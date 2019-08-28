Политика

Российская газетаРоссийская газетаПушков высказался о заявлении Макрона о конце доминирования Запада

Сенатор Алексей Пушков согласился с заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что доминирование Запада движется к концу.
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Пушков отреагировал на слова Макрона о конце доминирования Запада

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Почему Макрон призвал пересмотреть отношения с Россией

RT на русскомвчера в 18:19

Пушков ответил на заявление Макрона о конце гегемонии Запада

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Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада

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Макрон заявил, что западному доминированию в мире наступает конец

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Макрон предупредил о скором конце западной гегемонии

РБКвчера в 06:27
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Макрон признал ослабление Запада

Вести.UZвчера в 09:18
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 00:30, Вашингтон
Футбол

Савин: «Матч „Кубань“ – „Томь“ в 2004 году был договорным»

Бывший футболист Евгений Савин заявил, что поединок 1/16 финала Кубка России-2004/05 между "Кубанью" и "Томью" носил договорной характер.
Soccer.ru вчера в 15:26
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Еще один сенатор США пожаловался на отказ России выдать ему визу

Ранее другой сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации конгресса.
BFM.ru вчера в 13:36
Политика

Уникальный Су-47 показали на МАКС

Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Происшествия

Видео схода селя во Владивостоке опубликовали в Сети

Видео, где запечатлен момент схода селя во Владивостоке, появилось на сайте "РЕН ТВ".
Народные новости вчера в 06:24
Религия

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Экономика

Сбербанк начал разработку нового логотипа

В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.
РБК вчера в 09:24
Наука

Ученые впервые успешно провели эксперимент по квантовой телепортации

Evo-rus.com вчера в 10:28
Экономика

СМИ узнали предложения Шредера Медведеву по качеству российской нефти

Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики.
РБК вчера в 13:02
Происшествия

Актера «Ленфильма» избили на остановке в Петербурге

Актера киностудии «Ленфильм» Марка Коваля избили в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 28 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия вчера в 22:11
Происшествия

В Приморье осудили виновника резонансного ДТП, сбившего семью

РИА Новости вчера в 22:27
Общество

В ФСБ сообщили об увеличении потока украинцев в Крым

ТАСС вчера в 23:13
Авто

В России показали VIP-вертолет в стиле Aurus

На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском представили новый вертолет люкс-класса, построенный на базе модели «Ансат» в стиле автомобильного бренда Aurus.
Автоновости дня вчера в 05:50
Общество

В Арктике открыли пять новых российских островов

Гидрографы Северного флота подтвердили открытие в Арктике пяти новых островов.
RT на русском вчера в 15:05
Футбол

Краснодар — Олимпиакос 1:2

Российская газета вчера в 16:50
Армия и оружие

В России разрабатывают новый вертолёт на основе проектов КБ Миля

Директор по инновациям холдинга «Вертолёты России» (входит в «Ростех») Андрей Шибитов рассказал о разработке нового типа вертолётов на основе проектов конструкторских бюро Камова и Миля, а также Казанского вертолётного завода.
RT на русском вчера в 21:23
Хоккей

Хованову удалили доброкачественную опухоль

Как сообщает официальный сайт клуба, хоккеисту удалили доброкачественную опухоль. Хованов вернется на лед в течение шести недель.
Советский спорт вчера в 18:30
Армия и оружие

В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений

Малый разведывательный корабль "Переяслав" ВМС Украины находился в зоне проведения российских военных учений в Черном море, сообщил телеканалу UA.TV заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
Газета.Ru вчера в 03:35
Экономика

Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
Армия и оружие

Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»

РБК вчера в 17:27
Общество

Подготовка ребенка к школе обойдется в 10 тыс. рублей

Покупка базового школьного набора — формы, обуви, канцелярских принадлежностей и рюкзака — обойдется родителям первоклассников-2019 более чем в 10 тыс. рублей.
Известия вчера в 19:35
Происшествия

Власти Японии эвакуировали 700 тысяч человек из-за ливней

Ливни, которые обрушились на юго-западные районы Японии, вынудили местных жителей покинуть свои дома.
Российская газета вчера в 22:27
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Саратове

РЕН ТВ вчера в 20:50
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег

Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском вчера в 16:28
Политика

Социологи говорят о победе врио губернаторов в первом туре выборов

Закрытые социологические исследования, проведенные для администрации президента, показали, что рейтинги всех врио губернаторов, которым предстоит избираться на прямых выборах в единый день голосования 8 сентября, позволяют им победить в первом туре.
Infox.ru вчера в 09:26
Происшествия

Адвокат рассказал версию подозреваемых в изнасиловании волейболистки

Адвокат одного из полицейских, подозреваемых в принуждении 17-летней волейболистки к сексуальным действиям, рассказал версию сотрудников правопорядка о произошедшем инциденте, передает "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 21:21
Общество

Почти 34 млн россиян попали в «квалификационную яму»

Авторы доклада уточняют, что, согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с этой проблемой сталкиваются треть работников в мире.
Urbc.Ru вчера в 02:03
Общество

Аэрофлот хочет отказаться от плоских тарифов на Дальний Восток

Как заявил «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, «плоские» тарифы серьезным бременем ложатся на экономику авиакомпании.
EastRussia вчера в 22:24
Политика

Макрон отреагировал на насмешку президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал реплику бразильского коллеги Жаира Болсонару, который в социальной сети пошутил над внешностью его жены.
Pravda.Ru 26 августа в 09:17
Политика

Владимир Путин встретился с врио губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным.
Вестник Кавказа вчера в 17:10
Политика

Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:50
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