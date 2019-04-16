Макрон заявил о плане восстановить Нотр-Дам за пять летРБК вчера в 14:39

Мы — народ созидателей и нам многое предстоит реконструировать. Да, мы восстановим Нотр-Дам и сделаем этот собор еще красивее. И я хочу, чтобы эти работы были завершены через пять лет. Мы способны это сделать. И мы мобилизуем на это все силы, как и в других областях.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что частично сгоревший собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет. Об этом он сказал в ходе обращения к нации, сообщает BFMTV.

Макрон заявил о плане восстановить Нотр-Дам за пять лет

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