Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.

Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире

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