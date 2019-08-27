Политика

RT на русскомRT на русскомМакрон заявил о конце западной гегемонии в мире

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
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Пушков ответил на заявление Макрона о конце гегемонии Запада

РИА Новости12:58

Макрон предупредил о скором конце западной гегемонии

РБК06:27

Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада

Коммерсантъ06:58

Макрон заявил, что западному доминированию в мире наступает конец

ТАСС06:32

Макрон провозгласил конец эпохи Запада

Lenta.ru08:17

Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире

RT на русском05:53

Макрон заявил о переговорах глав МИД и ВС Франции с Россией

РЕН ТВ06:16
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Макрон признал ослабление Запада

Вести.UZ09:18
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Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в России

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Общество

В Арктике открыли пять новых российских островов

Гидрографическая группа Северного флота подтвердила открытие пяти новых островов. Они расположены в бухте Визе в Карском море.
RT на русском 15:05
Шоу-бизнес

Бурунов и Петров могут покинуть ряды завидных холостяков

Не исключено, что Петров и Бурунов могут покинуть ряды завидных холостяков, пишет «Комсомольская правда».
Телепрограмма 15:03
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег

Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости 15:06
Армия и оружие

Путин: Россия и Турция серьезно обеспокоены ситуацией в Идлибе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Турция серьезно обеспокоены ситуацией в сирийском Идлибе и убеждены, что зона деэскалации не должна быть прибежищем террористов, сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 10:48
Политика

Еще один американский сенатор пожаловался на отказ в выдаче визы РФ

Ранее посольство России в Вашингтоне и российский МИД прокомментировали аналогичную жалобу сенатора Джонсона, который уверял, что ему было отказано в выдаче визы.
Российская газета 15:25
Политика

Путин и Эрдоган подробно осмотрели Су-57 и МС-21

Президенты России и Турции зашли в кабину новейшего российского истребителя Су-57 на авиасалоне МАКС-2019.
Российская газета 07:13
Авто

Mini анонсировала специальную версию Mini Remastered

SpeedMe 09:40
Теннис

Рублев обыграл Циципаса в первом круге US Open

Российский теннисист Андрей Рублев переиграл восьмую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС 15:07
Политика

Макрон отреагировал на насмешки президента Бразилии в адрес его жены

Эммануэль Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги.
Вести ФМ вчера в 11:49
Шоу-бизнес

Жигунов отреагировал на слухи о раке мозга у Заворотнюк

Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у его экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.
ФАН 04:08
Транспорт

Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября

Аэропорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево, распространенном во вторник.
ТАСС 13:57
Наука

Установлено, что оптимисты живут дольше

Как информирует Proceedings of the National Academy of Sciences, у исследуемых мужчин и женщин, которые по результатам проведенного тестирования были отнесены к самым оптимистичным людям, продолжительность жизни оказалась на одиннадцать и пятнадцать процентов выше.
Ugpressa.ru вчера в 16:05
Армия и оружие

НАТО может применить силу в ответ на серьезную кибератаку

Североатлантический блок адаптируется к новой реальности, написал 27 августа Столтенберг в статье для британского издания Prospect, и для сохранения безопасности, «как и на протяжении последних 70 лет», мощная атака в киберпространстве может привести в действие пятую статью договора стран НАТО.
Ридус 13:18
Политика

Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Lenta.ru 08:48
Наука

Квантовая корреляция улучшит рентгеновские изображения

N+1 05:20
Экономика

Минэнерго поддерживает допуск иностранных инвесторов к шельфу Арктики

Минэнерго считает целесообразным привлечение иностранных инвесторов к разработке арктического шельфа РФ для нераспределенных лицензий, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.
ТАСС 13:12
Политика

Италия закрыла морские границы для очередного судна с мигрантами

Политика Сегодня 11:37
Политика

Вышинский пообещал добиваться снятия с себя обвинений

Бывший главред РИА "Новости" Кирилл Вышинский, арестованный на Украине, отказывается участвовать в обмене заключенными и будет требовать снятия с себя обвинений.
Газета.Ru 13:46
Происшествия

На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке

Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.
Интерфакс 15:04
Происшествия

Пять человек погибли при возгорании грузовика в Китае

Пять человек скончались от ожогов и полученных травм в результате возгорания грузовика в туннеле на скоростной автотрассе в провинции Чжэцзян на востоке Китая.
Известия 16:44
Политика

Джонсон пообещал брексит 31 октября «при любых обстоятельствах»

«Премьер-министр заявил, что Великобритания покинет ЕС 31 октября при любых обстоятельствах и что мы, безусловно, хотим сделать это со сделкой», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:32
Политика

Путин прибыл в Казань на закрытие чемпионата WorldSkills

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казань, где посетит церемонию закрытия мирового чемпионата WorldSkills.
РИА Новости 14:39
Футбол

«Зенит» не хочет отпускать Ригони в аренду

Как сообщает в Twitter журналист Николо Скира, «Сампдория» обратилась к «Зениту» с предложением взять Ригони в аренду с правом дальнейшего выкупа.
Евро-футбол.ру 16:30
Общество

Суд обязал мэрию дать площадку под митинг оппозиции 31 августа

Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск к московским властям со стороны организаторов оппозиционного шествия по Бульварному кольцу (от Пушкинской площади до проспекта Сахарова) 31 августа.
РБК вчера в 12:50
Гаджеты

Huami представила смарт-часы Amazfit GTS и Smart Sports Watch 3

MobiDevices 11:16
Игры

«World of Warcraft Classic» на запуске превратилась в «Мир Очередей»

В ответ на вопрос игрока, почему у Blizzard не было большего количества серверов, чтобы избежать этих длинных очередей, игровой директор Ион Хаззикостас попытался объяснить задумку разработчиков: Если бы у нас было слишком много серверов, то через несколько недель или месяцев мы столкнулись бы с гораздо более сложной проблемой.
Ридус 15:10
Происшествия

Александр Друзь отреагировал на сообщения о ДТП с его участием

Александр Друзь прокомментировал сообщения о ДТП в Санкт-Петербурге с его участием.
РЕН ТВ 12:10
Финансы

Курс евро подскочил до 74 рублей

Курс евро расчетами "завтра" на 20:16 мск растет на 64 копейки — 73,93 рубля, но минутами ранее поднимался и до 74 рублей; курс доллара увеличивается на 59 копеек, до 66,66 рубля.
РИА Новости 13:33
Армия и оружие

Зампостпреда РФ при ООН назвал число действующих в Сирии боевиков ИГ

Известия 16:02
Как работают Яндекс.Новости?
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