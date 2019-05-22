Торги на фондовом рынке США начались на отрицательной территорииРосбалт вчера в 10:58

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «красную зону», в том числе на слабой квартальной отчетности компаний. По состоянию на 16:59 мск индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,19% и оказался на отметке 25828,02 пункта.

Торги на фондовом рынке США начались на отрицательной территории

Экономика Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции.

Происшествия В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.

Кино Названа лучшая серия «Игры престолов» Показанное в эпизоде сражение назвали амбициозным и, возможно, одним из лучших в сериале.

Экономика Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.

Общество «Яндекс» запустил «облачные рестораны» «Яндекс» запускает сеть «облачных ресторанов» – совместный проект «Яндекс.Еды», «Яндекс.Шефа», «Яндекс.Такси» и обычных ресторанов, рассказал директор по продуктам интернет-компании Дмитрий Степанов на ежегодной конференции компании Yet another Conference (YAC).

Культура Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети» По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.

Политика Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.

Политика Калининградская область отключилась от энергосистемы стран Балтии Выход балтийских республик из БРЭЛЛ Россия проводит тестовые испытания работы энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме в рамках выхода стран Балтии из БРЭЛЛ.

Происшествия В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.

Общество Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых ведущий телеканала «Россия-1» назвал «наследниками бесов».

Экономика Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.

Авто Названа цена нового кроссовера Renault Arkana Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации Edition 1 на российском рынке составит 1 419 000 рублей.

Политика Зеленский ответил на отказ Рады рассматривать его законопроект Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отказ Верховной рады рассматривать предложенный им законопроект о выборах нардепов.

Политика Жириновский обратился к Зеленскому с предложением о Крыме Владимир Жириновский предложил новому президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать несколько действий на новом посту.

Футбол Участники программы «Футбол для дружбы» проведут тренировку в Мадриде На полях Чемпионата мира по "Футболу для дружбы" в Мадриде пройдет футбольная тренировка с наибольшим количеством национальностей, говорится в пресс-релизе Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы".

Политика Казахстан может заменить российскую нефть в Белоруссии Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что страна готова поставлять нефть в Белоруссию, сообщает РИА "Новости" По его словам, "вообще никаких проблем нет", так как нефти и нефтепродуктов в стране "предостаточно", однако сначала нужно обсудить этот вопрос с Россией.

Политика Президент Грузии ждет от Путина первого шага Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что глава России Владимир Путин должен изменить свое поведение на международной арене, в том числе по отношению к ее стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Авто Глава Ford Sollers Адиль Ширинов назначен гендиректором УАЗа До назначения в СП Ford Sollers Адиль Ширинов занимал должности заместителя гендиректора, а также коммерческого директора компании "СОЛЛЕРС" и руководил всеми коммерческими переговорами с партнерами.

Наука Густые усы снижают риск возникновения онкологии у мужчин в 16 раз Как показало исследование, мужчины, имеющие усы толщиной не менее 9 мм, в 16 раз реже страдают именно этой разновидностью рака.

Авто В России начнется выпуск автомобилей Ravon Уже во второй половине 2019 года производство узбекских автомобилей наладят на мощностях завода Derways в Черкесске.

Политика Болтон заявил о намерении США противостоять России в Арктике Болтон заявил, что в скором времени в состав береговой охраны США войдет новый корабль, с помощью которого "Соединенные Штаты подтвердят свои лидирующие позиции в арктическом регионе".