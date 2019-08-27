Политика

RT на русскомRT на русскомМакрон заявил о конце западной гегемонии в мире

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
Читать в источнике
Комментировать88

Подробнее о событии

Пушков ответил на заявление Макрона о конце гегемонии Запада

РИА Новости12:58

Угроза слова: Макрона уличили в попытке разыграть «российскую карту»

РЕН ТВ11:46

Макрон предупредил о скором конце западной гегемонии

РБК06:27

Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада

Коммерсантъ06:58

Макрон заявил, что западному доминированию в мире наступает конец

ТАСС06:32

Макрон провозгласил конец эпохи Запада

Lenta.ru08:17

Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире

RT на русском05:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:49, Вашингтон

Макрон признал ослабление Запада

Вести.UZ09:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:49, Вашингтон
Общество

В Арктике открыли пять новых островов

РИА Новости 07:06
Экономика

В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Политика

Путин угостил Эрдогана российским мороженым

Президент России Владимир Путин на авиасалоне МАКС-2019 угостил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана мороженым.
Свободная Пресса 09:42
Футбол

СМИ: «Зенит» готов отпустить Ригони в «Сампдорию»

Спорт-Экспресс 12:36
Происшествия

Полицейские задержаны по подозрению в надругательстве в Анапе

Газета.Ru вчера в 15:18
Политика

Трамп не нашел постельных клопов в гостинице для G7

Американский президент Дональд Трамп заверил, что в гостинице, где он предложил провести саммит G7 в 2020 году, нет никаких клопов.
Газета.Ru 12:46
Происшествия

У пострадавшей в Турции российской девочки началась лихорадка

РЕН ТВ вчера в 14:45
Политика

Путин прилетел в новый аэропорт Саратова

Президент России Владимир Путин прилетел в новый аэропорт Саратова — Гагарин.
RT на русском 13:00
Космос

«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС

Российская газета 00:07
Спорт

Союз биатлонистов России и биатлонисты нашли компромисс по контрактам

Напомним, ранее лидер нашей сборной Александр Логинов сказал, что не будет подписывать контракт, выражая недовольство его условиями.
Эхо Москвы 06:32
Политика

Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента

Коммерсантъ 08:25
Футбол

Защитник «Севильи» Гомес не перейдёт в ЦСКА

Защитник «Севильи» Серджи Гомес не перейдёт в московский ЦСКА, сообщает El Desmarque.
Чемпионат 13:26
Шоу-бизнес

В Москве госпитализирован певец Юлиан

Накануне.Ru 03:47
Здоровье

В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы

Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Политика

Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе

Еще один сенатор США, представитель Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Россия отказала ему в получении въездной визы, передает ТАСС.
Lenta.ru 13:04
Футбол

«Ливерпуль» отклонил предложение «Фиорентины» по трансферу брата Джеррарда

18-летний двоюродный брат бывшего капитана красных Стивена Джеррарда заинтересовал «Нордшелланн» и «Фиорентину».
Матч ТВ 13:38
Происшествия

Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева

Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС 13:26
Политика

В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США

RT на русском 11:58
Политика

ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема

BFM.ru 06:40
Общество

Депардье получил землю под Минском для строительства дома

РБК 11:30
Футбол

Жоау Мариу приехал в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»

Игрок "Интера" Жоау Мариу прилетел в Москву для подписания контракта с "Локомотивом", сообщает Sports.ru.
Газета.Ru вчера в 21:45
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Политика

На МАКС показали уникальный Су-47 «Беркут»

На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 представили перспективный палубный истребитель Су-47 «Беркут».
Взгляд.ру 12:59
Политика

На Украине завели дело против Парубия по сожжению людей в Одессе

Государственное бюро расследований Украины завело дело против скандально известного спикера Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года, сообщил 27 августа украинский юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.
REGNUM 11:36
Энергетика

СМИ узнали предложения Шредера Медведеву по качеству российской нефти

Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики.
РБК 13:02
Шоу-бизнес

Жигунов отреагировал на слухи о раке мозга у Заворотнюк

Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у его экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.
ФАН 04:08
Экономика

Мосбиржа наградила ВТБ за продвижение индивидуальных инвестсчетов

Банк ВТБ получил награду Московской биржи за вклад в развитие и продвижение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщает пресс-служба банка.
РИА Новости 09:23
Кино

В киновселенной Marvel появится супергерой-гей

Глава студии Marvel Кевин Файги подтвердил, что в новом супергеройском фильме "Вечные" одним из персонажей будет гей.
Газета.Ru 13:21
Политика

Путин назвал сроки начала поставок газа по «Турецкому потоку»

Поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток» в Турцию начнутся до конца текущего года.
Парламентская газета 12:41
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное