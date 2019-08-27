Политика
RT на русскомМакрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:49, Вашингтон
Общество
В Арктике открыли пять новых островов
РИА Новости 07:06
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Политика
Путин угостил Эрдогана российским мороженым
Президент России Владимир Путин на авиасалоне МАКС-2019 угостил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана мороженым.
Свободная Пресса 09:42
Футбол
СМИ: «Зенит» готов отпустить Ригони в «Сампдорию»
Спорт-Экспресс 12:36
Происшествия
Полицейские задержаны по подозрению в надругательстве в Анапе
Газета.Ru вчера в 15:18
Политика
Трамп не нашел постельных клопов в гостинице для G7
Американский президент Дональд Трамп заверил, что в гостинице, где он предложил провести саммит G7 в 2020 году, нет никаких клопов.
Газета.Ru 12:46
Происшествия
У пострадавшей в Турции российской девочки началась лихорадка
РЕН ТВ вчера в 14:45
Политика
Путин прилетел в новый аэропорт Саратова
Президент России Владимир Путин прилетел в новый аэропорт Саратова — Гагарин.
RT на русском 13:00
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Российская газета 00:07
Спорт
Союз биатлонистов России и биатлонисты нашли компромисс по контрактам
Напомним, ранее лидер нашей сборной Александр Логинов сказал, что не будет подписывать контракт, выражая недовольство его условиями.
Эхо Москвы 06:32
Футбол
Защитник «Севильи» Гомес не перейдёт в ЦСКА
Защитник «Севильи» Серджи Гомес не перейдёт в московский ЦСКА, сообщает El Desmarque.
Чемпионат 13:26
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирован певец Юлиан
Накануне.Ru 03:47
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Политика
Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе
Еще один сенатор США, представитель Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Россия отказала ему в получении въездной визы, передает ТАСС.
Lenta.ru 13:04
Футбол
«Ливерпуль» отклонил предложение «Фиорентины» по трансферу брата Джеррарда
18-летний двоюродный брат бывшего капитана красных Стивена Джеррарда заинтересовал «Нордшелланн» и «Фиорентину».
Матч ТВ 13:38
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС 13:26
Политика
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США
RT на русском 11:58
Футбол
Жоау Мариу приехал в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»
Игрок "Интера" Жоау Мариу прилетел в Москву для подписания контракта с "Локомотивом", сообщает Sports.ru.
Газета.Ru вчера в 21:45
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Политика
На МАКС показали уникальный Су-47 «Беркут»
На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 представили перспективный палубный истребитель Су-47 «Беркут».
Взгляд.ру 12:59
Политика
На Украине завели дело против Парубия по сожжению людей в Одессе
Государственное бюро расследований Украины завело дело против скандально известного спикера Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года, сообщил 27 августа украинский юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.
REGNUM 11:36
Энергетика
СМИ узнали предложения Шредера Медведеву по качеству российской нефти
Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики.
РБК 13:02
Шоу-бизнес
Жигунов отреагировал на слухи о раке мозга у Заворотнюк
Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у его экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.
ФАН 04:08
Экономика
Мосбиржа наградила ВТБ за продвижение индивидуальных инвестсчетов
Банк ВТБ получил награду Московской биржи за вклад в развитие и продвижение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщает пресс-служба банка.
РИА Новости 09:23
Кино
В киновселенной Marvel появится супергерой-гей
Глава студии Marvel Кевин Файги подтвердил, что в новом супергеройском фильме "Вечные" одним из персонажей будет гей.
Газета.Ru 13:21
Политика
Путин назвал сроки начала поставок газа по «Турецкому потоку»
Поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток» в Турцию начнутся до конца текущего года.
Парламентская газета 12:41
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03