Экономика Росстат зафиксировал рост бедности в России Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.

Общество В Арктике открыли пять новых российских островов Гидрографическая группа Северного флота подтвердила открытие пяти новых островов. Они расположены в бухте Визе в Карском море.

Шоу-бизнес Бурунов и Петров могут покинуть ряды завидных холостяков Не исключено, что Петров и Бурунов могут покинуть ряды завидных холостяков, пишет «Комсомольская правда».

Здоровье Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.

Армия и оружие Путин: Россия и Турция серьезно обеспокоены ситуацией в Идлибе Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Турция серьезно обеспокоены ситуацией в сирийском Идлибе и убеждены, что зона деэскалации не должна быть прибежищем террористов, сообщает ТАСС.

Политика Еще один американский сенатор пожаловался на отказ в выдаче визы РФ Ранее посольство России в Вашингтоне и российский МИД прокомментировали аналогичную жалобу сенатора Джонсона, который уверял, что ему было отказано в выдаче визы.

Политика Путин и Эрдоган подробно осмотрели Су-57 и МС-21 Президенты России и Турции зашли в кабину новейшего российского истребителя Су-57 на авиасалоне МАКС-2019.

Теннис Рублев обыграл Циципаса в первом круге US Open Российский теннисист Андрей Рублев переиграл восьмую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open).

Политика Макрон отреагировал на насмешки президента Бразилии в адрес его жены Эммануэль Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги.

Шоу-бизнес Жигунов отреагировал на слухи о раке мозга у Заворотнюк Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у его экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.

Транспорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября Аэропорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево, распространенном во вторник.

Наука Установлено, что оптимисты живут дольше Как информирует Proceedings of the National Academy of Sciences, у исследуемых мужчин и женщин, которые по результатам проведенного тестирования были отнесены к самым оптимистичным людям, продолжительность жизни оказалась на одиннадцать и пятнадцать процентов выше.

Армия и оружие НАТО может применить силу в ответ на серьезную кибератаку Североатлантический блок адаптируется к новой реальности, написал 27 августа Столтенберг в статье для британского издания Prospect, и для сохранения безопасности, «как и на протяжении последних 70 лет», мощная атака в киберпространстве может привести в действие пятую статью договора стран НАТО.

Политика Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).

Экономика Минэнерго поддерживает допуск иностранных инвесторов к шельфу Арктики Минэнерго считает целесообразным привлечение иностранных инвесторов к разработке арктического шельфа РФ для нераспределенных лицензий, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

Политика Вышинский пообещал добиваться снятия с себя обвинений Бывший главред РИА "Новости" Кирилл Вышинский, арестованный на Украине, отказывается участвовать в обмене заключенными и будет требовать снятия с себя обвинений.

Происшествия На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

Происшествия Пять человек погибли при возгорании грузовика в Китае Пять человек скончались от ожогов и полученных травм в результате возгорания грузовика в туннеле на скоростной автотрассе в провинции Чжэцзян на востоке Китая.

Политика Джонсон пообещал брексит 31 октября «при любых обстоятельствах» «Премьер-министр заявил, что Великобритания покинет ЕС 31 октября при любых обстоятельствах и что мы, безусловно, хотим сделать это со сделкой», — говорится в сообщении.

Политика Путин прибыл в Казань на закрытие чемпионата WorldSkills Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казань, где посетит церемонию закрытия мирового чемпионата WorldSkills.

Футбол «Зенит» не хочет отпускать Ригони в аренду Как сообщает в Twitter журналист Николо Скира, «Сампдория» обратилась к «Зениту» с предложением взять Ригони в аренду с правом дальнейшего выкупа.

Общество Суд обязал мэрию дать площадку под митинг оппозиции 31 августа Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск к московским властям со стороны организаторов оппозиционного шествия по Бульварному кольцу (от Пушкинской площади до проспекта Сахарова) 31 августа.

Игры «World of Warcraft Classic» на запуске превратилась в «Мир Очередей» В ответ на вопрос игрока, почему у Blizzard не было большего количества серверов, чтобы избежать этих длинных очередей, игровой директор Ион Хаззикостас попытался объяснить задумку разработчиков: Если бы у нас было слишком много серверов, то через несколько недель или месяцев мы столкнулись бы с гораздо более сложной проблемой.