Лобода восхитила подписчиков личного Instagram-аккаунта пикантным снимком.
Обновлено в 06:26
Политика
Жириновский обратился к Зеленскому с предложением о Крыме
Владимир Жириновский предложил новому президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать несколько действий на новом посту.
Обновлено в 04:48
Футбол
Участники программы «Футбол для дружбы» проведут тренировку в Мадриде
На полях Чемпионата мира по "Футболу для дружбы" в Мадриде пройдет футбольная тренировка с наибольшим количеством национальностей, говорится в пресс-релизе Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы".
Обновлено в 05:33
Политика
Казахстан может заменить российскую нефть в Белоруссии
Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что страна готова поставлять нефть в Белоруссию, сообщает РИА "Новости" По его словам, "вообще никаких проблем нет", так как нефти и нефтепродуктов в стране "предостаточно", однако сначала нужно обсудить этот вопрос с Россией.
Обновлено в 05:28
Политика
Президент Грузии ждет от Путина первого шага
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что глава России Владимир Путин должен изменить свое поведение на международной арене, в том числе по отношению к ее стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 03:28
Общество
74% екатеринбуржцев выступили против возведения храма на месте сквера
Обновлено вчера в 10:14
Авто
Глава Ford Sollers Адиль Ширинов назначен гендиректором УАЗа
До назначения в СП Ford Sollers Адиль Ширинов занимал должности заместителя гендиректора, а также коммерческого директора компании "СОЛЛЕРС" и руководил всеми коммерческими переговорами с партнерами.
Обновлено в 04:40
Наука
Густые усы снижают риск возникновения онкологии у мужчин в 16 раз
Как показало исследование, мужчины, имеющие усы толщиной не менее 9 мм, в 16 раз реже страдают именно этой разновидностью рака.
Обновлено в 04:35
Авто
В России начнется выпуск автомобилей Ravon
Уже во второй половине 2019 года производство узбекских автомобилей наладят на мощностях завода Derways в Черкесске.
Обновлено в 04:12
Политика
Болтон заявил о намерении США противостоять России в Арктике
Болтон заявил, что в скором времени в состав береговой охраны США войдет новый корабль, с помощью которого "Соединенные Штаты подтвердят свои лидирующие позиции в арктическом регионе".
Обновлено в 02:00
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).
Обновлено вчера в 23:56